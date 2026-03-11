מחצית: ישראל - בוסניה 37:42

למרות שבארץ המשחקים הספורט עדיין לא חזר בשל המלחמה עם איראן, נבחרת הנשים ממשיכה בכל הכוח את המסע ליורובאסקט, כאשר בשעה זו היא מתמודדת מול נבחרת בוסניה, מתחתית הבית, במסגרת המחזור הרביעי של המוקדמות.

הנבחרת של שירה העליון מגיעה מהמקום הראשון בבית, עם שחושה ניצחונות בשלושה משחקים. הישראליות יודעות שניצחון גם היום יהווה צעד משמעותי בדרך להעפלה לאליפות אירופה.

מנגד, היריבה של ישראל מגיעה במומנטום הפוך לגמרי. נבחרת בוסניה עם מאזן שלילי של 3:0, והיא יודעת שאם היא רוצה לשמור על סיכוי להעפלה, היא חייבת לנצח היום את הישראליות.

המפגש הקודם בין שתי הנבחרות נגמר בתוצאה 91:98 לישראל, מי שבלטו אצל שירה העליון היו אליסה ברון-פלג (27 נקודות), אבי מאיירס (21), דוריאן דהן (17) ודניאל רבר (16).

רבע ראשון: 17:25 לישראל

חמישייה נבחרת ישראל: אליסה בראון, דוריאן דהן סויג׳יץ, אביגיל מיירס, דור סער, דניאל ראבר.

חמישייה נבחרת בוסניה: קמיה סמאלס, דרגאנה דומוזין, אנדלה סיפקה, אלה סלימוביץ׳, אלמדינה אמיץ׳.

המשחק נפתח עם נקודות של מיירס, שאחרי שוויון קל בפתיחה הובילה ריצה טובה בדרך ליתרון קל. סמאלס קלעה שלשה, אך שוב הישראליות פתחו פער, סמלס שוב קלעה שלשה וצימקה. שלשה של רוטברג נתנה יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, דומוזין קלעה שלשה מנגד, אך שוב הישראליות צלפו מהשלוש מידיה של ראבר. הרבע הסתיים ביתרון שמונה לישראל.