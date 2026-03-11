יום רביעי, 11.03.2026 שעה 20:11
יום רביעי, 11/03/2026, 19:45אצטדיון באיי ארנהליגת האלופות - שמינית גמר
ארסנל
דקה 26
0 0
שופט: חליל אומוט מלר
באייר לברקוזן
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-10 8אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 11/03/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
אזיקיאל פלאסיוס מנסה להשתחרר מאברצ'י אזה (רויטרס)
אזיקיאל פלאסיוס מנסה להשתחרר מאברצ'י אזה (רויטרס)

לאחר מבול השערים שקיבלנו אמש, ליגת האלופות ממשיכה בכל הכוח עם הערב השני של שלב שמינית הגמר, כאשר במשחק המוקדם באייר לברקוזן מארחת את ארסנל בגרמניה, זאת לפני שיתמודדו אחת מול השנייה בלונדון בשבוע הבא.

ארסנל מגיעה למשחק החוץ בפורמה טובה, התותחנים סופרים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ו-11 משחקים בהם לא הפסידו, מאז ה-3:2 למנצ’סטר יונייטד. למי ששכח, הלונדונים סיימו את שלב הבתים במקום הראשון עם מאזן מושלם של 24 נקודות ויחס שערים של 4:23.

מהצד השני, לברקוזן מגיעה למשחק כאשר בליגה המקומית היא חזק במאבקי המקום שמוביל לליגת האלופות גם בשנה הבא, הגרמנים העפילו לשמינית הגמר של המפעל היוקרתי לאחר שבפלייאוף גברו על אולימפיאקוס 0:2 בסיכום שני המפגשים, ויקוו להפתיע את אחת מהמועמדות לזכייה בגביע.

האורחת פגשה העונה כבר קבוצה גרמנית, כאשר התמודדה נגד באיירן מינכן באצטדיון האמירויות, וניצחה 1:3 מרשים. לעומתה, לברקוזן שיחקה נגד שתי קבוצות אנגליות בשלב הליגה ולא הפסידה עדיין: 0:2 נגד מנצ’סטר סיטי בחוץ ו-2:2 נגד ניוקאסל בבית.

מחצית ראשונה
  • '7
  • החמצה
  • כריסטיאן קופאנה, שנמצא בכושר נהדר, ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק כשניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל נעצר בנוחות על ידי דויד ראיה
רוברט אנדריש מנסה לעצור את ויקטור גיוקרש. יריבות חדשה נוצרת? (רויטרס)רוברט אנדריש מנסה לעצור את ויקטור גיוקרש. יריבות חדשה נוצרת? (רויטרס)
  • '5
  • החלטת שופט
  • שוב אנדריש הכשיל את גיוקרש, השופט הצהיר בפניו שזו אזהרה אחרונה לפני שיספוג צהוב שני. הבלם והקפטן של לברקוזן צריך להיות זהיר מעכשיו, חלוץ התותחנים ינצל את זה?
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • רוברט אנדריך פתח את המשחק בצורה אגרסיבית וספג כרטיס צהוב אחרי שביצע עבירה על ויקטור גיוקרש
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חליל אומוט מלר הוציא את ההתמודדות לדרך! באייר לברקוזן תצליח לספק הפתעה בביתה ולעצור את מי שנחשבת בעיני רבים לפייבוריטית מספר 1 לזכייה, או שהתותחנים יעשו צעד משמעותי בדרך לגביע עם האוזניים הגדולות?
שחקני ארסנל בתמונה קבוצתית (רויטרס)שחקני ארסנל בתמונה קבוצתית (רויטרס)
שחקני באייר לברקוזן לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)שחקני באייר לברקוזן לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)
קאי האברץ מתחמם. פוגש את הקבוצה בה גדל (IMAGO)קאי האברץ מתחמם. פוגש את הקבוצה בה גדל (IMAGO)
שחקני באייר לברקוזן בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן בהכנות אחרונות (IMAGO)
