יום רביעי, 11.03.2026 שעה 14:48
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

שר הספורט של איראן: לא נשתתף במונדיאל

אחמד דוניאמלי הודיע שבעקבות ההתפתחויות האחרונות מול ארה"ב וישראל, נבחרת הכדורגל של איראן לא תשחק במונדיאל: "אין אפשרות שנשתתף בתנאים האלה"

|
שחקני איראן (IMAGO)
שחקני איראן (IMAGO)

שר הספורט של איראן, אחמד דוניאמלי, הודיע כי נבחרת הגברים של המדינה לא תשתתף במונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זאת בעקבות המלחמה המתמשכת במזרח התיכון וההתפתחויות האחרונות מול ארצות הברית וישראל.

על פי הרשויות באיראן, “מאז 28 בפברואר מבצעות ארצות הברית וישראל תקיפות אוויריות נגד המדינה, שבמהלכן נהרג המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי. בנוסף, המדינה כבר הייתה יעד למתקפות גם בקיץ האחרון”.

בריאיון טלוויזיוני לסוכנות הידיעות הגרמנית DPA אמר דוניאמלי כי: "מאז שהממשלה המושחתת הזו רצחה את המנהיג שלנו, אין לנו את התנאים להשתתף בגביע העולם".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

שר הספורט האיראני הוסיף: "בגלל הצעדים הזדוניים שננקטו נגד איראן, נאלצנו להילחם בשתי מלחמות בתוך שמונה או תשעה חודשים, ואלפי אזרחים שלנו נהרגו. לכן אין לנו כל אפשרות להשתתף בתנאים האלה".

גם בהתאחדות רומזים על חרם

למרות ההצהרה החריפה, נבחרת איראן כבר העפילה למונדיאל 2026, שאמור להיערך בין 11 ביוני ל-18 ביולי. בשלב הבתים אמורה איראן לשחק נגד בלגיה, מצרים וניו זילנד בערים שונות בארצות הברית, כאשר שני המשחקים הראשונים מתוכננים להיערך באינגלווד שבקליפורניה והשלישי בסיאטל.

גם נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', רמז לאחרונה לאפשרות של חרם בעקבות אירועים הקשורים לנבחרת הנשים של המדינה במהלך גביע אסיה שנערך באוסטרליה. שישה שחקניות בחרו להישאר באוסטרליה לאחר שקיבלו אשרות הומניטריות מהממשלה המקומית.

איראן מוגרלת במונדיאל (IMAGO)איראן מוגרלת במונדיאל (IMAGO)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בעבר כי יספק אשרות כאלה אם אוסטרליה לא תאשר אותן. בעקבות זאת תהה טאג': "איזה אדם הגיוני ישלח את הנבחרת הלאומית שלו לארצות הברית אם גביע העולם יהיה פוליטי כמו שהיה באוסטרליה?".

מנגד, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו כתב באינסטגרם כי טראמפ אמר לו במהלך פגישה ביניהם ביום שלישי כי נבחרת איראן "כמובן מוזמנת להשתתף בטורניר בארצות הברית", למרות המלחמה המתמשכת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
