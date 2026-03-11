יום רביעי, 11.03.2026 שעה 23:42
יום רביעי, 11/03/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגת האלופות - שמינית גמר
מנצ'סטר סיטי
דקה 84
3 0
שופט: מאוריציו מריאני
ריאל מדריד
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 11/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
פדריקו ואלוורדה חוגג (רויטרס)
פדריקו ואלוורדה חוגג (רויטרס)

כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי נפגשות בליגת האלופות. כמו כל שנה בתקופה האחרונה, גם הפעם הבלאנקוס וחניכיו של פפ גווארדיולה משחקים בשלב הנוקאאוט של הצ’מפיונס, כאשר העונה זה קורה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק עם לא מעט חיסורים, בהתקפה רודריגו וקיליאן אמבפה ייעדרו מהמשחק, בקישור יחסרו ג’וד בלינגהאם ודני סבאיוס, בעוד בהגנה אדר מיליטאו, דוד אלאבה ואלברו קרראס לא יחקו חלק בהתמודדות.

מהצד השני, התכולים מגיעים התקופה נהדרת מבחינתם, שבעה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, הכוללים עלייה לרבע גמר הגביע האנגלי ומאבק עם ארסנל על תואר הפרמייר ליג. גם בגזרת הנעדרים, בסיטי יכולים להיות רגועים, מאחר ורק יושקו גבארדיול ומתאו קובאציץ’ יחסרו לפפ גווארדיולה.

נתון מעניין לקראת המשחק: במהלך כל הקרבות הרצופים של הקבוצות בשנים האחרונות, הקבוצה שהבקיעה את השער הראשון לא עלתה לשלב הבא. לאחר הניצחון 1:6 המהדהד של באיירן מינכן אמש, שני המועדונים יודעים כבר את מי הם ככל הנראה יפגשו בשלב הבא במידה ויצלחו את הקרב הנוכחי.

מחצית שניה
  • '73
  • החמצה
  • ריינדרס ניסה לבעוט מרחוק. הכדור שלו פגע בשחקן הגנה והלך גבוה
  • '70
  • חילוף
  • ריאן איט נורי החליף את ברנרדו סילבה
רודרי מוקף בשחקנים לבנים (רויטרס)רודרי מוקף בשחקנים לבנים (רויטרס)
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול של התכולים. ראיין שרקי עלה במקום אנטואן סמניו
  • '69
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל הבלאנקוס. ארדה גולר יצא, אדוארדו קמאבינגה נכנס
  • '66
  • החמצה
  • ויניסיוס נכנס היטב לאמצא וניסה לסובב לפינה הרחוקה, הכדור שלו החמיץ במעט את המסגרת
ויניסיוס מחמיץ את הפנדל. מחווה ענק? (רויטרס)ויניסיוס מחמיץ את הפנדל. מחווה ענק? (רויטרס)
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • דונארומה ראה את הכרטיס הצהוב אחרי שעשה את הפנדל
  • '57
  • החמצת פנדל
  • ויניסיוס סחט פנדל ואף ניגש לבעוט, אך עשה זאת באופן גרוע ודונארומה הציל
  • '55
  • החמצה
  • ברנרדו סילבה הכניס כדור לאנטואן סמניו, ששלח בעיטה מזווית קשה לגוף של קורטואה
פפ גווארדיולה. על מה הוא חושב? (רויטרס)פפ גווארדיולה. על מה הוא חושב? (רויטרס)
  • '47
  • החמצה
  • הבלאנקוס עלו בטירוף. ברהים דיאס הטעה מספר שחקני הגנה ושלח בעיטה טובה בימין, דונארומה הציל
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם של ריאל. פרלאן מנדי פינה את מקומו לפראן גרסיה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של פפ גווארדיולה. טיג'אני ריינדרס עלה במקום סאביניו
מחצית ראשונה
שחקני ריאל מדריד לא יודעים את נפשם (רויטרס)שחקני ריאל מדריד לא יודעים את נפשם (רויטרס)
ויניסיוס חוגג עם פדריקו ואלוורדה (רויטרס)ויניסיוס חוגג עם פדריקו ואלוורדה (רויטרס)
פדריקו ואלוורדה מסיים בוולה לרשת (רויטרס)פדריקו ואלוורדה מסיים בוולה לרשת (רויטרס)
  • '42
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: מה זה?! ואלוורדה עם שלושער פשוט עצום!! האורוגוואי השתלט עם כדור מהאוויר והקפיץ אותו מעל מארק גואהי וסיים בוולה מקרוב לרשת
שחקני מנצ'סטר סיטי בהלם (רויטרס)שחקני מנצ'סטר סיטי בהלם (רויטרס)
פדריקו ואלורדה. האיש של השעה (רויטרס)פדריקו ואלורדה. האיש של השעה (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד מברכים את פדריקו ואלוורדה (רויטרס)שחקני ריאל מדריד מברכים את פדריקו ואלוורדה (רויטרס)
  • '27
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: מי צריך את קיליאן אמבפה? ויניסיוס הכניס כדור טוב לוואלוורדה, ששלח חץ ברגל שמאל לפינה הרחוקה מזווית לא פשוטה והשלים צמד גדול
פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)
פדריקו ואלוורדה מודה לטיבו קורטואה (רויטרס)פדריקו ואלוורדה מודה לטיבו קורטואה (רויטרס)
פדריקו ואלוורדה כובש (רויטרס)פדריקו ואלוורדה כובש (רויטרס)
  • '20
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: קורטואה שלח כדור ענק על כל המגרש לפדריקו ואלוורדה, שהשתלט, עבר את דונארומה בצורה ערמומית ושלח בעיטה לרשת
  • '19
  • החמצה
  • זה היה קרוב! ברנרדו סילבה ניצל הרחקה לא טובה של הגנת ריאל לבעיטה מהירה מהאוויר, והחמיץ במעט את המסגרת
ז'רמי דוקו עובר (רויטרס)ז'רמי דוקו עובר (רויטרס)
  • '8
  • החמצה
  • גם ריאל הגיעה למצב טוב. ויניסיוס הקפיץ יפה לברהים דיאס, שסחט הצלה טובה מג'נלואיג'י דונארומה
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. בלבול ברחבה גרם לכך שהכדור נחת אצל אנטואן סמניו, ששלח בעיטה שטוחה לידיים של טיבו קורטואה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק הענק בברנבאו לדרך!
ויניסיוס מתחמם (IMAGO)ויניסיוס מתחמם (IMAGO)
ארלינג הולאנד ואנטואן סמניו בחימום (רויטרס)ארלינג הולאנד ואנטואן סמניו בחימום (רויטרס)
טרנט אלכסנדר ארנולד בחימום (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד