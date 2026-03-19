ברק בכר ימשיך כמאמן מכבי חיפה בעונה הבאה

זה היה באוויר כבר הרבה זמן ועכשיו זה רשמי. ברק בכר חתם על חוזה חדש במכבי חיפה וימשיך כמאמן הקבוצה גם בעונה הבאה (2026/27), זאת לאחר שחזר בחודש אוקטובר האחרון לקדנציה שלישית על הקווים במועדון.

בכר בן ה-46 הוא אחד המאמנים הכי מעוטרים בתולדות הכדורגל הישראלי. הוא זכה בשלוש אליפויות רצופות עם הפועל באר שבע (2016-2018 ושלוש אליפויות רצופות לאחר מכן עם מכבי חיפה (2021-2023), אותה גם הוביל לשלב הבתים של ליגת האלופות בעונת 2022/23, שם השיגה ניצחון יוקרתי ובלתי נשכח על יובנטוס בסמי עופר.

ברק בכר אמר לאחר החתימה: “שמח מאוד להמשיך במכבי חיפה, מועדון שאין צורך להסביר כמה הוא יקר לליבי. עומדות בפנינו משימות גם לעונה הזו ובטח לעונה הבאה. יחד עם ליאור רפאלוב, ששיתוף הפעולה בינינו נהדר, נעשה הכל לעמוד ביעדים ובמטרות שהצבנו לעצמנו. חשוב לי להודות על האמון של המערכת ועל האהבה והתמיכה של הקהל גם ברגעים לא פשוטים, תחושה שמקבלים בבית”.

ברק בכר חוגג עם צלחת האליפות (רדאד ג'בארה)

הקריירה של ברק בכר

בכר החל את קריירת האימון שלו ב-2013 בעירוני קריית שמונה, אותה הוביל לזכייה בגביע המדינה ב-2014. מהצפוניים עבר להפועל באר שבע, וכבר בעונתו הראשונה כמאמן הקבוצה (2015/16) הוביל אותה לאליפות ראשונה אחרי 40 שנה, ואחריה כאמור באו שתי אליפויות נוספות.

בעונת 2020/21 הוא מונה למאמנה של מכבי חיפה, הביא לה אליפות אחרי עשור ויצר שושלת של שלוש אליפויות רצופות. עם שש אליפויות בקריירה הוא השתווה לשיאם של דרור קשטן ודוד שווייצר.

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

ההצלחה המסחררת בישראל הביאה לו חוזה היוקרתי בכוכב האדום בלגרד, עמה שיחק בליגת האלופות, אך לא הצליח בסרביה וסיים את דרכו מוקדם מהצפוי. לאחר מכן, חזר בקיץ 2024 לקדנציה שנייה במכבי חיפה, אך הקבוצה לא הצליחה תחתיו והוא מצא את עצמו מפוטר לאחר תבוסה בלתי נשכחת – 5:1 בדרבי להפועל חיפה.

בשארית העונה שעברה מי שעמד על הקווים של הירוקים היה מאמן קבוצת הנוער, איתי מרדכי, שהוקפץ אל הקבוצה הבוגרת, ובקיץ החליף את בכר דייגו פלורס. מהר מאוד בכרמל הבינו שהמאמן הארגנטינאי זה לא זה ובאוקטובר בכר נקרא שוב אל הדגל והתייצב. בקדנציה השלישית שלו, המאמן המוערך ייצב מחדש את הקבוצה והעלה אותה אל צמרת הטבלה, כשכמובן שבשנה הבאה המטרה תהיה כבר להתחרות מחדש על תואר האליפות.