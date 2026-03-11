יום רביעי, 11.03.2026 שעה 16:08
קאמבק אדיר: לרנר טין ברבע גמר אינדיאן וולס

האמריקאי בן ה-20 הציל שתי נקודות משחק נגד דוידוביץ' פוקינה, ניצח 4:6, 6:1, 7:6(4) והפך לאמריקאי הצעיר בשלב זה בטורניר מאז 1992.

לרנר טיין מחייך אחרי הניצחון. (רויטרס)
לרנר טיין מחייך אחרי הניצחון. (רויטרס)

טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס ממשיך לספק דרמות ענק ומשחקים בלתי נשכחים, והלילה היה זה תורו של לרנר טין האמריקאי לגנוב את ההצגה מול הקהל המקומי. הטניסאי השמאלי בן ה-20, שגדל על מגרשי המשטח הקשה של דרום קליפורניה ומדורג 25 בטורניר, העפיל לראשונה בקריירה שלו לרבע גמר טורניר מאסטרס 1000 לאחר מותחן אדיר מול אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה הספרדי (19 בעולם). טין חזר מפיגור מערכה, הציל שתי נקודות משחק בדרך לניצחון 4:6, 6:1, 7:6(4) בתום שעתיים ושמונה דקות של טניס משובח, ונקם בספרדי על ההפסד בטורניר וושינגטון בשנה שעברה.

המערכה הראשונה התאפיינה במשחק שקול וטקטי, כאשר שני השחקנים שמרו על ההגשות עד למשחקון התשיעי. הספרדי הצליח להשיג שבירה קריטית ברגע הנכון בדרך לניצחון 4:6. אולם, טין שינה לחלוטין את המומנטום במערכה השנייה. הוא פתח בסערה, עלה ליתרון 0:3 מהיר, שלט בראלים הארוכים מהקו האחורי וסגר את המערכה עם 1:6 מוחץ תוך חצי שעה בלבד, כשהוא משאיר את יריבו חסר אונים ופותח את המשחק מחדש.

לרנר טיאן חובט בכדור בדרך לניצחון. (רויטרס)

דרמת הענק הגיעה לשיאה במערכה השלישית והמכרעת. במצב של 5:4 לספרדי, כשטין הגיש כדי להישאר בטורניר, דוידוביץ' פוקינה השיג שתי נקודות משחק. בנקודה הראשונה, שהגיעה לאחר ראלי ארוך ומתיש, הספרדי תקף את הרשת, אך טין הגיב עם חבטת העברה אדירה מזווית קשה שאילצה את יריבו המתוח להחטיא את היעף. את נקודת המשחק השנייה הציל האמריקאי הצעיר בעזרת הגשה עוצמתית ומדויקת. משם, המומנטום עבר לטין ששלט בשובר השוויון המכריע, ניצל את העייפות של הספרדי וניצח 4:7 מנקודה בה דוידוביץ' פוקינה חבט לרשת.

בסיום המשחק, טין סיפר על התחושות וההתאוששות המנטלית שאפשרה לו לנצח: הנקודה הראשונה הייתה ארוכה, אני אפילו לא יודע איך חבטתי את המכה האחרונה, אולי זה היה קצת מזל. הייתי צריך להישאר במשחק ולתת לעצמי הזדמנות למצוא הילוך שני. בחצי הראשון של המשחק הרגשתי קצת ירוד מבחינת אנרגיה, והמחשבות שלי היו בכל מקום. אחרי שהצלתי את נקודות המשחק והגעתי לשובר השוויון, פשוט הרגשתי שאין לי מה להפסיד ושיחקתי משוחרר לחלוטין.

הניצחון הזה, שהיה העשירי של טין בקריירה על שחקן מהטופ 20, הכניס אותו לספרי ההיסטוריה של הטניס האמריקאי. הוא הפך לאמריקאי הצעיר ביותר שמגיע לרבע גמר אינדיאן וולס מאז מאמנו הנוכחי, אגדת הטניס מייקל צ'אנג, שעשה זאת ב-1992 בדרך לזכייה בתואר. בנוסף, הוא האמריקאי הצעיר ביותר ברבע גמר מאסטרס כלשהו מאז סם קוורי בטורניר סינסינטי ב-2007. לאורך המשחק הוא סיפק נתונים מרשימים ביותר, כולל 10 אייסים והצלת 4 מתוך 5 נקודות שבירה, המשך ישיר ליכולת מהסיבוב הקודם בו גבר על בן ארצו בן שלטון.

לרנר טיין חוגג ניצחון (רויטרס)

יריבו הבא של טין בקרב על הכרטיס לחצי הגמר יהיה המנצח במפגש המסקרן בין המדורג שני בעולם, יאניק סינר האיטלקי, לבין ילד הפלא הברזילאי ז'ואאו פונסקה. עם מחמאות משחקני צמרת כמו אלכסנדר זברב ודניל מדבדב, שהגדירו לאחרונה את חוכמת המשחק שלו וקבלת ההחלטות שלו כאחת הגבוהות ביותר בסבב בקרב השחקנים הצעירים, נראה שהאמריקאי הצעיר מוכן לאתגר הגדול הבא בטורניר הביתי.

