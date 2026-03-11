"עברתי אותו הרבה פעמים": האתגר של טרנט

כאשר כל העיניים נשואות אליו בעקבות הופעותיו האחרונות, אחד הסיוטים הגדולים ביותר של טרנט אלכסנדר ארנולד חוזר לעמוד מולו: הבלגי ז'רמי דוקו. טרנט, שכבר ספג ביקורת על מעורבותו המוגבלת מול חטאפה, שני כדורי רוחב מוצלחים בלבד מתוך שבעה, כלומר 28% הצלחה, ובעיקר על הגישה שהפגין ביום שישי האחרון במהלך השער של בורחה איגלסיאס, כאשר אפשר לוויליוט לחטוף את הכדור ולהבקיע את השער היחיד של סלטה, ניצב כעת מול שחקן שכבר הביך אותו יותר מפעם אחת, אך באופן פרדוקסלי, האנגלי הוא זה שיצא עם ידו על העליונה.

יריבו יהיה הבלגי דוקו, בדיוק אותו שחקן שגרם לו לכאבי הראש הגדולים ביותר בעונה שעברה. שחקן הכנף הבלגי, שנבחר לשחקן המצטיין במשחק בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי בדצמבר האחרון, אז גם שיגע את פדריקו ואלוורדה ששיחק כמגן ימני במקום טרנט ודני קרבחאל, הצליח לערער את המגן הימני של ליברפול דאז בשני משחקי פרמייר ליג בין הקבוצות.

המפגש הראשון, שנערך ב-25 בנובמבר 2023, הסתיים ב-1:1 עבור ליברפול, כאשר טרנט הבקיע את שער האורחים בבעיטה ברגל ימין לאחר מסירה של מוחמד סלאח. באותו משחק שלט הקיצוני הבלגי באגף שלו: הוא השלים 12 מתוך 18 ניסיונות דריבל, שבעה מהם מול שחקנה של ריאל מדריד, כלומר 66.66%. למרות זאת, לאנגלי יש שני ניצחונות ותיקו במשחקי הפרמייר ליג שלו נגד ליברפול.

דוקו מול טרנט (IMAGO)

“עברתי הרבה את טרנט”

זה היה אפילו גרוע יותר ב-2025. ליברפול ניצחה את סיטי 0:2, אך ההופעה של דוקו לא הייתה פחות מרשימה מאשר ב-2023. באצטדיון איתיחאד השלים הבלגי 15 מתוך 21 ניסיונות דריבל, כלומר 71.42%. מתוך אותם 15 דריבלים, 12 היו מול טרנט, 80%. מתוך אותם 12, 11 היו מוצלחים, 91.66%. הבלגי רצה לנקום על השנה הקודמת, אך ללא הצלחה: אפילו עם הנתונים הללו, דוקו עבר את האנגלי שלוש פעמים כבר בחמש הדקות הראשונות של המשחק. אך בהדרגה גם סלאח וגם סובוסלאי סייעו למגן לבלום את שחקן הכנף הבלגי.

רק פעם אחת לא הצליח הבלגי לעבור את המגן הימני האנגלי דאז. למרות הנתונים הללו, דוקו עצמו הודה בטעויותיו: הכדורים שהרים לא מצאו מסיים. "עברתי את טרנט פעמים רבות, אבל הייתה הבעיה במסירה האחרונה. הדבר החשוב ביותר אחרי מסירה הוא ליצור ממנה משהו".

בשבת האחרונה מול ניוקאסל, ריצה של דוקו על קו החוץ הובילה לשער השוויון של סאביניו. כעת הוא ינסה לעשות זאת שוב מול טרנט.