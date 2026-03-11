ועדת ליגות א'-ג' תתכנס מחר להציג אופציות חזרה

אז נכון, אין צפי חזרה למגרשים מבחינת הליגות החובבניות, אלו המסונפות להתאחדות לכדורגל ובכל זאת, ישיבת ועדת ליגות א'-ג' תתכנס מחר (חמישי) על מנת לדון באופציות השונות בדבר חזרת הליגות החובבניות לכר הדשא וסיום עונת 2025/26 כסדרה.

בישיבת הועדה, שתתכנס בשיחת זום, יוצגו המתווים האפשריים לחזרת ליגות א'-ג', בהתאם לסיטואציה שנוצרה, נוכח מבצע שאגת הארי והנחיות פיקוד העורף. מתוך ישיבת הועדה לא צפויה לצאת החלטה, הרי שמי שמאשר את הנושא זו הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

הליגות הנמוכות תחזורנה עד סוף החודש?

ישיבת הוועדה מגיעה ברקע השיח על חזרת ליגת העל כבר בסוף השבוע הבא למגרשים, בלא קהל, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ואישור סופי מצד מנהלת הליגות, אם וכאשר. נכון לימים אלה, חלק מקבוצות הליגות הנמוכות מתאמנות ועורכות משחקי אימון.

המטרה, ככל הנראה, תהיה להחזיר, לכל הפחות, את ליגה א' צפון ודרום לפעילות כבר לקראת סוף החודש הנוכחי, הרי שזו שזורה בליגה הלאומית, ביחס לפלייאוף ההישרדות/העלייה שמתקיים בכל סוף עונה, סביב חודש מאי.