יום רביעי, 11.03.2026 שעה 15:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7498-777367שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
59%7614-780366מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
26%7965-732766סקרמנטו קינגס

"אדבאיו רימה את דרכו לשיא של קובי בראיינט"

ב-LA מבקרים את כוכב מיאמי על הדרך שבה השיג 83 נקודות: "לא היה בזה שום דבר רומנטי או אמיתי, לא הופעה טבעית". ב-ESPN סייגו: "אל תבקרו, תחגגו"

|
באם אדבאיו (רויטרס)
באם אדבאיו (רויטרס)

באם אדבאיו סיפק את אחת ההופעות המדוברות ביותר ב-NBA, כאשר קלע 83 נקודות בניצחון מיאמי על וושינגטון, נתון שהציב אותו במקום השני בתולדות הליגה למשחק בודד ועקף את 81 הנקודות המיתולוגיות של קובי בראיינט. ההישג ההיסטורי הפך מיד לנושא לדיון רחב בארצות הברית, כאשר חלק מכלי התקשורת והפרשנים חגגו את הערב הגדול, בעוד אחרים הטילו ספק בדרך שבה הושג.

המשחק עצמו הסתיים בניצחון 129:150 של ההיט על הוויזארדס, קבוצה שמדורגת בתחתית הליגה ומציגה את אחת ההגנות החלשות ביותר ב-NBA. אדבאיו קלע 31 נקודות כבר ברבע הראשון, 12 ברבע השני ו-19 ברבע השלישי, ובשלב הזה כבר עמד על 62 נקודות לאחר שלושה רבעים בלבד.

למעשה, זהו אותו מספר נקודות שהיו לבראיינט אחרי שלושה רבעים במשחק המפורסם שלו ב-2006. אלא שבניגוד לאותו ערב, אדבאיו המשיך לשחק גם ברבע האחרון בדרך לשיא האישי ולמשחק של 83 נקודות.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

בארצות הברית רבים הדגישו גם את הנתונים החריגים מהמשחק. אדבאיו הגיע לקו העונשין 43 פעמים וקלע 36 מהן, כאשר ברבע האחרון בלבד קלע 14 מ-16 מהקו. בנוסף, ברבע הרביעי קלע רק סל שדה אחד מתוך שישה ניסיונות מחוץ לקשת.

הביקורת בארצות הברית

באתר ‘לוס אנג’לס טיימס’ הביעו ביקורת חריפה על האופן שבו נרשם ההישג. שם נכתב: “הדרך שבה זה קרה הייתה מאוד מוטלת בספק. לא היה בזה שום דבר רומנטי או אמיתי". בכתבה נטען כי המשחק עצמו התנהל בצורה חריגה: "המשחק כלל עבירות מכוונות שעצרו את השעון והאריכו את המשחק, לצד עבירות של וושינגטון שהובילו שוב ושוב לזריקות עונשין. זו לא הייתה הופעה טבעית כמו ה-81 של קובי בראיינט".

עוד ציינו כי באותו משחק מפורסם של בראיינט מול טורונטו ב-2006, הלייקרס דווקא היו בפיגור במחצית ונזקקו ל-55 נקודות שלו במחצית השנייה כדי להשיג ניצחון. לעומת זאת, במשחק של אדבאיו מיאמי כבר הובילה ב-28 נקודות במהלך הרבע האחרון והוא המשיך לשחק בדרך לשבירת השיא.

אדבאיו (רויטרס)אדבאיו (רויטרס)

גם אוהדי הלייקרס הביעו מחאה. כאשר הנתון של 83 נקודות הוכרז באולם Crypto.com בלוס אנג'לס, הקהל הגיב בשריקות בוז. אחד האוהדים אמר: "בכנות, זה כואב. כל זריקות העונשין האלה? בלי חוסר כבוד, אבל זה לא הרגיש שמגיע לו". גם רוברט הורי, ששיחק עם בראיינט בלייקרס, אמר: "מבחינתי, אל תרמה את המשחק. אם משחקים ככה, זה לרמות את המשחק".

הדעה הנגדית: חגיגה של הישג היסטורי

מנגד, ב-’ESPN’ הציגו גישה שונה לחלוטין וקראו להתייחס להופעה של אדבאיו כהישג יוצא דופן. בכתבה נכתב: "זה זמן מורכב לעקוב אחרי ה-NBA, שבו אפילו הרגעים הגדולים ביותר מגיעים עם ויכוח מובנה. ההופעה של אדבאיו עם 83 נקודות הציבה את האוהדים בפני בחירה: לחגוג או לבדוק אותה".

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, הודה כי לא שקל להוציא את השחקן מהמשחק למרות היתרון: “לא חשבתי לרגע להחליף אותו, ברגע שהגיע ל-40 לא התקרבתי אליו”. לדבריו, לאחר שאדבאיו כבר הגיע ל-40 נקודות, הקבוצה אפילו ניסתה לעזור לו להגיע למספרים גבוהים יותר: "השחקנים עשו הכל כדי לתת לקפטן שלהם כמה שיותר נקודות".

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

גם שחקנים רבים ברחבי הליגה הביעו הערכה להופעה. קווין דוראנט אמר: "לא האמנתי כששמעתי על זה בזמן אמת. הסתכלתי על דף הסטטיסטיקה וזה היה מטורף... הישג ענק, משהו שנדבר עליו לנצח".

יאניס אנטטוקומפו הוסיף: "זה לא משנה איך הגעת לשם. כל מה שחשוב הוא שהגעת לשם. בעוד 10 או 20 שנים אף אחד לא יזכור כמה זריקות עונשין הוא זרק, כמו שאנשים לא זוכרים כמה זריקות קובי לקח או כמה שלשות קלע, אלא רק את ה-81".

כך או כך, ברור כי ההופעה של אדבאיו תישאר אחד הרגעים המדוברים של העונה. בעוד חלק מהאוהדים והפרשנים ימשיכו להטיל ספק בדרך שבה הושג ההישג, אחרים כבר רואים בו רגע היסטורי נוסף בליגה, כזה שימשיך לעורר דיון עוד שנים רבות.

