יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:19
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3641-3328אודינזה11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

"הפציעה של סולומון הכי מטרידה את פיורנטינה"

באיטליה עוסקים במועד החזרה של הישראלי, שצפוי לשוב לפעילות לאחר פגרת הנבחרות ב-4 באפריל במשחק החוץ בוורונה: "כעת המועדון נוקט בגישה זהירה"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

בתקשורת האיטלקית מדווחים כי בפיורנטינה ממשיכים לעקוב בדריכות אחר מצבו של מנור סולומון, שנפצע לאחרונה וסובל מפציעת שריר שהשפיעה על הקבוצה בתקופה האחרונה. לפי הדיווח בעיתון האיטלקי "לה נאציונה", הפציעה של הקשר הישראלי הפכה לאחת הסוגיות המרכזיות שמטרידות את המועדון בשבועות האחרונים.

על פי הפרסום, בפיורנטינה סבורים כי הפציעה של סולומון הייתה מיותרת במידה רבה, משום שהיא התרחשה במשחק שבו כלל לא היה אמור לקחת חלק. בעיתון האיטלקי נכתב כי "הדבר שהטריד ביותר את פיורנטינה בתקופה האחרונה הוא פציעת השריר של מנור סולומון במשחק שלא היה צריך לשחק בו", כשהכוונה היא למשחק הגומלין בפלייאוף הקונפרנס ליג מול יגיילוניה.

ב"לה נאציונה" מציינים כי בקבוצה מקווים שהחלוץ הישראלי יוכל לשוב לפעילות כבר לאחר פגרת הנבחרות הקרובה. לפי הדיווח, "אם הכל ילך כשורה, סולומון צפוי לחזור לאחר הפגרה, ב-4 באפריל במשחק החוץ בוורונה". מדובר בתאריך שמסמן עבור המועדון יעד ברור לחזרתו של אחד משחקני ההתקפה החשובים בסגל.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

ההשלכות על המשחקים באירופה

הפציעה של סולומון לא רק השפיעה על מצבת השחקנים של פיורנטינה, אלא גם על הדרך שבה הקבוצה ניגשת למשחקים הקרובים בזירה האירופית. על פי הדיווח בתקשורת האיטלקית, המקרה של הישראלי גרם לצוות המקצועי להיות זהיר הרבה יותר בכל הנוגע לשימוש בשחקני ההרכב הבכירים.

בעיתון נכתב כי "כל זה אמור להסביר את הגישה של פיורנטינה בשמינית הגמר מול ראקוב". לפי הפרסום, במועדון גיבשו מדיניות ברורה לקראת צמד המשחקים בקונפרנס.

המסר שנקבע בתוך הקבוצה הוגדר כך: "המטרה בצמד המשחקים היא לחסוך דקות משחק מהשחקנים הבכירים ולהימנע מפציעות נוספות". המשמעות היא שבפיורנטינה מעדיפים לנהל את הסגל בזהירות, במיוחד לאחר המקרה של סולומון, כדי לא להעמיס על שחקני מפתח ולסכן אותם לקראת המשך העונה.

