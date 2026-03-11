מערכת ONE
|
11/03/2026 22:00
פדריקו ואלוורדה חוגג (רויטרס)
כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי נפגשות בליגת האלופות. כמו כל שנה בתקופה האחרונה, גם הפעם הבלאנקוס וחניכיו של פפ גווארדיולה משחקים בשלב הנוקאאוט של הצ’מפיונס, כאשר העונה זה קורה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.
הבלאנקוס מגיעים למשחק עם לא מעט חיסורים, בהתקפה רודריגו וקיליאן אמבפה ייעדרו מהמשחק, בקישור יחסרו ג’וד בלינגהאם ודני סבאיוס, בעוד בהגנה אדר מיליטאו, דוד אלאבה ואלברו קרראס לא יחקו חלק בהתמודדות.
מהצד השני, התכולים מגיעים התקופה נהדרת מבחינתם, שבעה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, הכוללים עלייה לרבע גמר הגביע האנגלי ומאבק עם ארסנל על תואר הפרמייר ליג. גם בגזרת הנעדרים, בסיטי יכולים להיות רגועים, מאחר ורק יושקו גבארדיול ומתאו קובאציץ’ יחסרו לפפ גווארדיולה.
נתון מעניין לקראת המשחק: במהלך כל הקרבות הרצופים של הקבוצות בשנים האחרונות, הקבוצה שהבקיעה את השער הראשון לא עלתה לשלב הבא. לאחר הניצחון 1:6 המהדהד של באיירן מינכן אמש, שני המועדונים יודעים כבר את מי הם ככל הנראה יפגשו בשלב הבא במידה ויצלחו את הקרב הנוכחי.
מחצית שניה
-
'73
- ריינדרס ניסה לבעוט מרחוק. הכדור שלו פגע בשחקן הגנה והלך גבוה
-
'70
- ריאן איט נורי החליף את ברנרדו סילבה
-
'70
- חילוף כפול של התכולים. ראיין שרקי עלה במקום אנטואן סמניו
-
'69
- חילוף נוסף אצל הבלאנקוס. ארדה גולר יצא, אדוארדו קמאבינגה נכנס
-
'66
- ויניסיוס נכנס היטב לאמצא וניסה לסובב לפינה הרחוקה, הכדור שלו החמיץ במעט את המסגרת
-
'57
- דונארומה ראה את הכרטיס הצהוב אחרי שעשה את הפנדל
-
'57
- ויניסיוס סחט פנדל ואף ניגש לבעוט, אך עשה זאת באופן גרוע ודונארומה הציל
-
'55
- ברנרדו סילבה הכניס כדור לאנטואן סמניו, ששלח בעיטה מזווית קשה לגוף של קורטואה
-
'47
- הבלאנקוס עלו בטירוף. ברהים דיאס הטעה מספר שחקני הגנה ושלח בעיטה טובה בימין, דונארומה הציל
-
'46
- חילוף גם של ריאל. פרלאן מנדי פינה את מקומו לפראן גרסיה
-
'46
- חילוף מחצית של פפ גווארדיולה. טיג'אני ריינדרס עלה במקום סאביניו
מחצית ראשונה
-
'42
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: מה זה?! ואלוורדה עם שלושער פשוט עצום!! האורוגוואי השתלט עם כדור מהאוויר והקפיץ אותו מעל מארק גואהי וסיים בוולה מקרוב לרשת
-
'27
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: מי צריך את קיליאן אמבפה? ויניסיוס הכניס כדור טוב לוואלוורדה, ששלח חץ ברגל שמאל לפינה הרחוקה מזווית לא פשוטה והשלים צמד גדול
-
'20
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: קורטואה שלח כדור ענק על כל המגרש לפדריקו ואלוורדה, שהשתלט, עבר את דונארומה בצורה ערמומית ושלח בעיטה לרשת
-
'19
- זה היה קרוב! ברנרדו סילבה ניצל הרחקה לא טובה של הגנת ריאל לבעיטה מהירה מהאוויר, והחמיץ במעט את המסגרת
-
'8
- גם ריאל הגיעה למצב טוב. ויניסיוס הקפיץ יפה לברהים דיאס, שסחט הצלה טובה מג'נלואיג'י דונארומה
-
'6
- הזדמנות ראשונה לסיטי. בלבול ברחבה גרם לכך שהכדור נחת אצל אנטואן סמניו, ששלח בעיטה שטוחה לידיים של טיבו קורטואה
-
'1
- השופט הוציא את המשחק הענק בברנבאו לדרך!