יום רביעי, 11.03.2026 שעה 16:44
כדורסל עולמי  >> יורוליג

מוטלי נפצע וייבדק, מדר יהיה כשיר מול ברצלונה

הגבוה נפגע בקרסול במהלךהאימון ויעבור בדיקות, כאשר בהפועל אופטימיים שהוא ישחק נגד הקטלונים. הרכז חזר השבוע לאימונים ואמור לעמוד לרשות איטודיס

ג'ונתן מוטלי מאוכזב (אורן בן חקון)
ג'ונתן מוטלי מאוכזב (אורן בן חקון)

כבר תקופה ארוכה שהפועל תל אביב לא שיחקה, אבל זה יקרה ביום שישי הקרוב כשהיא תתארח אצל ברצלונה במסגרת היורוליג. בינתיים, המועדון כבר התאקלם בסופיה ועורך שם את האימונים שלו, כשכל השחקנים ואנשי הקבוצה שבו לבתים שלהם בבירת בולגריה וקיבלו את הרכבים שלהם.

מי שלא התאמן עם ההגעה לבולגריה יחד עם הקבוצה הוא ים מדר, שערך אימונים אישיים והיה בחדר הכושר, אבל הגארד שב בימים האחרונים למגע מלא יחד עם חבריו והוא צפוי לשחק במפגש נגד הקטלונים. אגב, מי שלא נמצאים בסופיה הם איתי שגב, יפתח זיו ועוז בלייזר, בנוסף לתומר גינת.

האחרון פצוע ועובר טיפולים כאן בישראל, כאשר הוא צפוי לעבור הערכה מחודשת בעוד כשבועיים, כשהמטרה היא כמובן לנסות ולהכשירו ושהוא יחבור לחבריו בסופיה. מבחינת שגב, זיו ובלייזר, הם צפויים להצטרף גם כן לחברים שלהם ממש בימים הקרובים.

ים מדר (רדאד גים מדר (רדאד ג'בארה)

עם החזרה של מדר לאימונים וצפי הכשירות שלו היה נראה שדימיטריס איטודיס ייהנה מסגל מלא נגד ברצלונה, למעט כמובן גינת וטיילר אניס, אך ג’ונתן מוטלי נפצע באימון היום (רביעי) בקרסול ויעבור בדיקה, כאשר בשלב הזה במועדון מאמינים שלא מדובר במשהו חריג ושהוא צפוי להיות כשיר למשחק נגד ברצלונה.

