בברנבאו: סיטי פייבוריטית מול ריאל מדריד

שלב שמינית הגמר של ליגת האלופות נפתח אמש (שלישי) וסיפק לנו משחקים נהדרים ודרמות גדולות. הערב יתקיימו משחקים לא פחות מעניינים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

במשחק המרכזי של הערב, מנצ’סטר סיטי היא הפייבוריטית לנצח בסנטיאגו ברנבאו עם יחס של פי 1.9. מנגד, ניצחון של ריאל מדריד זוכה ליחס של פי 3.3 ותיקו ליחס של פי 3.5.

בעוד משחק נהדר בו פאריס סן ז’רמן תארח את צ’לסי, אלופת אירופה זוכה ליחס של פי 1.9 לניצחון. ניצחון של האנגלים זוכה ליחס של פי 3.35, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.5.

דואה חוגג עם ויטיניה (רויטרס)

במשחק המוקדם בו תארח באייר לברקוזן את ארסנל, האנגלים הם כמובן הפייבוריטים עם יחס של פי 1.4 לניצחון. ניצחון גרמני מפתיע יזכה את המנחשים ביחס של פי 5.95 ותיקו ביחס של פי 4.3.

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)

במשחק בין צמד המפתיעות, ניצחון ביתי של בודו גלימט זוכה ליחס של פי 2.4. ניצחון חוץ של ספורטינג ליסבון זוכה ליחס של פי 2.55 ואילו תיקו ליחס של פי 3.4.