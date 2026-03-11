סיטי מעל ריאל מדריד: למי שווי הסגל הכי גבוה?

מחקר חדש של מרכז המחקר לכדורגל CIES בחן את שווי השחקנים הכולל של סגלי הקבוצות ברחבי העולם, ומצא כי צ'לסי מחזיקה בסגל היקר ביותר בעולם מבחינת שווי שוק מצטבר של שחקנים. על פי המודל הסטטיסטי של הגוף השווייצרי, שווי השחקנים שבבעלות המועדון הלונדוני מוערך בכ-1.732 מיליארד אירו, סכום המחולק בין 54 שחקנים הרשומים בקבוצה.

במקום השני נמצאת מנצ'סטר סיטי עם שווי כולל של כ-1.608 מיליארד אירו עבור 47 שחקנים, בעוד ריאל מדריד מדורגת שלישית עם סגל ששוויו מוערך בכ-1.541 מיליארד אירו המחולק בין 36 שחקנים. את הרביעייה הראשונה משלימה ברצלונה עם סגל המוערך בכ-1.389 מיליארד אירו.

לפי הנתונים, בצ'לסי גם הפיזור הבריא ביותר של שווי בין השחקנים. השחקן היקר ביותר בסגל, הברזילאי אסטבאו, מוערך בכ-123 מיליון אירו בלבד, שהם כ-7.1% משווי הסגל הכולל. לשם השוואה, בברצלונה השחקן היקר ביותר הוא לאמין ימאל, שמוערך בכ-351.6 מיליון אירו ומהווה כ-25% משווי הסגל של המועדון.

לאמין ימאל, רבע מכל ברצלונה (IMAGO)

כוכבים יקרים וסגלים עמוקים

במנצ'סטר סיטי מוביל ארלינג הולאנד עם שווי מוערך של כ-237 מיליון אירו, בעוד בריאל מדריד השחקן היקר ביותר הוא אמבפה עם שווי של כ-192.4 מיליון אירו. בארסנל מוביל בוקאיו סאקה עם כ-114.4 מיליון אירו, ובפאריס סן ז'רמן נמצא דזירה דואה בראש הרשימה עם שווי של כ-130.8 מיליון אירו.

גם קבוצות נוספות מהצמרת האירופית מופיעות גבוה בדירוג. ליברפול מדורגת עם שווי סגל של כ-1.046 מיליארד אירו כאשר פלוריאן וירץ הוא השחקן היקר ביותר במועדון, באיירן מינכן עומדת על כ-1 מיליארד אירו עם מייקל אוליסה בראש הרשימה, וטוטנהאם מגיעה לכ-897 מיליון אירו כאשר צ'אבי סימונס הוא השחקן בעל השווי הגבוה ביותר.

פלוריאן וירץ, מוביל אצל ליברפול (IMAGO)

מחוץ לחמש הליגות הגדולות, מובילות כמה קבוצות בולטות במדינותיהן: בנפיקה בפורטוגל עם שווי סגל של כ-549 מיליון אירו, פ.ס.וו איינדהובן בהולנד עם כ-400 מיליון אירו, ברוז' בבלגיה עם כ-347 מיליון אירו, ופלמייראס בברזיל שמדורגת כקבוצה הלא אירופית בעלת שווי השחקנים הגבוה ביותר עם כ-322 מיליון אירו. בנוסף, אינטר מובילה באיטליה עם כ-820 מיליון אירו ובאיירן מינכן היא הקבוצה בעלת השווי הגבוה ביותר בגרמניה.