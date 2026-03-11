מה צריך לעשות כדי להפוך ילד לכדורגלן מקצועי?

יותר ויותר הורים משקיעים בילדיהם, ולא מעט מגיל צעיר מתוך תקווה שיום אחד יהפכו לשחקנים מקצוענים. אולם המחקר המדעי מציג תמונה ברורה ומפוכחת: רק כ־1% מכלל הילדים המתאמנים בענפי הכדור מגיעים לרמות המקצועניות הגבוהות. מתוכם, רק כ־0.1% הם כישרונות־על יוצאי דופן.

המשמעות ברורה, הדרך שבה אנו מאמנים ילדים כיום אינה יכולה להישאר כפי שהיא. כדי להגדיל את הסיכוי להתפתחות אמיתית של שחקנים, יש צורך בשינוי תפיסה עמוק בהקשר לילד היום ובעתיד ואימון המבוסס על מדעי הספורט המתקדמים ביותר.

הילדים של היום אינם הילדים של פעם

תפיסה זו מחייבת אימון צעירים שונה לחלוטין ואחת הסיבות המרכזיות לכך ששיטות וצורות האימון חייבות להשתנות היא פשוטה: הילדים של היום שונים מאוד מהילדים של לפני עשרים או שלושים שנה. השינוי אינו רק בסגנון החיים, אלא גם באופן שבו ילדים לומדים, חושבים ומגיבים לגירויים.

ילדים כיום גדלים בעולם דיגיטלי מהיר, רווי מידע וגירויים חזותיים. יכולת העיבוד שלהם, מהירות קבלת ההחלטות והדרך שבה הם קולטים תנועה ומידע משתנים בהתאם לסביבה שבה הם מתפתחים. מציאות זו מחייבת התאמה של שיטות האימון מתקדמות שבמרכז ראייה מרחבית קוגניציה וטכניקה אישית.

בעבר הייתה תפיסה של האימון במרכזה הצלחתה היא תוצאה של חזרתיות, משמעת ותבניות משחק קבועות. כיום ברור כי ילדים לומדים טוב יותר כאשר מבינים את המשמעות העמוקה דרך גיוון, מצבים משתנים, פתרון בעיות וקבלת החלטות בזמן אמת.

לכן אימון ילדים מודרני חייב לשלב יותר מצבי משחק משתנים, גירויים תפיסתיים ואתגרים קוגניטיביים ולא רק תרגול טכני חוזר ושיטות מתקדמות כמו 0C0 (פונה לקואורדינציה) ושיטות קוטגנטיביות (כמו CBC) שכבר התחילו כעת ומופיעות בצורה זו בתוכניות של האקדמיות. המשמעות ברורה: מי שימשיך לאמן ילדים של 2026 בשיטות של שנות ה־90, יתקשה לפתח את שחקני העתיד.

דור חדש בהבנה של המוח הספורטיבי

חוקרי מדעי הספורט ומדעי המוח מוצאים ומאפשרים להגיד איזה חלקים במוח משרתים אותנו במוח, למשל בתפיסה מרחבית או בקבלת ההחלטות. בנוסף מדברים כבר היום ובעתיד על תופעה חדשה: התפתחות של “מוח ספורטיבי אחר”.

ילדים הגדלים בעולם דיגיטלי נחשפים מגיל צעיר מאוד למהירות גבוהה של מידע חזותי, קבלת החלטות מהירה וריבוי גירויים בו־זמנית אך בראייה מרחבית מצומצמת ולא בתלת מימד וזה אומר אימון אחר. מציאות זו משנה את הדרך שבה המוח לומד תנועה, מעבד מידע ומגיב למצבים משתנים.

בכדורגל המודרני, שבו זמן קבלת ההחלטה לעיתים קטן מחצי שנייה, היכולת לזהות מצבים, לקרוא את המשחק ולהגיב במהירות הופכת לחשובה לא פחות מהיכולת הטכנית. לכן מדעי האימון החדשים מדגישים יותר ויותר את הקשר בין המוח, הראייה והתנועה.

