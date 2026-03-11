יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:45
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2440-2325סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

"לעולם לא ראיתי אוהדים שמעודדים בפיגור 6:1"

אחרי ניצחון החוץ הענק על אטאלנטה, קשר באיירן מינכן, ג'ושוע קימיך, פרגן לקהל האיטלקי: "מדהים". קומפני: "אוליסה במסלול הנכון להפוך לסופרסטאר"

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)

באיירן מינכן עשתה צעד ענק לעבר רבע גמר ליגת האלופות כאשר הביסה אמש (שלישי) 1:6 את אטאלנטה במשחק הראשון בשמינית הגמר. למרות התוצאה המרשימה, המאמן וינסנט קומפני והשחקן ג'ושוע קימיך הדגישו לאחר המשחק כי הסיפור עדיין לא נגמר, ובמקביל התייחסו גם למספר פציעות שייתכן וישפיעו על הקבוצה לקראת המשחקים הקרובים.

קימיך סיכם את ההופעה של הבווארים והדגיש כי הקבוצה הציגה משחק מצוין, בעיקר במחצית הראשונה. "לצערנו ספגנו שער בסוף, אבל חוץ מזה זו הייתה הופעה חזקה מאוד, במיוחד במחצית הראשונה. לקח לנו בערך חמש דקות להיכנס למשחק, ואז יצרנו הזדמנות גדולה אחרי הזדמנות. הדרך שבה שיחקנו הייתה מרשימה מאוד".

הקשר גם התייחס לאווירה באצטדיון ואמר כי התרשם מהתמיכה של אוהדי היריבה למרות התוצאה הקשה: "ידענו שהאווירה כאן תהיה פנטסטית. אפשר היה להרגיש את זה. אף פעם לא חוויתי ניצחון 1:6 שבו האוהדים של היריבה עדיין מעודדים את הקבוצה שלהם אחרי המשחק. זה מדהים וזה אומר הרבה על הקהל ועל האווירה כאן".

גג'ושוע קימיך (IMAGO)

קומפני משבח את אוליסה ומעדכן לגבי הפציעות

למרות הניצחון הגדול, קומפני הבהיר כי הקבוצה חייבת להישאר מרוכזת לקראת הגומלין. "עדיין יש את המשחק השני, ולכן אנחנו חייבים להישאר ממוקדים. המפתח הערב היה למצוא את הגישה הנכונה למשחק. השמירה האישית שלנו הייתה מאוד חשובה מבחינה טקטית, וגם העלאת הלחץ עזרה לנו מאוד. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים קבוצה כמו אטאלנטה שאוהבת לתקוף, ולכן המשחק מול סגנון כזה לא הפתיע אותנו".

המאמן גם החמיא למייקל אוליסה, שהיה אחד הבולטים במשחק: "הוא הגיע לכאן עם מנטליות שנותנת לו הזדמנות להיות אחד השחקנים הטובים בעולם. הוא מאוד קפדן בפרטים של מה שהוא עושה. אני לא אוהב להשוות בין שחקנים, אבל שיחקתי עם קווין דה בריינה וראיתי אותו מתפתח מכישרון צעיר לסופרסטאר. הייתה לו אובססיה לפרטים הקטנים, ולמייקל יש את זה גם. זה עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים לדחוף אותו לעשות יותר, אבל הוא נמצא במסלול מצוין".

מייקל אוליסה מאושר (רויטרס)מייקל אוליסה מאושר (רויטרס)

במקביל התייחס קומפני גם למצבם של מספר שחקנים שנפגעו במהלך המשחק. "דייויס ואורביג פצועים. לגבי ג'מאל אני לא בטוח אם מדובר במשהו שישבית אותו. אני לא רוצה להעלות השערות. זה קשור לתהליך החזרה שלו ולכף הרגל. היו לו ימים טובים מאוד וימים פחות טובים. אנחנו נמצאים בקשר מתמיד. אני לא מודאג ממנו בכלל, הוא יחזור לרמה הכי גבוהה שלו. עד אז צריך לראות מה הכי טוב עבורו. לגבי דייויס ואורביג, צריך לחכות לבדיקות".

על פי הדיווחים הראשוניים, אלפונסו דייויס סובל על פי החשד מפציעת שריר נוספת באותו מקום שבו נפצע בעבר. השוער יונאס אורביג פונה לבית חולים לאחר שסבל מסחרחורת וחשש לזעזוע מוח והוא עובר בדיקות בעקבות הפרעות ראייה, כאשר בשלב זה האבחנה הסופית עדיין לא נקבעה והוא ככל הנראה לא יהיה כשיר למשחק הליגה הקרוב מול לברקוזן. סוון אולרייך צפוי לפתוח במקומו.

וינסנט קומפני (רויטרס)וינסנט קומפני (רויטרס)

גם ג'מאל מוסיאלה נראה צולע בדרכו לאוטובוס הקבוצה לאחר המשחק, אך לפי ההערכות לא מדובר במשהו רציני. קימיך עצמו יחמיץ את משחק הגומלין בעקבות השעיה לאחר שספג כרטיס צהוב, אך הבהיר כי התוצאה מהמשחק הראשון מקלה על המצב: "באופן כללי אני אחד שרוצה לשחק בכל משחק. אבל בגלל התוצאה במשחק הראשון, אני חושב שאפשר להתמודד עם זה".

הקשר גם דחה את הטענה כי ספג את הכרטיס בכוונה: "לא. אם הוא היה נשאר רגוע לא היה כרטיס צהוב. נכון שלקחתי קצת יותר מדי זמן, אבל לא רציתי למהר למסור ישר ללחץ שלהם. אני חושב שאם הוא לא היה מתפרץ אליי, לא היה כרטיס צהוב".

