אזיקיאל פלאסיוס מנסה להשתחרר מאברצ'י אזה (רויטרס) אזיקיאל פלאסיוס מנסה להשתחרר מאברצ'י אזה (רויטרס)

לאחר מבול השערים שקיבלנו אמש, ליגת האלופות ממשיכה בכל הכוח עם הערב השני של שלב שמינית הגמר, כאשר במשחק המוקדם באייר לברקוזן מארחת את ארסנל בגרמניה, זאת לפני שיתמודדו אחת מול השנייה בלונדון בשבוע הבא.

ארסנל מגיעה למשחק החוץ בפורמה טובה, התותחנים סופרים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ו-11 משחקים בהם לא הפסידו, מאז ה-3:2 למנצ’סטר יונייטד. למי ששכח, הלונדונים סיימו את שלב הבתים במקום הראשון עם מאזן מושלם של 24 נקודות ויחס שערים של 4:23.

מהצד השני, לברקוזן מגיעה למשחק כאשר בליגה המקומית היא חזק במאבקי המקום שמוביל לליגת האלופות גם בשנה הבא, הגרמנים העפילו לשמינית הגמר של המפעל היוקרתי לאחר שבפלייאוף גברו על אולימפיאקוס 0:2 בסיכום שני המפגשים, ויקוו להפתיע את אחת מהמועמדות לזכייה בגביע.

האורחת פגשה העונה כבר קבוצה גרמנית, כאשר התמודדה נגד באיירן מינכן באצטדיון האמירויות, וניצחה 1:3 מרשים. לעומתה, לברקוזן שיחקה נגד שתי קבוצות אנגליות בשלב הליגה ולא הפסידה עדיין: 0:2 נגד מנצ’סטר סיטי בחוץ ו-2:2 נגד ניוקאסל בבית.