אימוני העתיד משלבים תרגילים המפתחים קואורדינציה חזקה הכוללת: תפיסה מרחבית, עיבוד מידע מהיר, קבלת החלטות ולמידה בתנאי אי־ודאות וזאת על פי פיתוח מודל אישי עמוק עם תכנית אישית מובנית. גישה הזו משנה גם את תפיסת האימון בגיל הצעיר: במקום לחפש שלמות טכנית מוקדמת, המטרה היא לפתח מערכת עצבית ולמידה תנועתית שתאפשר לילד להסתגל לכדורגל המהיר והמורכב של העתיד.

אימון שמבוסס על המוח והראייה

מחקרים חדשים מצביעים על כך שהיכולת החשובה ביותר בכדורגל המודרני היא היכולת לראות, להבין ולהגיב במהירות למצבי משחק משתנים. לכן אימוני העתיד משלבים: פיתוח תפקודי ראייה, עיבוד מידע במוח, קבלת החלטות בתנאי לחץ, שילוב טכניקה עם מצבי משחק משתנים וניהול הרגש בעזרת הקואורדינציה ליציבות רגשית.

גם ביחס לניהול עומסי האימון משתנה. כיום ניתן להבין טוב יותר כיצד חלקי המוח מתפקדים ואחראים בתחילת המשחק ובסיומו, ולהתאים את האימון עצמו למצבים אלה במשימות תואמות.

הטעות הגדולה: לאמן ילדים כמו מקצוענים

אחת הטעויות הנפוצות ביותר בפיתוח שחקנים צעירים היא ניסיון לאמן ילדים כאילו הם כבר שחקנים מקצוענים. אך אימון ילדים איננו אימון למקצוענות, המטרה בגיל הצעיר אינה ליצור שחקן שמצליח היום.

המטרה היא לבנות בסיס רחב בכול התחומים אך לא בכושר שיאפשר לו להתמודד עם הכדורגל של העתיד בצורה שידע לפתור בעיות במהירות המרבית קודם בראש. לכן האימונים בגילאים הצעירים צריכים להיות מגוונים יותר, יצירתיים יותר ומבוססי למידה וראשית התנסות.

האחריות של ההורים ושל המערכת

הורים רבים רוצים לראות את ילדם מצליח, והם רצים למאמן אישי זה או אחר ומחליפים מאמנים אישיים כמו גרביים. אך חשוב להבין טוב האם זה באמת אימון אישי תפור לילד ועל סמך איזה נתונים.המציאות היא שרק חלק קטן מאוד מהילדים יגיעו לרמות הגבוהות וגם זה בתנאי שיתייחסו בעקביות לשלבים הרגישים (מה מתאים לגיל הילד ונתוניו).

דווקא בגלל זה, האחריות של ההורה להיות ביקורתי ושל המערכת היא לא למהר לסנן ילדים, אלא ליצור מסלול התפתחות רחב ולקבל גם אימון אישי מוכח ככל האפשר. מערכת אימון נכונה צריכה לאפשר לילדים להתפתח לאורך שנים, מבלי לאבד כישרונות בדרך.

מה ניתן ללמוד מהמהפכה הגרמנית

בשנים האחרונות עבר הכדורגל הגרמני תהליך עומק ארוך טווח. התוכנית הרב־שנתית שהחלה כבר בשנת 2010 שמסתיימת השנה באליפות העולם 2026 נולדה מתוך חשיבה אסטרטגית של ההתאחדות הגרמנית לכדורגל, בשיתוף מדענים ואנשי מקצוע.

אחד הדוחפים המרכזיים לחשיבה זו היה מיכאל זאמר, ששימש אז כמנהל המקצועי של ההתאחדות. התוכנית לא נבנתה לשנה או שתיים, אלא כתהליך מתמשך של 16 שנה , שמטרתו לעצב מחדש את פיתוח השחקנים הצעירים. בשלוש השנים האחרונות מתבצע שלב נוסף בתהליך: התאמת מסגרות גיל שונות ותוכנית על לאימונים לדור חדש של שחקנים ולכדורגל שמשתנה במהירות.

במסגרת פגישות מקצועיות שקיימתי בהתאחדות הגרמנית עם מפתח של הכדורגל הגרמני פרופ’ פבייאן ופגישותיי בעיר מיינץ עם פרופ’ וולפגנג שלהורן, מהמובילים בעולם בתחום פיתוח השחקן האישי ומי שמלווה את התאחדויות שונות באירופה הוצגו כבר תוכניות העתיד אך לא מספיק מגובשות , אך עלתה שוב השאלה המרכזית.

