קורנו מחכה לניתוח, גם יובאנוביץ' ופדראו בחו"ל

מכבי חיפה זכתה היום (רביעי) ליום מנוחה ותחדש מחר את הפעילות בתקווה שהנחיות פיקוד העורף יאפשרו את חזרת המשחקים לסוף השבוע הבא כפי שמתכננים ורוצים במנהלת ובהתאחדות לכדורגל.

מבין הזרים, מי שעדיין נמצא מעבר לים הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ', שבלי כל קשר למצב המלחמתי ולבקשתו להיות לצד משפחתו, הגיע השנה בקול תרועה ולא ענה על הציפיות, למרות שיש כאלה שחושבים שלא זכה למספיק הזדמנויות.

שחקן נוסף שנמצא מעבר לים הוא פייר קורנו, שכזכור נפצע במהלך אימון לפני חודשיים וסובל מקרע מלא ברצועה של הברך ועדיין מחכה למועד לניתוח בצרפת, שם יעבור גם את תחילת השיקום עד שיחזור לארץ. השחקן השלישי שלא נמצא בישראל הוא פדראו, שנמצא בברזיל, וגם מועד חזרתו לא ידוע.

פדראו בכל מקרה טרם התאושש מפציעה ארוכה ומורכבת, כשבכל פעם חזרתו מתעכבת בגלל שהבלם לא מרגיש שלם עם עצמו בכל מה שנוגע לחזרתו מהפציעה לאימונים מלאים.