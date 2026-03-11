סן אנטוניו גברה על בוסטון, הלייקרס על מינסוטה

סן אנטוניו – בוסטון 116:125

ויקטור וומבניאמה השווה שיא קריירה עם שמונה שלשות, קלע 39 נקודות והוריד 11 ריבאונדים, והוביל את הספרס לניצחון על הסלטיקס ולהשלמת סוויפ בסדרת שני המשחקים בין הקבוצות העונה. דיארון פוקס קלע 25 נקודות וסטפון קאסל הוסיף 18 בניצחון החמישי ברציפות של סן אנטוניו. דריק וייט קלע 34 נקודות והוביל את בוסטון, שהגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים. ג’ייסון טייטום קלע 24 נקודות במשחקו השלישי מאז שחזר מהפציעה הארוכה ממנה סבל. השלשה הרביעית והאחרונה של טייטום צימקה את התוצאה ל-118:113 כשנותרו 1:43 לסיום, אך קאסל מהספרס קלע שלשה משלו כעבור 18 שניות והבטיח את הניצחון.

המשחק בין הקבוצות מהמקום השני בכל קונפרנס היה פיזי ומתוח. ג’יילן בראון הורחק לאחר שהתעצבן כשלא נשרקה עבירה אחרי שאיבד כדור מחוץ למגרש 3:42 לסיום המחצית הראשונה. חבריו לקבוצה נאלצו לרסן אותו לאחר שקיבל עבירה טכנית ראשונה מהשופט טיילר פורד. השופט סויאש מהטה נתן לו טכנית שנייה כעבור שניות, מה שהוביל להרחקה אוטומטית. גם וומבניאמה ירד לחדר ההלבשה במחצית הראשונה, אך במקרה שלו זה היה בגלל פציעה.

האף שלו נפגע מכף היד של סם האוזר ולאחר מכן הוא קיבל מכה בעין ובמצח מהחלק האחורי של האמה של האוזר. הוא נשאר על המגרש כדקה כשהוא מחזיק את פניו מכאב. לבסוף, ירד לחדר ההלבשה וחזר לספסל הספרס רק לקראת סוף הרבע הראשון כדי להתכונן לפתיחת הרבע השני. הוא חזר וקלע 8 מ-15 לשלוש ו-11 מ-20 מהשדה, והגיע ל-30 נקודות ומעלה בפעם ה-34 בקריירה שלו בת שלוש השנים. בוסטון קלעה 19 מ-51 לשלוש לאחר שפתחה עם 9 מ-17.

דיארון פוקס מול ג'יילן בראון (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – מינסוטה 106:120

לוקה דונצ׳יץ׳ קלע 31 נקודות, מסר 11 אסיסטים והוריד 11 ריבאונדים ורשם את הטריפל-דאבל השביעי שלו העונה, כאשר לוס אנג׳לס לייקרס התגברו על היעדרותו נוספת של לברון ג׳יימס בגלל פציעה, ניצחו את מינסוטה טימברוולבס והשלימו סוויפ עונתי על הקבוצה שהדיחה אותם בסיבוב הראשון של הפלייאוף אשתקד. אוסטין ריבס גם הוא 31 נקודות, 29 מהן במחצית השנייה המצוינת עבור הלייקרס (25:40), שהשתוו למינסוטה במקום הרביעי במערב לאחר ניצחון שלישי ברציפות עליהם.

דונצ׳יץ׳ השיג את הטריפל-דאבל ה-89 בקריירה שלו – הנתון השביעי הכי גבוה בתולדות ה-NBA, בתחילת הרבע הרביעי. דיאנדרה אייטון הוסיף 14 נקודות ו-12 ריבאונדים במשחק טוב בזמן ששני הסנטרים המחליפים נעדרו. ג׳יימס החמיץ משחק שלישי ברציפות בגלל פציעות, אך הלייקרס עדיין ניצחו שלושה ברציפות ושישה מתוך שבעה. הוא גם החמיץ את שני הניצחונות הראשונים של הלייקרס על מינסוטה העונה באוקטובר.

ג׳וליוס רנדל קלע 14 נקודות ואנתוני אדוארדס סיים עם 14 נקודות בלבד ב-2 מ-15 מהשדה עבור מינסוטה, שהפסידה שני משחקים ברציפות לאחר רצף של חמישה ניצחונות. ארבעה שחקני ספסל של הטימברוולבס קלעו בספרות כפולות במשחק הראשון במסע של ארבעה משחקים. שתי הקבוצות היו חלשות בהתקפה במחצית הראשונה. הלייקרס החטיאו 17 מתוך 21 הזריקות הראשונות שלהם בדרך לרבע ראשון של 16 נקודות בלבד, אך לאחר מחצית ראשונה של 1 מ-8, ריבס קלע 16 נקודות ברבע השלישי והלייקרס הגדילו את היתרון ל-19. ריבס השלים שני מהלכי ארבע נקודות במחצית השנייה וסיים עם שיא עונתי של שבע שלשות.

