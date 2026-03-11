התמיכות למחלקות הנוער בחולון: 616,325 ש"ח

בישיבת המועצה האחרונה בעיר חולון התייחסו לסעיף התמיכות בספורט, כאשר אושרו הסכומים שהועברו מהועדה המקצועית לתמיכות, בעוד ניתנה הבטחה לסיעת 'צעירים פלוס' כי התמיכות למחלקות הילדים והנוער יוגדלו בעוד 315,000 אלף שקלים. סך ההקצבה למחלקות הנוער ל-2026 בחולון, לעת עתה, עומדת על 1,752,480 מיליוני שקלים.

בסיעת 'צעירים פלוס', והעומד בראשה, מורן ישראל, דרשו כי הדברים (ההבטחות וההתחייבות) יופיעו בפרוטוקול. הם הבהירו, באופן חד משמעי, כי במידה וההבטחה לא תקוים, תעמוד להם הזכות לעתור לבית המשפט כנגד ההחלטה. "ברמה הטכנית, אין שום ערובה שבישיבה הבאה לא יחליטו פתאום להצביע נגד תוספת התקציב לנוער", ציין מורן ישראל, מסיעת 'צעירים פלוס'.

חלוקת ההקצבות לאגודות הספורט, לשנת 2026, בחולון, במחלקות הנוער חולקו לענפי הכדורגל, הכדורסל והכדוריד. הכדורגל (חמש אגודות, אחת מהן קשורה בנערות) קיבל סכום כולל של 616,325 אלף שקלים. הכדורסל (שתי אגודות) קיבל סכום כולל של 753,286 אלף שקלים והכדוריד (שתי אגודות) קיבל סכום כולל של 382,868 אלף שקלים.

מורן ישראל, מסיעת 'צעירים פלוס', בעיריית חולון, ציין בדף הפייסבוק האישי שלו: "ספורט הבוגרים וספורט הנוער חשובים שניהם - ולא נסכים שאף אחד מהם יישאר מאחור! הערב בישיבת מועצת העיר, נחשפנו למהלך תמוה של הקואליציה: בקשה לאשר תוספת של מיליון שקלים לקבוצות הספורט הבוגרות, תוך התעלמות מוחלטת מהתוספת הנדרשת לקבוצות הנוער, בניגוד מוחלט לתבחינים המאושרים".

"רק לאחר שלחצנו ודרשנו הסברים במהלך הישיבה, הקואליציה פתאום "נזכרה" להבטיח שבישיבה הבאה יובאו עוד 315 אלף שקלים לטובת קבוצות הנוער כדי לעמוד בתבחינים. בואו נשים את הדברים על השולחן: לאשר תקציב בשני שלבים זה מהלך הזוי. ברמה הטכנית, אין שום ערובה שבישיבה הבאה לא יחליטו פתאום להצביע נגד תוספת התקציב לנוער".

"למרות זאת, מתוך אחריות ציבורית ורצון אמיתי שלא לפגוע בקבוצות הבוגרות שחשובות לנו בדיוק כמו קבוצות הנוער, סיעת צעירים החליטה להצביע בעד תוספת התקציב. אבל לא עשינו את זה בעיניים עצומות. הצבנו תנאי ברור: דרשנו וקיבלנו התחייבות רשמית לפרוטוקול, באוזני היועצת המשפטית של העירייה, כי בישיבה הקרובה אכן יאושרו 315,000 השקלים שמגיעים לנוער".

"הבהרנו חד משמעית - במידה וההבטחה הזו לא תקוים, תעמוד לנו הזכות לעתור משפטית נגד ההחלטה. ספורט הוא קודם כל חינוך, ואי אפשר לטפח ספורט הישגי בעיר בלי להשקיע במקביל ובאותה המידה גם בדור העתיד. אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר, נוודא שההתחייבות שניתנה הערב תיושם בישיבה הבאה, ונדאג שכלל הספורטאים שלנו יקבלו את מה שמגיע להם - בזכות ולא בחסד".