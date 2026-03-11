ברצלונה סימנה שני מחליפים למרקוס רשפורד

למרות שהמועדון נמצא בתקופת בחירות, ברצלונה ממשיכה בתוכניות ובתכנונים לקראת העונה הבאה. אחד האזורים בהם צפויים להתרחש שינויים היא בחלק הקדמי, כשהמטרה העיקרית היא להתחזק בחלוץ אם רוברט לבנדובסקי יעזוב, משהו שככל הנראה יקרה אבל עדיין לא סופי ויכול עוד להשתנות.

לפי ה’מארקה’, עמדה נוספת בחולייה ההתקפית שיכולה להוביל לשינוי היא עמדת הכנף השמאלית. האופציה המועדפת על הקטלונים היא להפעיל את אופציית הרכישה על מרקוס רשפורד, כשתג המחיר שסוכם עם מנצ’סטר יונייטד הוא 30 מיליון אירו. גם מול השחקן הצדדים הגיעו לסיכום בנוגע לשכרו.

מה שנותר לברצלונה בכל הנוגע לעסקה הזו היא להגיע להחלטה סופית האם היא אכן רוצה להפעיל את סעיף הרכישה, כשכרגע אי אפשר לדעת, לא עד אשר יסתיימו הבחירות לנשיאות. אם ז’ואן לאפורטה יישאר בתפקידו, כל הסממנים מראים על כך שהמעבר אכן יתממש, על אף שדקו בוחן מקרוב את היכולת של האנגלי, שירדה בשבועות האחרונים.

דקו ולאפורטה (IMAGO ורויטרס)

האלטרנטיבות והתלות בעתיד לבנדובסקי

לכן, המנהל המקצועי שוקל אופציות נוספות למקרה שעסקת רשפורד לא תצא לפועל. אחת האפשרויות היא עבדה אזלזולי, כשלמועדון יש עדיין כ-20 אחוזים מהכרטיס של השחקן, מה שהופך את הצירוף שלו למושך יותר ופחות יקר מרשפורד.

שחקן נוסף שנמצא בפנקס ועשוי למצוא את עצמו משחק באופן קבוע בעונה הבאה בקאמפ נואו הוא וירג’ילי, שנמצא בעונת בכורה נהדרת במיורקה. גם כאן, לברצלונה יש אחוזים מהכרטיס של השחקן, כשכאן מדובר על מחצית הכרטיס, אחרי שנמכר בקיץ האחרון תמורת 3.5 מיליון אירו.

חשוב לציין, הציפייה במועדון היא שרשפורד יישאר, אך ברצלונה כן בוחנת אלטרנטיבות, שיהפכו ליותר רלוונטיות ואטרקטיביות אם הקטלונים יצטרכו להוציא כסף על חלוץ, מה שיקשה על רכישת הקיצוני האנגלי ללא מכירת שחקנים.