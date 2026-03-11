שר הספורט של איראן: לא נשתתף במונדיאל

שר הספורט של איראן, אחמד דוניאמלי, הודיע כי נבחרת הגברים של המדינה לא תשתתף במונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זאת בעקבות המלחמה המתמשכת במזרח התיכון וההתפתחויות האחרונות מול ארצות הברית וישראל.

על פי הרשויות באיראן, “מאז 28 בפברואר מבצעות ארצות הברית וישראל תקיפות אוויריות נגד המדינה, שבמהלכן נהרג המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי. בנוסף, המדינה כבר הייתה יעד למתקפות גם בקיץ האחרון”.

בריאיון טלוויזיוני לסוכנות הידיעות הגרמנית DPA אמר דוניאמלי כי: "מאז שהממשלה המושחתת הזו רצחה את המנהיג שלנו, אין לנו את התנאים להשתתף בגביע העולם".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

שר הספורט האיראני הוסיף: "בגלל הצעדים הזדוניים שננקטו נגד איראן, נאלצנו להילחם בשתי מלחמות בתוך שמונה או תשעה חודשים, ואלפי אזרחים שלנו נהרגו. לכן אין לנו כל אפשרות להשתתף בתנאים האלה".

גם בהתאחדות רומזים על חרם

למרות ההצהרה החריפה, נבחרת איראן כבר העפילה למונדיאל 2026, שאמור להיערך בין 11 ביוני ל-18 ביולי. בשלב הבתים אמורה איראן לשחק נגד בלגיה, מצרים וניו זילנד בערים שונות בארצות הברית, כאשר שני המשחקים הראשונים מתוכננים להיערך באינגלווד שבקליפורניה והשלישי בסיאטל.

גם נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', רמז לאחרונה לאפשרות של חרם בעקבות אירועים הקשורים לנבחרת הנשים של המדינה במהלך גביע אסיה שנערך באוסטרליה. שישה שחקניות בחרו להישאר באוסטרליה לאחר שקיבלו אשרות הומניטריות מהממשלה המקומית.

איראן מוגרלת במונדיאל (IMAGO)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בעבר כי יספק אשרות כאלה אם אוסטרליה לא תאשר אותן. בעקבות זאת תהה טאג': "איזה אדם הגיוני ישלח את הנבחרת הלאומית שלו לארצות הברית אם גביע העולם יהיה פוליטי כמו שהיה באוסטרליה?".

מנגד, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו כתב באינסטגרם כי טראמפ אמר לו במהלך פגישה ביניהם ביום שלישי כי נבחרת איראן "כמובן מוזמנת להשתתף בטורניר בארצות הברית", למרות המלחמה המתמשכת.