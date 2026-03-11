יום רביעי, 11.03.2026 שעה 09:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הסנונית הראשונה מבין הזרים? דמשקאן חזר לארץ

החלוץ הוא הזר הראשון ששב מה-7 של בני ריינה שעזבו את ישראל בשל המלחמה. כרגע, שאר הזרים לא עושים קולות של מי שרוצים לחזור, מה שעשוי להיות בעיה

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

החלוץ המולדובי של בני ריינה, ויטאלי דמשקאן, נחת בישראל וחזר לאימוני הקבוצה ולמעשה הוא הזר הראשון מבין שבעת הזרים שעזבו את הארץ בגלל המלחמה והחליט לחזור למרות שהמלחמה עדיין בעיצומה.

שאר הזרים – אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה,  וירג’יל פינסון וכרייסט טייהי טרם מראים סימנים של כאלו שרוצים לחזור בשלב זה, מה שמעמיד בספק את היכולת של הקבוצה לנסות ולהעמיד סגל מוכן וטוב במידה ומשחקי הליגה יחודשו על פי המתוכנן ב-21 לחודש.

אם אכן זה יהיה תאריך החזרה, ריינה תאלץ להתמודד עם בעיה לא פשוטה כלל וכלל כאשר תצטרך בשבוע הבא להתכונן למשחק קריטי מול הפועל ירושלים, משחק בו כל תוצאה פרט לניצחון תהיה החותמת לכך שהקבוצה יכולה להתכונן רשמית לחזרה לליגה הלאומית.

מחר (חמישי), עם דמשקאן, הקבוצה תשחק מול הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית למשחק אימון בו ישולבו שחקנים צעירים מקבוצת הנוער. לרשות המאמן ליאור ראובן סגל ישראלי מלא שממשיך להתאמן תחת הוראות פקוד העורף.

