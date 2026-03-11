יום רביעי, 11.03.2026 שעה 16:16
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

מחצית: ישראל - בוסניה 37:42

מוקדמות יורובאסקט, מחזור רביעי: החבורה של שירה העליון פתחה טוב ועלתה ליתרון, כשבראון ומאיירס הובילו את הריצה. הישראליות ישמרו על מאזן מושלם?

|
דניאל רבר (FIBA.COM)
דניאל רבר (FIBA.COM)

למרות שבארץ המשחקים הספורט עדיין לא חזר בשל המלחמה עם איראן, נבחרת הנשים ממשיכה בכל הכוח את המסע ליורובאסקט, כאשר בשעה זו היא מתמודדת מול נבחרת בוסניה, מתחתית הבית, במסגרת המחזור הרביעי של המוקדמות.

הנבחרת של שירה העליון מגיעה מהמקום הראשון בבית, עם שחושה ניצחונות בשלושה משחקים. הישראליות יודעות שניצחון גם היום יהווה צעד משמעותי בדרך להעפלה לאליפות אירופה.

מנגד, היריבה של ישראל מגיעה במומנטום הפוך לגמרי. נבחרת בוסניה עם מאזן שלילי של 3:0, והיא יודעת שאם היא רוצה לשמור על סיכוי להעפלה, היא חייבת לנצח היום את הישראליות.

המפגש הקודם בין שתי הנבחרות נגמר בתוצאה 91:98 לישראל, מי שבלטו אצל שירה העליון היו אליסה ברון-פלג (27 נקודות), אבי מאיירס (21), דוריאן דהן (17) ודניאל רבר (16).

רבע ראשון: 17:25 לישראל

חמישייה נבחרת ישראל: אליסה בראון, דוריאן דהן סויג׳יץ, אביגיל מיירס, דור סער, דניאל ראבר.

חמישייה נבחרת בוסניה: קמיה סמאלס, דרגאנה דומוזין, אנדלה סיפקה, אלה סלימוביץ׳, אלמדינה אמיץ׳.

המשחק נפתח עם נקודות של מיירס, שאחרי שוויון קל בפתיחה הובילה ריצה טובה בדרך ליתרון קל. סמאלס קלעה שלשה, אך שוב הישראליות פתחו פער, סמלס שוב קלעה שלשה וצימקה. שלשה של רוטברג נתנה יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, דומוזין קלעה שלשה מנגד, אך שוב הישראליות צלפו מהשלוש מידיה של ראבר. הרבע הסתיים ביתרון שמונה לישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */