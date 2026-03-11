גולדהאר, ספרא ואדלסון: דירוג פורבס העולמי

במגזין "פורבס" פרסמו אמש את דירוג המיליארדרים השנתי המעודכן, הכולל שינויים רבים ביחס לשנה שעברה. ברשימה מופיעים גם מספר אנשי עסקים בעלי קשר ישיר או עקיף לעולם הספורט, כולל כאלה הקשורים גם לספורט הישראלי.

בין השמות הבולטים נמצא מיץ' גולדהאר, בעלי מכבי תל אביב. הונו של איש העסקים הקנדי מוערך כיום בכ-2.8 מיליארד דולר, עלייה קלה לעומת כ-2.7 מיליארד דולר בשנה שעברה. הסכום הזה מציב אותו במקום ה-1,477 ברשימת עשירי העולם. מרבית הונו של גולדהאר נובע מהשקעות בתחום הנדל"ן והקניונים, לצד פעילות דרך חברת ההשקעות הפרטית שבבעלותו, Penguin Investments.

בדירוג הגבוה ביותר מבין הדמויות הקשורות לספורט הישראלי נמצאת מרים אדלסון. אדלסון מדורגת במקום ה-56 בעולם ונחשבת לעשירה ביותר מבין המיליארדרים הישראלים. הונה מוערך כעת בכ-36.6 מיליארד דולר, לעומת 32.1 מיליארד דולר בשנה שעברה. אדלסון מחזיקה ביותר ממחצית ממניות אימפריית ההימורים והמלונאות לאס וגאס סנדס, והיא גם בעלת השליטה המרכזית בקבוצת ה-NBA דאלאס מאבריקס יחד עם פטריק דומונט. בנוסף, היא אמו של מתן אדלסון, בעלי הפועל ירושלים בכדורסל.

מתן אדלסון ומרים אדלסון (רועי כפיר)

שם נוסף עם זיקה לכדורגל הישראלי הוא אדמונד ספרא, בעלי הפועל תל אביב בכדורגל, המשתייך למשפחת ספרא. המשפחה, שמיוצגת בדירוג על ידי ויקי ספרא ובני משפחתה, מדורגת במקום ה-91 בעולם. הונם המשותף של בני המשפחה מוערך כעת בכ-26.9 מיליארד דולר, עלייה משמעותית לעומת 20.7 מיליארד דולר בשנה שעברה. עיקר העושר של משפחת ספרא מגיע מתחומי הבנקאות והנדל"ן.

גם איש העסקים הישראלי עידן עופר מופיע גבוה ברשימה. עופר, שמחזיק ב-28% ממניות מועדון הכדורגל אתלטיקו מדריד, מדורג במקום ה-61 בעולם. הונו גדל בצורה חדה בשנה האחרונה והגיע ל-34.9 מיליארד דולר, עלייה של 12.4 מיליארד דולר בתוך שנה אחת בלבד. עיקר פעילותו העסקית של עופר מגיעה מתחומי הספנות ומהחברות שבהן הוא מחזיק.

עידן עופר (האתר הרשמי של פמליקאו)

הספורטאים הבולטים ברשימה

ברשימה מופיעים גם כמה מהספורטאים הגדולים בעולם, שהצליחו לצבור הון עצום גם מחוץ למגרש. מייקל ג'ורדן, שנחשב בעיני רבים לכדורסלן הטוב בכל הזמנים, מדורג במקום ה-983 בעולם עם הון שמוערך בכ-4.3 מיליארד דולר, עלייה לעומת 3.5 מיליארד דולר בשנה שעברה.

שם נוסף שמצטרף השנה לראשונה לדירוג הוא הטניסאי השווייצרי רוג'ר פדרר. פדרר מדורג במקום ה-3319 בעולם עם הון שמוערך בכמיליארד דולר. מרבית כספו מגיע מחוזי חסות ופרסום גדולים שעליהם חתם במהלך הקריירה, וכן מהשקעות שונות שביצע לאורך השנים.

לצד ג'ורדן ופדרר, מופיעים ברשימת המיליארדרים גם ספורטאים נוספים מהעבר ומההווה, ביניהם כוכב ה-NBA לשעבר מג'יק ג'ונסון עם הון של כ-1.6 מיליארד דולר, שחקן הגולף טייגר וודס עם כ-1.5 מיליארד דולר, ולברון ג'יימס, מהכוכבים הגדולים של הכדורסל בעשורים האחרונים, עם הון שמוערך בכ-1.4 מיליארד דולר.