לוקה דונצ'יץ' קולע (רויטרס)

יוסטון – טורונטו 99:113

קווין דוראנט קלע 29 נקודות ואמן תומפסון קלע 23 נקודות, כשרוקטס ניצחו את הראפטורס. דוראנט קלע 12 מתוך 16 מהשדה והוסיף שבעה ריבאונדים. הוא קלע 22 מהנקודות שלו במחצית הראשונה. תומפסון עבר את רף 20 הנקודות בפעם החמישית בשישה משחקים. הוא קלע 6 מתוך 10 מהשדה וקלע 10 זריקות עונשין. ג׳בארי סמית׳ ג׳וניור הוסיף גם הוא 23 נקודות עבור הרוקטס, שעלו למקום השלישי במערב. אלפרן שנגון קלע 14 נקודות והוריד 12 ריבאונדים.

יוסטון קלעה ב-60% ברבע הראשון והובילה בריבאונדים 5:11, אך בעזרת שישה איבודי כדור שלהם, המשחק היה בשוויון 29. הרוקטס סיימו את המחצית הראשונה בריצת 4:14 ועלו ליתרון 49:58 במחצית. יוסטון קלעה 49% מהשדה במשחק, הובילה בריבאונדים 30:53, וסיימה עם 22 נקודות מהזדמנות שנייה לעומת 5 של טורונטו. אר ג׳יי בארט הוביל את הקנדים עם 25 נקודות. סקוטי בארנס קלע 24 נקודות, אך טורונטו קלעה רק 9 מתוך 36 ניסיונות לשלוש. היתרון של טורונטו על אורלנדו במקום החמישי במזרח הצטמצם לחצי משחק.

קווין דוראנט וטרי אייסון מרוצים (רויטרס)

פילדלפיה – ממפיס 129:139

קאם פיין קלע 13 מתוך 32 הנקודות שלו ברבע הרביעי, הרוקי וי ג׳יי אדג׳קומב הוסיף 21 נקודות במשחק החזרה שלו, ופילדלפיה חזרה מפיגור בדרך לניצחון על ממפיס. קלי אוברה ג׳וניור קלע 31 נקודות והוריד 12 ריבאונדים וקוונטין גריימס קלע 22 נקודות עבור הסיקסרס, ששיחקו ללא טייריס מקסי וג׳ואל אמביד. מקסי ייעדר לפחות שלושה שבועות בגלל פציעה בגיד באצבע הקטנה ביד ימין, כך הודיעה הקבוצה לפני המשחק. אדג׳קומב תפקד כרכז במקום מקסי לאחר שהחמיץ שלושה משחקים ברציפות בגלל חבלה בגב התחתון. הוא גם סיפק את רגע השיא של המשחק עם דאנק קפיצה בשתי ידיים באמצע הרבע השני.

טיי ג׳רום קלע 26 נקודות עבור ממפיס, שהפסידה חמישה משחקים ברציפות ו-12 מתוך 15 האחרונים. שלשה של ג׳רום כשנותרו 9:34 לסיום העלתה את ממפיס ליתרון 107:115 לפני שפילדלפיה השתלטה על המשחק. ממפיס לא קלעה במשך כמעט שלוש וחצי דקות, ופילדלפיה קלעה 12 נקודות רצופות ועלתה ליתרון 115:119 כשנותרו 6:29 לסיום לאחר שלשה של פיין. פילדלפיה המשיכה בריצה, ומהלך של שלוש נקודות של דומיניק בארלו קבע 117:128 כשנותרו 4:56. בתסכול של ממפיס ניכר לקראת הסיום, כאשר ג׳רום הורחק לאחר שקיבל שתי עבירות טכניות כשנותרו 1:18.

גם אמביד (מתיחה בשריר האלכסוני הימני) ופול ג׳ורג׳ (השעיה מהליגה) נעדרו מפילדלפיה. אמביד החמיץ את משחקו החמישי ברציפות, והמאמן ניק נרס אמר לפני המשחק שהוא ייבדק מחדש בהמשך השבוע. ג׳ורג׳ צפוי לחזור בעוד כמה שבועות לאחר השעיה של 25 משחקים בעקבות הפרת תנאי תוכנית האנטי-סמים של ה-NBA. ממפיס, שנכנסה למשחק כשהיא בפיגור של שבעה משחקים מהמקום האחרון שמוביל לפלייאוף במערב, הייתה עם יותר שחקנים פצועים או חסרים (11) מאשר שחקנים ששיחקו בפועל (10).

