טרנט אלכסנדר ארנולד מול ארלינג הולאנד (רויטרס) טרנט אלכסנדר ארנולד מול ארלינג הולאנד (רויטרס)

כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי נפגשות בליגת האלופות. כמו כל שנה בתקופה האחרונה, גם הפעם הבלאנקוס וחניכיו של פפ גווארדיולה משחקים בשלב הנוקאאוט של הצ’מפיונס, כאשר העונה זה קורה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק עם לא מעט חיסורים, בהתקפה רודריגו וקיליאן אמבפה ייעדרו מהמשחק, בקישור יחסרו ג’וד בלינגהאם ודני סבאיוס, בעוד בהגנה אדר מיליטאו, דוד אלאבה ואלברו קרראס לא יחקו חלק בהתמודדות.

מהצד השני, התכולים מגיעים התקופה נהדרת מבחינתם, שבעה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, הכוללים עלייה לרבע גמר הגביע האנגלי ומאבק עם ארסנל על תואר הפרמייר ליג. גם בגזרת הנעדרים, בסיטי יכולים להיות רגועים, מאחר ורק יושקו גבארדיול ומתאו קובאציץ’ יחסרו לפפ גווארדיולה.

נתון מעניין לקראת המשחק: במהלך כל הקרבות הרצופים של הקבוצות בשנים האחרונות, הקבוצה שהבקיעה את השער הראשון לא עלתה לשלב הבא. לאחר הניצחון 1:6 המהדהד של באיירן מינכן אמש, שני המועדונים יודעים כבר את מי הם ככל הנראה יפגשו בשלב הבא במידה ויצלחו את הקרב הנוכחי.