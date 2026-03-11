בעיה רצינית: הנתון המדאיג של ברצלונה באלופות

ברצלונה הצליחה לסחוט אמש (שלישי) 1:1 באנגליה נגד ניוקאסל. אם היו אומרים להאנזי פליק שכך יסתיים המשחק, לפי המשחק של הקבוצה נראה שהוא היה חותם על זה. אך למרות ההופעה המאכזבת של ההתקפה הקטלונית, יש לאלופת ספרד בעיה הרבה יותר קשה, והיא נמצאת בחולייה האחורית.

מה משותף לאולימפיאקוס, סלביה פראג, קופנהאגן וניוקאסל? כולן הבקיעו העונה לברצלונה, בין אם בבית ובין אם בחוץ. הקטלונים ספגו העונה בכל תשעת משחקיהם בליגת האלופות, ובמשך 12 משחקים רצופים אם מחברים את העונה שעברה. מעבר לרצף הספיגות, הכמות גם גבוהה מאוד, 15 שערים במשחקיהם העונה, ממוצע של מעל שער וחצי למשחק.

אם מדברים על ההגנה, אי אפשר שלא להזכיר את רונאלד אראוחו, הקפטן חזר אתמול לאנגליה לראשונה מאז משחק האימים שלו נגד צ’לסי בנובמבר. אמנם לבלם, ששיחק בעמדת המגן הימני, היה משחק טוב, אך בדקה ה-85 הוא שוב עשה שטות שעלתה ביוקר לספרדים.

רונאלד אראוחו מורחק מול צ'לסי (IMAGO)

הטעות של אראוחו נגד ניוקאסל, ומאזן החוץ העגום מאז הזכייה

לאחר שלא הגיע לכדור עומק שיצא החוצה, אראוחו זחל אל תוך המגרש על מנת לשכב על הרצפה ולעצור את המשחק. שופט המשחק קלט זאת, הוציא את האורוגוואי ולא נתן לו לחזור במשך מספר שניות. התקפה אחת לאחר מכן, ניוקאסל הצליחה לכבוש מרגליו של בארנס, שהיה חופשי בשל חסרונו של הקפטן בעמדה.

למזלו של אראוחו, ברצלונה הצליחה לחזור למשחק בדקה ה-96 בזכות פנדל מוצלח של לאמין ימאל. שחקן הכנף כבש את השער הכי מאוחר של הקטלונים שהציל מהם הפסד באלופות, ובכך קבע שהמשחק בקאמפ נואו שבוע הבא יתחיל בתוצאת שוויון.

נתון נוסף מדאיג עבור הקטלונים מגיע ממשחקי החוץ שלהם בשלבי הנוקאאוט. מאז הזכייה האחרונה של הקבוצה ב-2015, הספרדים שיחקו 17 משחקי חוץ בשלב שמינית הגמר והלאה וניצחו רק ארבעה, יחס של פחות מ-25% הצלחה. כתוצאה מכך, אלופת ספרד לא זכתה למעלה מעשור במפעל היוקרתי, וחלק ממשחקי החוץ חרוטים לרעה אצל אוהדי הקבוצה.

הפסד החוץ לאתלטיקו ב-2016, אחד מתוך רבים (רויטרס)

אין ספק שהחזרה לקאמפ נואו, שקיבל את האישור להכיל 62 אלף אוהדים, תעזור מאוד לברצלונה, גם נגד ניוקאסל וגם בעתיד. אך אם הקטלונים רוצים לחזור לקדמת הבמה ולזכות בליגת האלופות, חניכיו של האנזי פליק יהיו חייבים להיראות יותר טוב גם מחוץ לבירת קטלוניה.