בשבוע הבא: הליך הזמנה להצעות על ע. אשדוד

יגיע המושיע? האם מכבי עירוני אשדוד, זו שהוקמה בידי קהל אוהדים גדול בשנת 2015, תמצא לעצמה רוכש, מה שיביא בעבורה דרך חדשה? בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר לנאמן העמותה, עו”ד אורון קרן, להוציא לפועל ביצוע הזמנה להציע הצעות בדבר רכישת העמותה או נכסיה, בדרך של פרסום לקהל הרחב.

הפרסום להציע הצעות עשוי לצאת בשבוע הבא, בכדי לקדם הנושא. ההצעות צפויות לזרום לשולחנו של הנאמן, עו”ד אורון קרן וכשיקבל החלטה כי אחת מההצעות שיוגשו היא הרלוונטית ביותר, יעביר אותה בבקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ורשם העמותות לבחינה ובאם יאשרו אותה, המהלך צפוי לצאת אל הפועל.

בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר לנאמן, עו”ד אורון קרן, לתקשר עם רו”ח חיים וורמברנד במתן ליווי חשבונאי לאגודות ספורט וקבוצת כדורגל, לצורך מתן ליווי חשבונאי בהליך הפירוק וזאת בהתאם להצעת המחיר שהייתה נקובה בבקשה. נכון להיום, חובות של כ-1,495,000 מיליוני שקלים, לצד שלושה תיקי הוצאה לפועל כנגד העמותה עומדים על כנם.

עו"ד אורון קרן (פרטי)

“יצוין, כי נתונים אלו מתבססים על מסמכים שהתקבלו מהעמותה ומצבת נשיה זו אינה כולל התחייבויות לעובדים, פנסיות וכיוצא בזה. לאחר השלמת הגשת תביעות החוב, ניתן יהיה לגבש תמונה מלאה ומדוייקת”, ציין הנאמן, עו”ד אורון קרן, בדבר “מצבת הנשייה”. לא מעט עבודה לנאמן ולרו”ח, בכדי להבין התמונה הכוללת בדבר מכבי עירוני אשדוד ומה שהלך שם.