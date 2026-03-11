יום רביעי, 11.03.2026 שעה 19:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

ברצלונה סימנה שני מחליפים למרקוס רשפורד

בספרד מדווחים שווירג'ילי ממיורקה ועבדה אזלזולי מבטיס על הרדאר של הקטלונים למקרה שהאנגלי יעזוב, כשזה תלוי בנשיא שייבחר ובעתידו של לבנדובסקי

|
עבדה אזלזולי, מרקוס רשפורד ו-וירג'ילי (IMAGO)
עבדה אזלזולי, מרקוס רשפורד ו-וירג'ילי (IMAGO)

למרות שהמועדון נמצא בתקופת בחירות, ברצלונה ממשיכה בתוכניות ובתכנונים לקראת העונה הבאה. אחד האזורים בהם צפויים להתרחש שינויים היא בחלק הקדמי, כשהמטרה העיקרית היא להתחזק בחלוץ אם רוברט לבנדובסקי יעזוב, משהו שככל הנראה יקרה אבל עדיין לא סופי ויכול עוד להשתנות.

לפי ה’מארקה’, עמדה נוספת בחולייה ההתקפית שיכולה להוביל לשינוי היא עמדת הכנף השמאלית. האופציה המועדפת על הקטלונים היא להפעיל את אופציית הרכישה על מרקוס רשפורד, כשתג המחיר שסוכם עם מנצ’סטר יונייטד הוא 30 מיליון אירו. גם מול השחקן הצדדים הגיעו לסיכום בנוגע לשכרו.

מה שנותר לברצלונה בכל הנוגע לעסקה הזו היא להגיע להחלטה סופית האם היא אכן רוצה להפעיל את סעיף הרכישה, כשכרגע אי אפשר לדעת, לא עד אשר יסתיימו הבחירות לנשיאות. אם ז’ואן לאפורטה יישאר בתפקידו, כל הסממנים מראים על כך שהמעבר אכן יתממש, על אף שדקו בוחן מקרוב את היכולת של האנגלי, שירדה בשבועות האחרונים.

דקו ולאפורטה (IMAGO ורויטרס)דקו ולאפורטה (IMAGO ורויטרס)

האלטרנטיבות והתלות בעתיד לבנדובסקי

לכן, המנהל המקצועי שוקל אופציות נוספות למקרה שעסקת רשפורד לא תצא לפועל. אחת האפשרויות היא עבדה אזלזולי, כשלמועדון יש עדיין כ-20 אחוזים מהכרטיס של השחקן, מה שהופך את הצירוף שלו למושך יותר ופחות יקר מרשפורד.

שחקן נוסף שנמצא בפנקס ועשוי למצוא את עצמו משחק באופן קבוע בעונה הבאה בקאמפ נואו הוא וירג’ילי, שנמצא בעונת בכורה נהדרת במיורקה. גם כאן, לברצלונה יש אחוזים מהכרטיס של השחקן, כשכאן מדובר על מחצית הכרטיס, אחרי שנמכר בקיץ האחרון תמורת 3.5 מיליון אירו.

חשוב לציין, הציפייה במועדון היא שרשפורד יישאר, אך ברצלונה כן בוחנת אלטרנטיבות, שיהפכו ליותר רלוונטיות ואטרקטיביות אם הקטלונים יצטרכו להוציא כסף על חלוץ, מה שיקשה על רכישת הקיצוני האנגלי ללא מכירת שחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
