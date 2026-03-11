מכבי יבנה ערכה מפגש השראה למחלקת הנוער

על רקע המגבלות והמציאות המאתגרת בתקופה האחרונה, קיימה מחלקת הנוער של מכבי יבנה מפגש השראה מיוחד לשחקני המחלקה ולהוריהם, שנערך בזום, ועסק בחוסן מנטלי, התמודדות עם לחץ והמשך הצבת מטרות גם בתקופות מורכבות. במהלך המפגש הודגש כי דווקא בתקופה של חוסר ודאות בעולם הספורט חשוב להעניק לשחקנים כלים וכוח להמשיך להתפתח, לא רק כספורטאים אלא גם כבני אדם.



במחלקת הנוער ציינו כי לצד האימונים והמשחקים, המועדון שם דגש על טיפוח ערכים של התמדה, משמעת וחוסן אישי. במפגש השתתפו אסף אוחנה, מנכ"ל המועדון, יוסי זוזוט, מנהל מחלקת הנוער, איתי כהן, הבעלים של חברת Winning Plan, גיל לבנוני, מאמן מנטלי של מכבי חיפה, וכן מאור מליקסון, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, שגדל במחלקת הנוער של מכבי יבנה ושיתף את השחקנים מניסיונו האישי בדרך לצמרת הכדורגל הישראלי.



גם רועי גבאי, ראש העיר יבנה, הצטרף למפגש ובירך על היוזמה. בדבריו הדגיש את חשיבות החוסן האישי והקהילתי וציין כי העירייה פועלת לחזק את בני הנוער בעיר באמצעות חינוך, ספורט ופעילות ערכית.



מנכ"ל המועדון, אסף אוחנה, אמר במהלך המפגש: "אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל דווקא ברגעים כאלה חשוב לתת לשחקנים שלנו כלים וכוח להמשך הדרך. מחלקת הנוער שלנו היא מקום שבו גדל דור העתיד של המועדון כאנשים חזקים ומאמינים בעצמם".