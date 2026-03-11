המנהלת הודיעה: מתווה חזרת הליגה בכדורסל

מנהלת ליגת העל בכדורסל פרסמה טיוטת הוראות שעה בעקבות מלחמת "שאגת הארי", במסגרתה נקבע כי העונה תחודש רק לאחר אישור פיקוד העורף להתקהלות במגרשים, כאשר הליגה צפויה להסתיים לכל המאוחר ב-28.06.2026, יום לפני פתיחת חלון הנבחרות של פיב"א ב-29.06.2026. הקבוצות התבקשו לשריין את האולמות עד לתאריך זה, כאשר בחודשים מאי ויוני צפויים להיערך גם מחזורי אמצע שבוע על מנת להשלים את לוח המשחקים.

לפי המתווה שהוצג, חידוש הליגה יוכרז מיד לאחר אישור פיקוד העורף לקיום משחקים עם קהל, ככל שהדבר יתאפשר עד ה-10 באפריל. לאחר ההכרזה תינתן לקבוצות תקופת התארגנות שתימשך עד כשבועיים. במנהלת הבהירו כי אם תהיה אפשרות לשחק מוקדם יותר, תיעשה שאיפה להקדים את חזרת המשחקים. בנוסף, ייתכן מצב שבו המשחקים יחודשו גם אם התקהלות תאושר רק באזורים מסוימים בארץ, כאשר קבוצות שאינן יכולות לארח באזורן ייאלצו לקיים את משחקיהן באזורים שבהם הדבר מותר.

אם הליגה תחודש עד 3.4.2026, היא תימשך מהמקום שבו נעצרה וללא שינוי בפורמט המשחקים, מלבד התאמות נדרשות בלוח הזמנים. לעומת זאת, אם החזרה לפעילות תתרחש בין ה-3.4 ל-10.4, יישקלו חלופות שונות, כולל קיצור סדרות רבע הגמר לשיטת הטוב מ-3. במקרה של שינוי בפורמט, תיבחן גם סוגיית המיקום הקובע להשתתפות במפעלים האירופיים.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

במקרה שבו לא ניתן יהיה לחדש את הליגה עד לאחר 10 באפריל, תתקבל החלטה חדשה לגבי הדרך שבה תובא עונת 2025/26 לסיומה.

מתווה מיוחד לזרים שיסרבו לחזור לישראל

בנוסף לחידוש הליגה, המנהלת הציגה מתווה מיוחד הנוגע לשחקנים זרים שעלולים לסרב לחזור לישראל בעקבות המצב הביטחוני. למרות זאת, מכסת הזרים לרישום לא תשתנה ותעמוד על 10 שחקנים לכל קבוצה, ולא תינתן אפשרות להגדיל אותה.

מועד ההעברות לשחקנים שלא שיחקו בעונת 2025/26 בליגה, ישראלים או זרים, הוארך עד ל-30.04.2026 בשעה 16:00. בנוסף, לאחר שיוכרז רשמית מועד חזרת הפעילות, ייפתח חלון חד פעמי של 24 שעות בלבד שבו ניתן יהיה לבצע העברות בין קבוצות של שחקנים שכבר שיחקו העונה בליגת העל.

קבוצות שלא ניצלו את מכסת הזרים המותרת להחלפה יוכלו למצות אותה עד תום מועד ההעברות, כלומר עד 30 באפריל בשעה 16:00, ללא קשר לשאלה אם הזרים עזבו בשל סירוב לחזור לישראל.

מועד ההעברות הוארך. ארי שטינברג (אלעד גוטמן)

קבוצות שכבר ניצלו את מכסת ההחלפות, אך עדיין מחזיקות חמישה זרים בסגל, יורשו לגרוע עד שני זרים שמסרבים לחזור לישראל ולהחליפם בזרים חדשים. עם זאת, לא תתאפשר החלפה של שחקנים שהפציעה שלהם הייתה ידועה עוד לפני פרוץ המלחמה, או כאלה שהקבוצה כבר הודיעה רשמית על שחרורם לפני 28 בפברואר. במקרה של ספק, המנהלת רשאית לדרוש מסמכים רפואיים או הסכמי סיום.

במקרה שבו קבוצה ניצלה את מכסת ההחלפות אך אינה מחזיקה חמישה זרים בסגל, היא תוכל להשלים את המכסה עד חמישה זרים לכל היותר עד 30 באפריל בשעה 16:00.

כדי להחליף שחקן זר שמסרב לחזור לישראל, הקבוצה תידרש להגיש למנהלת תצהיר חתום על ידי השחקן המאשר את סירובו לחזור לשחק בישראל בעונת 2025/26. שחקן שיוסר מהסגל בשל סירוב כזה לא יוכל לשוב ולהשתתף בליגת העל במהלך אותה עונה.