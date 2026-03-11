השגיאות גסות, אך החילוף של קינסקי היה טעות

איזו החלטה של איגור טודור הייתה גרועה יותר אתמול (שלישי) – להעניק לאנטונין קינסקי הופעת בכורה בליגת האלופות באצטדיונה של אתלטיקו מדריד, או להחליף אותו בדקה ה-17? המאמן הזמני של טוטנהאם לא יישאר בקבוצה עוד זמן רב, ועלול לסיים את תפקידו כבר עכשיו, אחרי התבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות. זה יהיה אפילו הגיוני למדי, בהתחשב בעובדה כי התרנגולים הפסידו בכל המשחקים שניהל עד כה. בפרמייר ליג, באופן משעשע למדי, היו אלה אך ורק קרבות דרבי מול נציגות לונדוניות – ארסנל, פולהאם וקריסטל פאלאס. העניין הוא כי בתקופה הקצרצרה במועדון, הספיק הקרואטי לעשות את המקסימום כדי להתנקש בקריירה של שוער טוב.

קינסקי הוחתם בטוטנהאם בינואר 2025 תמורת 12.5 מיליון ליש"ט. הסכום המכובד שולם לסלביה פראג כי בתקופה זו נחשב הצ'כי לאחד השוערים הצעירים המבטיחים באירופה. הוא שבר שיאים בליגה הצ'כית עם 7 שערי חובה בלבד ב-19 משחקים. הוא הצטיין בהופעות נהדרות בליגה האירופית. אביו, גם הוא אנטונין קינסקי, היה בזמנו שוער איכותי שנכלל בסגל צ'כיה ליורו 2004 ולמונדיאל 2006, אבל כולם במדינה היו משוכנעים שליורש יש פוטנציאל גבוה בהרבה.

טוטנהאם הייתה מאושרת לזכות בשירותיו, וזרקה אותו מיד למים העמוקים בגלל שהשוער הראשון גיליילמו ויקאריו היה פצוע. קינסקי שמר על רשת נקיה מול ליברפול בהופעת הבכורה והיה שותף בכיר לניצחון 0:1 על ליברפול בחצי גמר גביע הליגה. בגומלין באנפילד אמנם הובסה הקבוצה 4:0, וגם בפרמייר ליג ספגה בכמויות, אבל הצ'כי לא היה אשם בכך. ויקאריו תפס באופן טבעי את המקום בין הקורות אחרי שהחלים, אבל במועדון האמינו כי יש להם גיבוי משובח לקראת העתיד. הרי קינסקי רק בן 22, וכל עתידו היה לפניו.

אנטונין קינסקי מוחלף (רויטרס)

העונה היה ויקאריו הבאנקר אצל תומאס פרנק בכל המפעלים, פרט לגביע הליגה בו שוותף קינסקי פעמיים באוקטובר לפני ההדחה. הצ'כי עבד קשה באימונים והמתין להזדמנות שהגיעה אתמול. טודור סבר כי האיטלקי ביצע יותר מדי טעויות לאחרונה, ויש להניח כי קינסקי הרשים אותו מספיק בשבועות האחרונים. המאמן היה צריך לחשוב אם הבמה במטרופוליטנו לא הייתה גדולה מדי בשביל הצ'כי, שלא השתתף במשחקים רשמיים במשך תקופה ארוכה מדי. מאידך, אחרי שהחליט שהוא בשל לאתגר, היה אסור בשום אופן להשפיל אותו אחרי שתי טעויות.

אז נכון – השגיאות היו גסות מאוד. קינסקי החליט ושגה במסירה בתוך הרחבה, וכך התחיל את המהלך שהסתיים בשער של מרקוס יורנטה בדקה ה-5. הוא החליק שוב והעניק את הכדור במתנה לחוליאן אלברס בדקה ה-15. בין לבין, הוא לא הצליח לעצור את הבעיטה של אנטואן גריזמן, וכך עלתה אתלטיקו ליתרון 0:3 אחרי רבע שעה. זה היה מחפיר, אבל עדיין לא הצדיק את החילוף שעלול להרוס לחלוטין את תדמיתו ואת הערכתו העצמית של השוער הצעיר. נהפוך הוא – טודור היה חייב לקחת אחריות ולאפשר לצ'כי להוכיח את עצמו. אולי הוא דווקא היה מצליח למנוע את השער הרביעי שהובקע בדקה ה-22? אולי הוא היה מפגין אינסטינקטים מעולים ומבצע כמה הדיפות נאות עד לשריקה למחצית? אולי אפשר היה להציל את הערב המזעזע הזה מבחינתו?

