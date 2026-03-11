יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:51
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

בעיה רצינית: הנתון המדאיג של ברצלונה באלופות

הקטלונים לא הצליחו לשמור העונה על שער נקי במפעל האירופי, וספגו 15 גולים בתשעה משחקים. וגם: כמה משחקי נוקאאוט הצליחה לנצח מאז הזכייה ב-2015?

|
רונאלד אראוחו מאוכזב (IMAGO)
רונאלד אראוחו מאוכזב (IMAGO)

ברצלונה הצליחה לסחוט אמש (שלישי) 1:1 באנגליה נגד ניוקאסל. אם היו אומרים להאנזי פליק שכך יסתיים המשחק, לפי המשחק של הקבוצה נראה שהוא היה חותם על זה. אך למרות ההופעה המאכזבת של ההתקפה הקטלונית, יש לאלופת ספרד בעיה הרבה יותר קשה, והיא נמצאת בחולייה האחורית.

מה משותף לאולימפיאקוס, סלביה פראג, קופנהאגן וניוקאסל? כולן הבקיעו העונה לברצלונה, בין אם בבית ובין אם בחוץ. הקטלונים ספגו העונה בכל תשעת משחקיהם בליגת האלופות, ובמשך 12 משחקים רצופים אם מחברים את העונה שעברה. מעבר לרצף הספיגות, הכמות גם גבוהה מאוד, 15 שערים במשחקיהם העונה, ממוצע של מעל שער וחצי למשחק.

אם מדברים על ההגנה, אי אפשר שלא להזכיר את רונאלד אראוחו, הקפטן חזר אתמול לאנגליה לראשונה מאז משחק האימים שלו נגד צ’לסי בנובמבר. אמנם לבלם, ששיחק בעמדת המגן הימני, היה משחק טוב, אך בדקה ה-85 הוא שוב עשה שטות שעלתה ביוקר לספרדים.

רונאלד אראוחו מורחק מול צרונאלד אראוחו מורחק מול צ'לסי (IMAGO)

הטעות של אראוחו נגד ניוקאסל, ומאזן החוץ העגום מאז הזכייה

לאחר שלא הגיע לכדור עומק שיצא החוצה, אראוחו זחל אל תוך המגרש על מנת לשכב על הרצפה ולעצור את המשחק. שופט המשחק קלט זאת, הוציא את האורוגוואי ולא נתן לו לחזור במשך מספר שניות. התקפה אחת לאחר מכן, ניוקאסל הצליחה לכבוש מרגליו של בארנס, שהיה חופשי בשל חסרונו של הקפטן בעמדה.

למזלו של אראוחו, ברצלונה הצליחה לחזור למשחק בדקה ה-96 בזכות פנדל מוצלח של לאמין ימאל. שחקן הכנף כבש את השער הכי מאוחר של הקטלונים שהציל מהם הפסד באלופות, ובכך קבע שהמשחק בקאמפ נואו שבוע הבא יתחיל בתוצאת שוויון.

נתון נוסף מדאיג עבור הקטלונים מגיע ממשחקי החוץ שלהם בשלבי הנוקאאוט. מאז הזכייה האחרונה של הקבוצה ב-2015, הספרדים שיחקו 17 משחקי חוץ בשלב שמינית הגמר והלאה וניצחו רק ארבעה, יחס של פחות מ-25% הצלחה. כתוצאה מכך, אלופת ספרד לא זכתה למעלה מעשור במפעל היוקרתי, וחלק ממשחקי החוץ חרוטים לרעה אצל אוהדי הקבוצה.

הפסד החוץ לאתלטיקו ב-2016, אחד מתוך רבים (רויטרס)הפסד החוץ לאתלטיקו ב-2016, אחד מתוך רבים (רויטרס)

אין ספק שהחזרה לקאמפ נואו, שקיבל את האישור להכיל 62 אלף אוהדים, תעזור מאוד לברצלונה, גם נגד ניוקאסל וגם בעתיד. אך אם הקטלונים רוצים לחזור לקדמת הבמה ולזכות בליגת האלופות, חניכיו של האנזי פליק יהיו חייבים להיראות יותר טוב גם מחוץ לבירת קטלוניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */