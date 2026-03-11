יום רביעי, 11.03.2026 שעה 22:22
יום רביעי, 11/03/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגת האלופות - שמינית גמר
מנצ'סטר סיטי
דקה 21
1 0
שופט: מאוריציו מריאני
ריאל מדריד
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 11/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
טרנט אלכסנדר ארנולד מול ארלינג הולאנד (רויטרס)
כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי נפגשות בליגת האלופות. כמו כל שנה בתקופה האחרונה, גם הפעם הבלאנקוס וחניכיו של פפ גווארדיולה משחקים בשלב הנוקאאוט של הצ’מפיונס, כאשר העונה זה קורה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק עם לא מעט חיסורים, בהתקפה רודריגו וקיליאן אמבפה ייעדרו מהמשחק, בקישור יחסרו ג’וד בלינגהאם ודני סבאיוס, בעוד בהגנה אדר מיליטאו, דוד אלאבה ואלברו קרראס לא יחקו חלק בהתמודדות.

מהצד השני, התכולים מגיעים התקופה נהדרת מבחינתם, שבעה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, הכוללים עלייה לרבע גמר הגביע האנגלי ומאבק עם ארסנל על תואר הפרמייר ליג. גם בגזרת הנעדרים, בסיטי יכולים להיות רגועים, מאחר ורק יושקו גבארדיול ומתאו קובאציץ’ יחסרו לפפ גווארדיולה.

נתון מעניין לקראת המשחק: במהלך כל הקרבות הרצופים של הקבוצות בשנים האחרונות, הקבוצה שהבקיעה את השער הראשון לא עלתה לשלב הבא. לאחר הניצחון 1:6 המהדהד של באיירן מינכן אמש, שני המועדונים יודעים כבר את מי הם ככל הנראה יפגשו בשלב הבא במידה ויצלחו את הקרב הנוכחי.

מחצית ראשונה
  • '19
  • החמצה
  • זה היה קרוב! ברנרדו סילבה ניצל הרחקה לא טובה של הגנת ריאל לבעיטה מהירה מהאוויר, והחמיץ במעט את המסגרת
ז'רמי דוקו עובר (רויטרס)ז'רמי דוקו עובר (רויטרס)
  • '8
  • החמצה
  • גם ריאל הגיעה למצב טוב. ויניסיוס הקפיץ יפה לברהים דיאס, שסחט הצלה טובה מג'נלואיג'י דונארומה
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. בלבול ברחבה גרם לכך שהכדור נחת אצל אנטואן סמניו, ששלח בעיטה שטוחה לידיים של טיבו קורטואה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק הענק בברנבאו לדרך!
ויניסיוס מתחמם (IMAGO)ויניסיוס מתחמם (IMAGO)
ארלינג הולאנד ואנטואן סמניו בחימום (רויטרס)ארלינג הולאנד ואנטואן סמניו בחימום (רויטרס)
טרנט אלכסנדר ארנולד בחימום (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד בחימום (IMAGO)