איגור טודור (רויטרס)

מי שצפה בפיאסקו של קינסקי אתמול, יופתע לגלות את שתי התכונות הבולטות של הצ'כי עליהן זכה לשבחים מרובים במולדתו לפני המעבר ללונדון. ראשית, יש לו משחק רגל מעולה, והוא הושווה למנואל נוייר בהיבט זה. קינסקי אוהב מאוד לשמש כ”בלם נוסף”, להיות זמין למסירות ולפתח התקפות מאחור. מגוחך, אם כך, כי הוא נכנס להיסטוריה בגלל שתי פעולות איומות בניסיונות מסירה, אבל זה לא אמור עקרונית לפוגע בו בעתיד אלא אם תהיה השפעה פסיכולוגית. וזו בדיוק נקודת החוזק השנייה שלו. קינסקי נתפס בצ'כיה כבעל ביטחון עצמי גבוה מאוד וחוצפה חיובית. הוא שמר על קור רוח בכל מצב, הפגין מנהיגות וגרם לחבריו לעורף לשחק בשקט תעשייתי. האם הביטחון העצמי הזה נסדק עכשיו? האם הוא מסוגל להתאושש מהביקור במדריד? טודור ילך בקרוב, והסוגיה הזו תיפתר כנראה בלעדיו.

באיירן עשויה לרמוס כל יריבה, אוליסה מהטובים בעולם

באופן כללי, היה זה ערב יוצא דופן בליגת האלופות. אטאלנטה קצת הצטערה אתמול על כך שביצעה את הקאמבק הנהדר מול בורוסיה דורטמונד בשלב הפלייאוף והביסה את המדורגת שניה בבונדסליגה 1:4 בגומלין רק כדי לפגוש את המובילה הגרמנית. נגד באיירן מינכן זה לא היה כוחות, אפילו בלי הארי קיין שלא הוכשר עד הסוף ונותר על הספסל. וינסנט קומפאני תכנן להשתמש בחלוץ המוביל אחרי ההפסקה במידה והיה צורך בכך, אך לא היה טעם לסכן אותו כי הבווארים הפציצו שלישייה במחצית הראשונה, והוסיפו שלישייה נוספת עד הדקה ה-67.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)

מייקל אוליסה זהר כהרגלו עם צמד ובישול, וכדאי לשים לב לנתונים הסטטיסטיים של הצרפתי מאז הקיץ. יש לו 15 כיבושים ו-26 בישולים ב-37 הופעות בכל המסגרות, ולא יהיה מופרך לטעון כי הוא אחד השחקנים הטובים בעולם בעונה הנוכחית. אוליסה רק חגג לא מכבר את יום הולדתו ה-24, ובמסלול הנסיקה הנוכחי השמיים הם הגבול מבחינתו. יש כאן כוכב יצירתי עם פוטנציאל חריג, שעדיין לא זוכה להערכה הראויה. זה ישתנה תוך זמן קצר כי לא ניתן להתעלם מביצועיו, וכי באיירן עשויה לרמוס את כל היריבות בדרכה לטרבל. 1:6 בברגמו זה לא דבר של מה בכך, ויהיה מעניין מאוד לראות את החניכים של קומפאני נגד מנצ'סטר סיטי או ריאל מדריד ברבע הגמר.

בארסה חייבת להתעורר, ללליברפול מצפה משימה קשה

לעומת זאת, ההתקפה של ברצלונה לא תפקדה אתמול כלל בניוקאסל. שתי בעיטות בלבד היו לבלאוגרנה, והשנייה היא הפנדל בשנייה האחרונה של ההתמודדות. דני אולמו סחט בחוכמה את העבירה המיותרת של מאליק תיאו, לאמין ימאל דייק בפנדל בקור רוח של כוכב מנוסה בן 30, ובארסה שרדה עם תיקו 1:1 שכלל לא הגיע לה. המוטו של האנזי פליק נוטה להיות: "אתם תבקיעו כמה שיותר ואנחנו כמה שצריך", אך הפעם בארסה הפגינה חוסר יצירתיות חריג, ויידרש שיפור משמעותי מאוד בגומלין בשבוע הבא בקאמפ נואו. יהיה גם צורך להשתלט על הארווי בארנס, שהיה פעלתן מאוד באגף השמאלי וכבש בזכות את השער המאוחר, שהיה אמור להביא לניוקאסל ניצחון יוקרתי.

לאמין ימאל חוגג את השוויון הדרמטי (רויטרס)

משימתה של ליברפול בגומלין הביתי תהיה קשה אף יותר, אחרי שהפסידה שוב לגלאטסראיי באיסטנבול. כמו בספטמבר, התוצאה הייתה 0:1 לאלופת טורקיה, וכמו בספטמבר, היה ויקטור אוסימן כוכב הערב. מדהים למדי שהניגרי, שתרם בישול למריו למינה כבר בפתיחה ומאז הטריד את ההגנה ללא הפסקה, לא משחק במועדון צמרת, אבל הוא מצליח לעשות כותרות גם בקבוצתו הנוכחית. העניין הוא כי העורף של הצהובים-אדומים לא מזהיר, ותעיד על כל הקריסה בגומלין מול יובנטוס בשלב הקודם. גלאטסראיי ניצחה אז 2:5 במבצרה, אבל הפסידה 3:0 ב-90 דקות בטורינו. ליברפול תהיה פייבוריטית בשבוע הבא, אבל זה יהיה קרב מרתק. כולם יכולים לצפות בו, כי לא יהיה הרי לא יהיה עניין ממשי במשחקי הגומלין של באיירן ואתלטיקו שיתקיימו במקביל.