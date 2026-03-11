אינפנטינו: טראמפ אמר שאיראן מוזמנת למונדיאל

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגשו כדי לדון במצב באיראן ובנבחרת הלאומית שלה, שהעפילה למונדיאל למרות דבריו של נשיא פיפ"א כי בתנאי המלחמה הנוכחיים לא סביר שהיא תוכל להשתתף.

"אחר הצהריים נפגשתי עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כדי לדון במצב ההכנות למונדיאל הקרוב של פיפ"א, ובהתרגשות ההולכת וגוברת כאשר אנו מוכנים לצאת לדרך בעוד 93 ימים בלבד", אמר אינפנטינו.

“מבחינת טראמפ איראן מוזמנת”

"גם דנו במצב הנוכחי באיראן ובעובדה שנבחרת איראן העפילה להשתתף במונדיאל 2026. במהלך השיחות, הנשיא טראמפ חזר והדגיש כי הנבחרת האיראנית כמובן מוזמנת להשתתף בטורניר שייערך בארצות הברית", הבהיר.

והוא הסביר: "כולנו זקוקים לאירוע כמו גביע העולם של פיפ"א כדי לאחד אנשים, עכשיו יותר מתמיד, ואני מודה בכנות לנשיא ארצות הברית על תמיכתו, שכן הדבר מוכיח שוב שכדורגל מאחד את העולם".

כעת נותר לראות איזו החלטה תקבל ההתאחדות האיראנית בעקבות האירועים האחרונים במדינתם לאחר ההפצצות של ארצות הברית.