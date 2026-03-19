יום שישי, 20.03.2026 שעה 02:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ברק בכר ימשיך כמאמן מכבי חיפה בעונה הבאה

רשמית: המאמן שחזר באוקטובר לקדנציה שלישית בירוקים, יישאר גם בעונת 2026/27 לאחר שחתם על חוזה חדש: "מועדון יקר לליבי, נעשה הכל לעמוד במטרות"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
זה היה באוויר כבר הרבה זמן ועכשיו זה רשמי. ברק בכר חתם על חוזה חדש במכבי חיפה וימשיך כמאמן הקבוצה גם בעונה הבאה (2026/27), זאת לאחר שחזר בחודש אוקטובר האחרון לקדנציה שלישית על הקווים במועדון.

בכר בן ה-46 הוא אחד המאמנים הכי מעוטרים בתולדות הכדורגל הישראלי. הוא זכה בשלוש אליפויות רצופות עם הפועל באר שבע (2016-2018 ושלוש אליפויות רצופות לאחר מכן עם מכבי חיפה (2021-2023), אותה גם הוביל לשלב הבתים של ליגת האלופות בעונת 2022/23, שם השיגה ניצחון יוקרתי ובלתי נשכח על יובנטוס בסמי עופר.

ברק בכר אמר לאחר החתימה: “שמח מאוד להמשיך במכבי חיפה, מועדון שאין צורך להסביר כמה הוא יקר לליבי. עומדות בפנינו משימות גם לעונה הזו ובטח לעונה הבאה. יחד עם ליאור רפאלוב, ששיתוף הפעולה בינינו נהדר, נעשה הכל לעמוד ביעדים ובמטרות שהצבנו לעצמנו. חשוב לי להודות על האמון של המערכת ועל האהבה והתמיכה של הקהל גם ברגעים לא פשוטים, תחושה שמקבלים בבית”.

ברק בכר חוגג עם צלחת האליפות

הקריירה של ברק בכר

בכר החל את קריירת האימון שלו ב-2013 בעירוני קריית שמונה, אותה הוביל לזכייה בגביע המדינה ב-2014. מהצפוניים עבר להפועל באר שבע, וכבר בעונתו הראשונה כמאמן הקבוצה (2015/16) הוביל אותה לאליפות ראשונה אחרי 40 שנה, ואחריה כאמור באו שתי אליפויות נוספות.

בעונת 2020/21 הוא מונה למאמנה של מכבי חיפה, הביא לה אליפות אחרי עשור ויצר שושלת של שלוש אליפויות רצופות. עם שש אליפויות בקריירה הוא השתווה לשיאם של דרור קשטן ודוד שווייצר. 

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה

ההצלחה המסחררת בישראל הביאה לו חוזה היוקרתי בכוכב האדום בלגרד, עמה שיחק בליגת האלופות, אך לא הצליח בסרביה וסיים את דרכו מוקדם מהצפוי. לאחר מכן, חזר בקיץ 2024 לקדנציה שנייה במכבי חיפה, אך הקבוצה לא הצליחה תחתיו והוא מצא את עצמו מפוטר לאחר תבוסה בלתי נשכחת – 5:1 בדרבי להפועל חיפה.

בשארית העונה שעברה מי שעמד על הקווים של הירוקים היה מאמן קבוצת הנוער, איתי מרדכי, שהוקפץ אל הקבוצה הבוגרת, ובקיץ החליף את בכר דייגו פלורס. מהר מאוד בכרמל הבינו שהמאמן הארגנטינאי זה לא זה ובאוקטובר בכר נקרא שוב אל הדגל והתייצב. בקדנציה השלישית שלו, המאמן המוערך ייצב מחדש את הקבוצה והעלה אותה אל צמרת הטבלה, כשכמובן שבשנה הבאה המטרה תהיה כבר להתחרות מחדש על תואר האליפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
