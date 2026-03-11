שדר הספורט המיתולוגי בני פייסיק הלך לעולמו בגיל 75. פייסיק נחשב במשך שנים לדמות מוכרת בעולם שידורי הספורט בישראל, ובעיקר בזכות עבודתו בתוכנית הרדיו המיתולוגית "שירים ושערים".

פייסיק החל את דרכו ברשות השידור כאשר עבד בתחילה כטכנאי ב"קול ישראל". למרות זאת, הוא התעקש לעבור לצד המיקרופון, ובסופו של דבר הצליח להגשים את שאיפתו והפך לשדר בתוכנית "שירים ושערים", ששודרה מדי שבת והייתה במשך שנים חלק בלתי נפרד מתרבות הספורט בישראל.

בהמשך דרכו שימש גם כמגיש תוכניות ספורט ב"קול ישראל", והיה חלק מרכזי בסיקור הכדורגל הישראלי ברדיו. קולו הפך למוכר עבור אוהדי ספורט רבים שהאזינו מדי שבוע לשידורי המשחקים. פייסיק אף היה הראשון שיזם והקים קורס כתבי ספורט ושדרנים, וחנך לא מעט מאנשי התקשורת שנמצאים בה כיום.

פרשן הכדורגל, עמית לוינטל שהיה תלמיד בקורס התקשורת של פייסיק ספד לו: ״קודם כל, עבורי בני פייסיק היה אחד הקולות המזוהים עם שידורי הכדורגל ברדיו בשנות ה-90, ימי שירים ושערים ברשת ב'. לכן התרגשתי כשהכרנו בתחילת שנות ה-2000 כאשר הפך לחלוץ בתחום לימודים מעשיים של תקשורת ספורט (קורס שדרים), בני היה מחויב מאוד לעניין ובנה קורסים מושקעים עם מיטב המרצים מעולם הספורט והתקשורת לצד התנסות מעשית”.

“כאשר למדתי בקורס של בני גם שוחחנו פעמים רבות, וכל שיחה איתו – בארבע עיניים או בטלפון – הייתה נמשכה דקות ארוכות ולעיתים גם שעה. הוא לא היסס להביע את דעותיו על ספורט, על אנשי מקצוע בתקשורת, ואף שלא היה חף מביקורות, הוא ידע תמיד לעשות זאת בשילוב הומור חד ועוקצני. למשל כשתיאר מישהו שמתפקד בצורה לא יעילה, אמר עליו שהוא ‘אקדח מים שמשפריץ אחורה’. המשכנו להיות בקשר טלפוני פעם בכמה חודשים. בני היה גאה מאוד בטיפוח הדור הבא בתקשורת הספורט, וניסה להעביר לסטודנטים רצינות, משמעת, סדר בעבודה, וגם לא סבל קלישאות שחוקות וידע להעריך אנשי מקצוע איכותיים. יהי זכרו ברוך״

ההלוויה תתקיים היום

הלווייתו של פייסיק תתקיים היום (רביעי) בשעה 15:30 בבית העלמין ירקון, שער חסד.

משפחתו הודיעה כי בשל המצב הביטחוני והמלחמה עם איראן לא יתקיימו ביקורי ניחומים.