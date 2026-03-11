מסי בדרך ל-900 שערים, מסצ'ראנו: בלתי נתפס

ליאו מסי נמצא במרחק שער אחד בלבד מהגעה ל-900 שערים בקריירה המקצוענית שלו, והמאמן של אינטר מיאמי חאבייר מסצ'ראנו הודה כי מדובר במספר שקשה בכלל לעכל. הדברים נאמרו לקראת המשחק הראשון של אינטר מיאמי מול נאשוויל במסגרת שמינית גמר גביע האלופות של קונקאקא”ף, שייערך הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-01:30. הקפטן הארגנטינאי מגיע למשחק לאחר שהבקיע את שערו ה-899 עם צ'יפ מרשים מול די.סי יונייטד, וכעת השאלה הגדולה היא מתי יגיע השער הבא.

"ברור שלא באמת הצלחנו להבין את זה עד הסוף. אנחנו מדברים על אפשרות להגיע ל-900 שערים, זה משוגע, זה מדהים. הוא שחקן ייחודי", אמר מסצ'ראנו. מבחינתו של המאמן, עצם העובדה שמסי ממשיך להתקרב למספרים כאלה רק מדגישה את הייחודיות שלו ואת ההשפעה העצומה שלו על המשחק.

מסצ'ראנו הדגיש כי הגדולה של מסי חורגת הרבה מעבר למספרים היבשים. "המספרים של ליאו מדהימים, אבל בגלל כמה שהוא גדול, הסטטיסטיקה היא הדבר הכי פחות חשוב. אתה יכול לכבוש הרבה שערים, השאלה היא איך אתה כובש אותם. הוא לא רק מגיע לכמות בלתי נתפסת של שערים ובישולים, אלא גם בגלל מה שהוא תורם למשחק עצמו".

ליאו מסי וחאבייר מסצ'ראנו (אינטר מיאמי)

899 גולים ב-1,140 משחקים

לקראת המשחק מול נאשוויל, המאמן הארגנטינאי אף הביע משאלה משותפת לכל הקבוצה. "הלוואי שנוכל לעזור לו כקבוצה להגיע ל-900 שערים או אפילו לעבור את המספר הזה. זה גם אומר ששיחקנו משחק טוב, ושידענו להבקיע בחוץ, דבר חשוב מאוד במפגש נוקאאוט כזה".

המסע של מסי לעבר השערים הרבים הללו עבר בכל התחנות המרכזיות של הקריירה שלו. בברצלונה הוא כבש 672 שערים ב-778 משחקים, החלק המשמעותי ביותר במורשת שלו. במדי נבחרת ארגנטינה יש לו 115 שערים, רבים מהם בדרך לזכייה במונדיאל 2022 בקטאר. באינטר מיאמי הוא עומד על 80 שערים ב-91 משחקים בלבד, קצב שממשיך להפתיע גם את מי שכבר התרגל להישגים שלו. בפאריס סן ז'רמן הוסיף 32 שערים ב-75 הופעות. בסך הכל: 899 שערים ב-1,140 משחקים.

עם המספר הזה מסי עדיין נמצא במרחק 66 שערים מהשוואת שיא כל הזמנים, שמוחזק בידי כריסטיאנו רונאלדו עם 965 שערים. הכוכב הפורטוגלי ממשיך להגדיל את מאזנו בליגה הסעודית, ואם לא יקרה משהו חריג הוא צפוי לשחק גם במונדיאל 2026. אחריהם בדירוג נמצאים יוזף ביצאן עם 759 שערים, פלה עם 757 ורומאריו עם 745, שמות שנמצאים כיום הרחק מאחור ביחס לשני הענקים של העידן המודרני. השער ה-900 כבר מעבר לפינה, ואינטר מיאמי מקווה להיות הבמה שבה זה יקרה.