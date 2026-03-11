יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:19
כדורגל ישראלי

שדר הספורט המיתולוגי בני פייסיק הלך לעולמו

בגיל 75, מי שנחשב במשך שנים לדמות מוכרת בעולם שידורי הספורט בישראל, בעיקר בזכות עבודתו ב"שירים ושערים", נפטר. הלווייתו תתקיים היום ב-15:30

|
כדורגל אילוסטרציה (La Liga)
כדורגל אילוסטרציה (La Liga)

שדר הספורט המיתולוגי בני פייסיק הלך לעולמו בגיל 75. פייסיק נחשב במשך שנים לדמות מוכרת בעולם שידורי הספורט בישראל, ובעיקר בזכות עבודתו בתוכנית הרדיו המיתולוגית "שירים ושערים".

פייסיק החל את דרכו ברשות השידור כאשר עבד בתחילה כטכנאי ב"קול ישראל". למרות זאת, הוא התעקש לעבור לצד המיקרופון, ובסופו של דבר הצליח להגשים את שאיפתו והפך לשדר בתוכנית "שירים ושערים", ששודרה מדי שבת והייתה במשך שנים חלק בלתי נפרד מתרבות הספורט בישראל.

בהמשך דרכו שימש גם כמגיש תוכניות ספורט ב"קול ישראל", והיה חלק מרכזי בסיקור הכדורגל הישראלי ברדיו. קולו הפך למוכר עבור אוהדי ספורט רבים שהאזינו מדי שבוע לשידורי המשחקים. פייסיק אף היה הראשון שיזם והקים קורס כתבי ספורט ושדרנים, וחנך לא מעט מאנשי התקשורת שנמצאים בה כיום.

ההלוויה תתקיים היום

הלווייתו של פייסיק תתקיים היום (רביעי) בשעה 15:30 בבית העלמין ירקון, שער חסד.

משפחתו הודיעה כי בשל המצב הביטחוני והמלחמה עם איראן לא יתקיימו ביקורי ניחומים.

