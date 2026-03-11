יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קורנו מחכה לניתוח, גם יובאנוביץ' ופדראו בחו"ל

מגן מכבי חיפה נמצא במולדתו צרפת ומחכה למועד לניתוח, אין עדיין מועד לחזרה לישראל של הסרבי והברזילאי. הירוקים יחזרו לפעילות מחר אחרי יום מנוחה

|
פייר קורנו (רדאד ג'בארה)
פייר קורנו (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה זכתה היום (רביעי) ליום מנוחה ותחדש מחר את הפעילות בתקווה שהנחיות פיקוד העורף יאפשרו את חזרת המשחקים לסוף השבוע הבא כפי שמתכננים ורוצים במנהלת ובהתאחדות לכדורגל.

מבין הזרים, מי שעדיין נמצא מעבר לים הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ', שבלי כל קשר למצב המלחמתי ולבקשתו להיות לצד משפחתו, הגיע השנה בקול תרועה ולא ענה על הציפיות, למרות שיש כאלה שחושבים שלא זכה למספיק הזדמנויות.

שחקן נוסף שנמצא מעבר לים הוא פייר קורנו, שכזכור נפצע במהלך אימון לפני חודשיים וסובל מקרע מלא ברצועה של הברך ועדיין מחכה למועד לניתוח בצרפת, שם יעבור גם את תחילת השיקום עד שיחזור לארץ. השחקן השלישי שלא נמצא בישראל הוא פדראו, שנמצא בברזיל, וגם מועד חזרתו לא ידוע.

פדראו בכל מקרה טרם התאושש מפציעה ארוכה ומורכבת, כשבכל פעם חזרתו מתעכבת בגלל שהבלם לא מרגיש שלם עם עצמו בכל מה שנוגע לחזרתו מהפציעה לאימונים מלאים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */