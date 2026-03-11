המדינה דורשת: 40% נשים בהנהלות האיגודים

משרד התרבות והספורט פרסם היום (רביעי) את טיוטת מבחני התמיכה החדשים לאיגודים ואגודות, לפיהם יחולקו כספי התמיכה הממשלתיים לאותם הגופים, כאשר מי שלא יעמוד בתנאי הסף של המבחנים הללו לא יוכל לקבל תקציבים מהמדינה. אומנם הרפורמה הניהולית באיגודים ירדה מהפרק, אך יש עדיין כמה סעיפים חדשים שמשרד התרבות והספורט הוסיף למבחנים.

ראשית, נקבע תנאי סף חדש שאומר כי יצטרכו להיות לפחות 40% נשים בהנהלות של איגודים והתאחדויות, שינוי שהוא מהותי עבור הספורט הישראלי. בעבר, ברפורמה שניסה לקדם שר התרבות והספורט מיקי זוהר הייתה דרישה ל-50% נשים בהנהלות, אך כעת במשרד התרבות והספורט הציגו למעשה סוג של "פשרה" כאשר בחרו "ללכת על האמצע".

בנוסף, במשרד התרבות והספורט ממשיכים לדרוש עלייה בכמות הספורטאים לטובת הכרה באיגודים. המשרד קבע רף מינימום לקבלת כספי התמיכה, לפיו בכל איגוד או התאחדות צריכים להיות לכל הפחות 300 ספורטאים אם מדובר בענף אישי ו-800 אם מדובר בענפים קבוצתיים. כזכור, לפני כחודשיים פורסם "נוהל הכרה באיגודים" והדרישה הזו הופיעה גם בו.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

יהיה לזה זמן הסתגלות. התנאי יופעל מעונת 2027/2028, כך שיש לענפים הקטנים את העונה הנוכחית ואת העונה הבאה על מנת לשפר את כמות הספורטאים ולגייס חדשים, אך גורמים בספורט הישראלי טוענים: "על פניו נדמה כי ישנו ניסיון לכאורה לצמצם את כמות האיגודים הנתמכים על ידי המדינה. אם מעלים את רף המינימום מ-120 ספורטאים בענפים אישיים ל-300, זו מכת מוות לחלק מהאיגודים הקטנים. עלולים להיות כחמישה-שישה איגודים אולימפיים שיאבדו תמיכה אם זה אכן יעבור, ואיגודים בענפים חדשים לא יוכלו לקבל תקציבים מהמדינה".

מעבר לזה, במבחני התמיכה החדשים שפורסמו המדינה חוזרת לחלק כספים לאיגודים על פי שיטת הענפים המועדפים. יש במקרה הזה גם חידוש קטן, משום שהחישוב של הענפים המועדפים יהיה על פי המודל שנבנה על ידי היחידה לספורט הישגי שמתבסס על תוכניות העבודה של האיגודים והנבחרות, מודל שבודק מצוינות לחלוקת כספי ההכנות האולימפיות, שזה שינוי מהותי.

הרפורמה הניהולית נמחקה

למעשה, במשרד התרבות והספורט הורידו מהשולחן את הרפורמה הניהולית שניסה לקדם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. כל סעיפיה, שהופיעו בטיוטה הראשונה, לא מופיעים בה כלל והיא נמחקה לחלוטין. על פניו נדמה כי המשרד חזר למבחנים הישנים אך הם קוצרו והפכו להיות יותר פשוטים וקלים להבנה.

כפי שפורסם ב-ONE, מהפכת הניהול בספורט לא תיכנס לתוקף, וזאת בשל מחלוקות בדיונים שהתקיימו במועצה הלאומית לספורט ותלונות שהתקבלו מצד ראשי הספורט הישראלי. מנגד, היו דווקא מי שתמכו במהלך ועודדו את השר לבצע אותו, אך בסופו של דבר הוחלט לדחות את הדיונים על הרפורמה הניהולית ל-2027. זה יקרה לאחר שהממשלה תתחלף, כך שלמעשה זה ירד כנראה לחלוטין מהפרק.

כזכור, מהפכת הניהול של השר מיקי זוהר הייתה אמורה לכלול צמצום של מספר חברי הנהלה באיגודים ובהתאחדויות, להגדיל את שיעור הנשים כך שיהיה שוויוני בהנהלות עם לפחות 50% נשים ולא רק מינימום של 30% כפי שיש כיום, לקבוע תנאים קפדניים למינוי חברי הנהלה או יו"רים לאיגודים כך שיהיו יותר אנשים משכילים סביב שולחנות קבלת ההחלטות בגופים שמנהלים את הספורט הישראלי, ולדרוש מארגוני הספורט להתנהל ביותר שקיפות על מנת שיזכו לתמיכה כספית מהמדינה. כל זה, לא קיים במבחני התמיכה החדשים, הכל נמחק.

בנוסף, ברפורמה של השר נקבע כי לא יהיו יותר ענפים מועדפים בספורט הישראלי, אלא חלוקה אחרת של התקציבים באופן קצת יותר שוויוני, תוך שחיברו את רצועת הכספים של הספורט אולימפי והספורט שאינו אולימפי, ונקבעו כמה סעיפי מינימום שהיו מצמצמים את היקף התמיכה בענפים קטנים - החלטות שהתנגדו להן בספורט הישראלי ובוטלו בחלקן.