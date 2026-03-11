מערכת ONE
11/03/2026 19:45
אזיקיאל פלאסיוס מנסה להשתחרר מאברצ'י אזה (רויטרס)
לאחר מבול השערים שקיבלנו אמש, ליגת האלופות ממשיכה בכל הכוח עם הערב השני של שלב שמינית הגמר, כאשר במשחק המוקדם באייר לברקוזן מארחת את ארסנל בגרמניה, זאת לפני שיתמודדו אחת מול השנייה בלונדון בשבוע הבא.
ארסנל מגיעה למשחק החוץ בפורמה טובה, התותחנים סופרים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ו-11 משחקים בהם לא הפסידו, מאז ה-3:2 למנצ’סטר יונייטד. למי ששכח, הלונדונים סיימו את שלב הבתים במקום הראשון עם מאזן מושלם של 24 נקודות ויחס שערים של 4:23.
מהצד השני, לברקוזן מגיעה למשחק כאשר בליגה המקומית היא חזק במאבקי המקום שמוביל לליגת האלופות גם בשנה הבא, הגרמנים העפילו לשמינית הגמר של המפעל היוקרתי לאחר שבפלייאוף גברו על אולימפיאקוס 0:2 בסיכום שני המפגשים, ויקוו להפתיע את אחת מהמועמדות לזכייה בגביע.
האורחת פגשה העונה כבר קבוצה גרמנית, כאשר התמודדה נגד באיירן מינכן באצטדיון האמירויות, וניצחה 1:3 מרשים. לעומתה, לברקוזן שיחקה נגד שתי קבוצות אנגליות בשלב הליגה ולא הפסידה עדיין: 0:2 נגד מנצ’סטר סיטי בחוץ ו-2:2 נגד ניוקאסל בבית.
מחצית ראשונה
'26
- גבריאל מרטינלי איבד כדור במרכז המגרש וביצע עבירה מיד לאחר מכן, שבעקבותיה הוא ראה כרטיס צהוב
'23
- המשחק נפתח בדקות האלו, כששוב האורחים יצאו להתקפה דרך מרטינלי, שניסה דאבל פס אבל נסגר על ידי ארנסט פוקו. מי שהגיח מאחור היה פיירו הינקאפי, שניסה להכניע את הקבוצה ממנה הוא מושאל, אבל הניסיון שלו נקלט בין ידיו של יאניס בלאשוויץ
'21
- המארחים יצאו להתקפה משלהם, כשלבסוף דווקא הבלם ג'ארל גוואנסה רצה לכבוש מרחוק, אבל הבעיטה שלו הלכה ישירות אל סנטרו של גבריאל, שנזקק לטיפול אבל הצליח לעמוד על הרגליים אחרי שנבדק
'19
- התקפה שהחלה אצל ראיה הסתיימה ברגליו של גבריאל מרטינלי, שקיבל מסירה מאברצ'י אזה אחרי חילופי מסירות יפים של הקבוצה, אבל הפצצה של הברזילאי נעצרה במשקוף
'7
- כריסטיאן קופאנה, שנמצא בכושר נהדר, ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק כשניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל נעצר בנוחות על ידי דויד ראיה
'5
- שוב אנדריש הכשיל את גיוקרש, השופט הצהיר בפניו שזו אזהרה אחרונה לפני שיספוג צהוב שני. הבלם והקפטן של לברקוזן צריך להיות זהיר מעכשיו, חלוץ התותחנים ינצל את זה?
'2
- רוברט אנדריך פתח את המשחק בצורה אגרסיבית וספג כרטיס צהוב אחרי שביצע עבירה על ויקטור גיוקרש
'1
- השופט חליל אומוט מלר הוציא את ההתמודדות לדרך! באייר לברקוזן תצליח לספק הפתעה בביתה ולעצור את מי שנחשבת בעיני רבים לפייבוריטית מספר 1 לזכייה, או שהתותחנים יעשו צעד משמעותי בדרך לגביע עם האוזניים הגדולות?