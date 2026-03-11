רשמית: ואסיליס ספאנוליס התפטר מאימון מונאקו

לאחר שלא עמד על הקווים בשני המשחקים האחרונים ויום בלבד לפני שמונאקו תארח את אולימפיאקוס במסגרת היורוליג, ואסיליס ספאנוליס סיים היום (רביעי) רשמית את סיום תפקידו כמאמן הצרפתים.

הרקע לעזיבה קשור למצבו של המועדון, שמתמודד עם קשיים כלכליים משמעותיים והגיע למצב שבו עומדים לרשותו רק 10 שחקנים לקראת הישורת האחרונה של העונה בליגה הצרפתית וביורוליג.

בהודעה הרשמית של המועדון נמסר: "מונאקו וספאנוליס הגיעו להסכמה הדדית על סיום ההתקשרות ביניהם, באופן מיידי. המועדון מודה לספאנוליס על התשוקה, האנרגיה והמחויבות שהביא לארגון. המסירות שלו לקבוצה ולערכי המועדון תישאר חלק חשוב ומוערך בהיסטוריה של מונאקו".

נשיא המועדון, אולכסיי יפימוב, הוסיף: "אני רוצה להודות באופן אישי לוואסיליס. כשנפגשנו לראשונה בשנה שעברה בסלוניקי ולחצנו ידיים, הרגשתי שאנחנו מקבלים לא רק מאמן, אלא מנהיג אמיתי, והזמן הוכיח שזה נכון. ואסיליס הוביל את מונאקו לגמר היורוליג הראשון בתולדותיה באבו דאבי, עזר למועדון לזכות לראשונה בסופר קאפ הצרפתי וגם להניף את גביע המובילים לראשונה אחרי שמונה שנים.

"מעבר לכדורסל, ואסיליס היווה מקור השראה עבור כל אנשי המועדון, ואני יכול לומר שלמדתי ממנו רבות בעבודה המשותפת שלנו. הלוואי שיכולנו להשיג יחד עוד יותר, אך לעיתים הנסיבות מחייבות קבלת החלטות קשות וכואבות. אני בטוח שהוא עוזב עם זיכרונות רבים ועם הכבוד של כל מי שעבד איתו ושל אוהדי הקבוצה".