כיצד מכינים ילדים לכדורגל של העתיד? איך יראה הכדורגל בעתיד? איפה יש עוד פוטנציאל בגורמי ההצלחה? אבל לפני כן יש להתייחס לשני השינויים משמעותיים לעתיד: הילדים של היום ולעתיד אינם הילדים של פעם ויש לעקוב בצורה מתמדת כיצד מדעי המוח יכולים לעזור לאימון בעתיד.

המהפכה הגרמנית התחילה בשינויי במבנה

לדוגמא, בתוכנית הגרמנית החדשה במיינץ 05 ניתן לראות שינויים למשל בגיל 8-11 רואים מטרות שונות כאשר במרכז אימוני קואורדינציה ויצירתיות קבוצתיים ואישיים על פי מבדקים ,צורות אימון מודרניות לתפיסה חושית וקוגניטיבית מהירה יותר, וצורות אימון ותפקוד במהירות בשטח קטן תחת לחץ וקבלת החלטות באופן אישי.

דבר נוסף הוא שאין אימוני כושר , במרכז משלובים יותר משחקונים בקבוצות קטנות ומגיעים בלמידה המבדלת עד הטכניקה האישית והטקטיקה האישית אין טקטיקה קבוצתית. בנוסף נבנתה עוד מסגרת של אימונים ומשחקים שמתחילה בעונה הבאה, קבוצת ביניים U-21 בכדי לא לאבד גילאי ביניים.

מה ניתן להסיק מכך ואיך אפשר לעשות זאת גם אצלנו?

המציאות של פיתוח שחקנים צעירים משתנה במהירות. המחקרים במדעי הספורט מצביעים בבירור על כך שרק אחוז קטן מאוד מהילדים המתאמנים בענפי הכדור יגיעו בסופו של דבר לרמות המקצועניות הגבוהות ואבור לפספס

אף ילד בדרך.

במקביל, הכדורגל עצמו משתנה – הוא מהיר יותר, ולא כול אחד מהיר ויש דרכים לאזן ,יהיה מורכב יותר ודורש יכולות תפיסה, חשיבה מהירה ויצירתית ,קבלת החלטות ותגובה שלא נדרשו בעבר באותה עוצמה.

גם הילדים עצמם השתנו. הם גדלים בעולם דיגיטלי רווי גירויים, והדרך שבה המוח שלהם לומד תנועה הו קריטי להנאה דרך הנעה, הילד מעבד מידע ומקבל החלטות שונה מבעבר. לכן שיטות האימון המסורתיות ובעיקר צורות האימון (רונדו משנות את המטרות) כי העכשוויות כבר אינן מספיקות.

הידע המדעי החדש, לצד ההתפתחויות בטכנולוגיה ובבינה מלאכותית, מאפשר היום להבין טוב יותר כיצד ילדים לומדים האופן אישי , כיצד לנהל עומסי אימון בצורה קואורדינטיבית חכמה יותר וכיצד להתאים את תהליך הפיתוח לכל ילד באופן אישי.

אם רוצים באמת לפתח שחקנים ברמה גבוהה, יש צורך בתוכנית ארוכת טווח, מבוססת מדע, שמתחילה כבר בגילאים הצעירים. אימון ילדים חייב להיות מכוון לא רק להצלחה מיידית, אלא לבניית יסודות רחבים שיאפשרו להם להתמודד עם הכדורגל של העתיד. האתגר האמיתי הוא לא למצוא את הכישרון הבא, אלא ליצור קשר לאימון אישי מתקדם ולמערכת שתאפשר לו להתפתח.

הגיע הזמן לחשוב 12 שנים קדימה האם אנחנו בישראל מסוגלים ואולי זה הזמן דווקא עכשיו במלחמה? אם רוצים לפתח שחקנים ברמה גבוהה באמת, יש צורך בתוכנית לאומית חדשנית ארוכת טווח.

תוכנית־על של לפחות 12 שנים, המשלבת מדעי ספורט מתקדמים, התאמה אישית של אימונים ושיטות למידה חדשניות. אך שינוי כזה חייב להתחיל מוקדם, כבר בגילאי 5–12. דווקא שם מונחים היסודות לשחקני העתיד.