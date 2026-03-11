יום רביעי, 11.03.2026 שעה 15:10
שונות  >> ONE ביזנס

תביעת ענק של כ-10 מיליון ש"ח בספורט הקרח

דרישה לסכום עתק מפסגות הקרח בחולון: חברת ההשקעות קורפ קפיטל וינוקור תובעת את מפעילי היכל הקרח עקב ביטול התוכנית השאפתנית להקמת משטח אולימפי

|
תכנון לפרויקט היכל הקרח בחולון (מערכת ONE)
תכנון לפרויקט היכל הקרח בחולון (מערכת ONE)

ענף החלקת הקרח בישראל סופג מכה משפטית מטלטלת. הכל התחיל בחודש מרץ של שנת 2022 עת נחתם הסכם שאפתני במיוחד בין חברת קורפ קפיטל וינוקור המאוגדת בארצות הברית לבין חברת פסגות הקרח המפעילה את היכל הקרח המוכר בפארק פרס בעיר חולון. המטרה שעמדה לנגד עיני הצדדים הייתה מרגשת עבור חובבי ספורט החורף המקומיים והיא הקמת משטח החלקה אולימפי חדש בצמוד למשטח הקיים.

חלום אולימפי שעלה על שרטון

מתוך כתב התביעה עולה כי החברה האמריקאית התחייבה להשקיע סכום עתק של שניים וחצי מיליון דולרים בארבע פעימות שונות לאורך שנת 2022 מתחילת חודש מרץ ועד לחודש ספטמבר. בתמורה להשקעה הגדולה הוסכם כי המשקיעה תקבל עשרים וחמישה אחוזים ממניות הנתבעת ומושב יוקרתי בדירקטוריון. עוד הוסכם מראש כי לאחר מכן יומר סכום ההשקעה להלוואת בעלים שתישא ריבית שנתית של שלושה אחוזים.

הכספים הועברו, אך הפרויקט בוטל

לפי התביעה שהוגשה באמצעות עורכי הדין בנימין ברץ ונירן דור ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ לבית המשפט המחוזי בת"א, חברת ההשקעות עמדה בכל התחייבויותיה והעבירה את מלוא הסכום במועדים שנקבעו. אולם מאז שנחתם ההסכם ההיסטורי הפרויקט נתקע ולבסוף בוטל לחלוטין. התובעת מדגישה בכתב התביעה כי אין שום מחלוקת בין הצדדים על כך שהפרויקט בוטל סופית וכי המטרה המרכזית שלשמה הועברו הכספים מעולם לא יצאה אל הפועל.

למרות כישלון המיזם נטען כי חברת פסגות הקרח מסרבת בתוקף להשיב את כספי ההשקעה ויתרה מכך דורשת שהמשקיעה תשתתף עמה בהוצאות שונות של הפרויקט. התובעת מתארת זאת כדרישה המובילה לתוצאה בלתי צודקת בעליל ומאשימה את הנתבעת בהחזקת הכספים שלא כדין ובעשיית עושר ולא במשפט.

מלחמת חרבות ברזל וקפיצה בעלויות הבנייה

התביעה חושפת במקביל גם את חילופי ההאשמות בין הצדדים טרם ההגעה לכותלי בית המשפט. נציגי פסגות הקרח טענו מנגד כי המניות שניתנו לתובעת שימשו רק כבטוחה זמנית וכי מלחמת חרבות ברזל היוותה אירוע של כוח עליון שפגע אנושות בפרויקט.

בתביעה מופיע ציטוט מדויק ממכתב ששלחו נציגי הנתבעת המסביר את סיבת ביטול המיזם. על פי הציטוט מתוך התביעה הנתבעת טענה כי הביטול נבע בין היתר בגלל: "דרישה מופרזת לתשלום אגרות היתר (בניגוד למצג קודם!) ועלויות בנייה ושירותים קבלניים שקפצו בעשרות אחוזים (בעקבות המלחמה) ובחריגה מהתקציב".

חשש כבד לשימוש פסול בכספים

מעבר לדרישת ההשבה הכספית התובעת מעלה טענות חמורות במיוחד בנוגע להתנהלות השוטפת של הנתבעת. על פי הנטען חברת פסגות הקרח סירבה להעביר דיווחים מסודרים על התקדמות הפרויקט ועל השימוש המדויק שנעשה בכספי ההשקעה. סירוב מוחלט זה מעלה אצל התובעת חשש כבד כי נעשה בכספים שימוש אסור ופסול. לטענת עורכי דינה הסתרה זו עלולה להצביע על תרמית של הנתבעת ושל נושאי המשרה בה. התובעת אף עוקצת ומוסיפה כי ההסכם המקורי נחתם כשנה וחצי לפני פרוץ המלחמה וכי הנתבעת ממילא לא פעלה כראוי להשגת הרישיונות הנדרשים בזמן.

דרישת התשלום המלאה

כעת מבקשת החברה התובעת מבית המשפט להורות באופן רשמי על ביטול ההסכם והשבת מלוא הסכום שהושקע בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מחודש מרץ של שנת 2022. התחשיב המדויק המופיע בכתב התביעה משקלל את שערי הדולר במועדי התשלום השונים יחד עם הריביות. לאחר הפחתת תשלומי ריבית חלקיים שכבר שולמו בעבר סכום התביעה הכולל והסופי עומד על 9,467,731 שקלים אותם דורשת התובעת לקבל בחזרה לאלתר.

