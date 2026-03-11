דקה 22: פ.ס.ז' - צ'לסי 0:1

שלב שמינית הגמר ממשיך בכל הכוח בשעה זו, כאשר פ.ס.ז’ מארחת את צ’לסי בשחזור גמר גביע העולם למועדונים. הצרפתים יקוו לנקום ולעלות לשלב הבא, כאשר מנגד הבלוז מקווים להעביר את ההכרעה לסטמפורד ברידג’. בנוסף, הפתעת הטורניר, בודו גלימט, מארחת את ספורטינג ליסבון.

פ.ס.ז’ – צ’לסי 0:1

אחד ממפגשי הענק שיש בשמינית הגמר. חניכיו של לואיס אנריקה מגיעים למשחק הבית לאחר ההפסד המפתיע 3:1 למונאקו, שהוריד את הפער מהשנייה לאנס לנקודה בלבד. מנגד, הלונדונים רוצים לרשום ניצחון שלישי ברציפות, זאת לאחר שניצחו 1:4 את אסטון וילה בליגה ו-2:4 את רקסהאם בגביע.

דקה 10, שער! פ.ס.ז׳ עלתה ל-0:1: התקפה טובה של הצרפתים הסתיימה בהגבהה לרחבה, נבש הוריד עם הראש לברקולה ששלט בעיטה חזקה מתוך הרחבה לחיבורים ולרשת.

בודו גלימט – ספורטינג ליסבון 0:0

הפתעת הטורניר מגיעה לשלב שמינית הגמר לאחר שגברה על אינטר 2:5 בסיכום שני המשחקים בפלייאוף. מנגד, הפורטוגלים עם קמפיין נהדר גם כן, כאשר הצליחו להשתחל לשמינייה הראשונה בתום שלב הבתים ולדלג מעל שלב הביניים בדרך ל-16 האחרונות.