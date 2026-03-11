סמביניה ורוג'ריו נחתו בישראל ויתאמנו כבר מחר

לקראת חזרה אפשרית של ליגת העל, עירוני טבריה ממשיכה להתאמן באצטדיון העירוני החדש בעיר. האימון אתמול (שלישי) הופסק פעמיים בשל התראות על שיגורים מאיראן.

סמביניה ורוג'ריו דוס סנטוס, שטסו בחמישי שעבר לכמה ימים לפורטוגל, חזרו לישראל הבוקר ויחזרו ממחר לאימונים. במועדון התייחסו לראיון של שר הספורט, מיקי זוהר, ב-ONE אתמול, על כך שהמשחקים יחזרו רק מנתניה דרומה וטענו שאין באמת סיבה לא לשחק באצטדיון בראל.

"נוף הגליל לא סובלת מיותר אזעקות מאשר נתניה כרגע. בכל מקרה, איתנו לא דיברו בכלל על העתקת האירוח במשחקי הבית, אם וכאשר יחזרו לשחק", אמר גורם בהנהלת המועדון.