קאם פיין מאושר (רויטרס)

מילווקי – פיניקס 129:114

דווין בוקר קלע 27 נקודות, ג׳יילן גרין הוסיף 25 ורויס אוניל 21, כשפיניקס סאנס ברחה ברבע הרביעי וניצחה את מילווקי באקס. פיניקס קלעה ב-53.9% מהשדה וקבעה שיא עונתי עם 24 שלשות מתוך 51 ניסיונות. מילווקי קלעה ב-51.2% והכניסה 16 מתוך 38 ניסיונות לשלוש. במשחק שבו היו 16 שוויונות ו-12 חילופי הובלה, אוניל העלה את פיניקס ליתרון מכריע עם זריקה על הבאזר ממרחק גדול בסיום הרבע השלישי. פיניקס פתחה את הרבע האחרון עם שבע נקודות רצופות והגדילה ל-97:107, ושמרה על יתרון של לפחות שבע נקודות עד הסיום.

קייל קוזמה קלע שיא עונתי של 33 נקודות, יאניס אנטטוקומפו ומיילס טרנר הוסיפו 22 נקודות כל אחד. אוסמן דיאנג קלע 12 נקודות והוריד 10 ריבאונדים. פיניקס, שניצחה חמישה מששת משחקיה האחרונים, פתחה מסע של שישה משחקי חוץ. הסאנס התקרבו למרחק משחק אחד מדנבר במקום השישי במערב. מילווקי הפסידה שישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים וסיימה רצף של 3:7, שכלל תשעה משחקי בית. שישה משמונת המשחקים הבאים של הבאקס יהיו בחוץ.

טוריאן פרינס שיחק 18 דקות ללא נקודות עבור מילווקי במשחקו הראשון מאז שעבר ניתוח באמצע נובמבר לתיקון פריצת דיסק בצוואר. ג׳ורדן גודווין מפיניקס קלע שש נקודות ב-13 דקות לאחר שנעדר כשבועיים וחצי בגלל מתיחה בשוק שמאל. קווין פורטר ג׳וניור ממילווקי החמיץ משחק רביעי ברציפות בגלל נפיחות בברך ימין. הבאקס גם שיחקו ללא בובי פורטיס וג׳ריקו סימס הפצועים.

דווין בוקר בפעולה (רויטרס)

גולדן סטייט – שיקגו 130:124

מתיאס בוזליס קלע שיא קריירה של 41 נקודות וקלע שלשה חשובה כשנותרו 2:20 בהארכה, ג׳וש גידי רשם טריפל-דאבל עם 21 נקודות, 17 אסיסטים ו-13 ריבאונדים, ושיקגו בולס ניצחה את גולדן סטייט ווריורס החסרה. ג׳יילן סמית׳ קלע שתי זריקות עונשין 1.4 שניות לסיום הזמן החוקי ושלח את המשחק להארכה. טרה ג׳ונס הוסיף 22 נקודות עבור הבולס, שחזרו לנצח לאחר הפסד 126:110 לסקרמנטו ביום ראשון. קריסטפס פורזינגיס קלע 17 נקודות וחסם ארבע זריקות, ופאט ספנסר הוסיף 17 נקודות ושישה אסיסטים, אך הווריורס פספסו הזדמנות נוספת להשיג למאמן סטיב קר את ניצחונו ה-600 בקריירה.

גווי סנטוס קלע ליי-אפ שהעלה את גולדן סטייט ליתרון כשנותרו 4:11 לסיום הזמן החוקי בדרך ל-17 נקודות, וספנסר קלע בהתקפה הבאה. אל.ג׳יי. קרייר הוסיף גם הוא 17 נקודות עבור גולדן סטייט, ששיחקה עם אל הורפורד ופורזינגיס לאחר ששניהם נחו בהפסד 119:116 ליוטה. זה היה משחק הבית השני בלבד של פורזינגיס מאז שהווריורס צירפו אותו מאטלנטה בדדליין הטריידים בחודש שעבר תמורת באדי הילד וג׳ונתן קומינגה.

פורזינגיס השלים מהלך של שלוש נקודות 4:52 לסיום הרבע השלישי וצימק את הפער לשתי נקודות. לאחר מכן גולדן סטייט עלתה ליתרון בסל של קרייר לפני שפורזינגיס קלע שלשה. גולדן סטייט שיחקה משחקי חוץ-בית רצופים ללא סטפן קרי, שנעדר משחק 15 ברציפות בגלל פציעה מתמשכת בברך ימין. גם אחיו סת׳ קרי נעדר בגלל כאב עצבי ברגל שמאל, וגם דיאנתוני מלטון (כאבים בירך שמאל), מוזס מודי (נקע בשורש כף יד ימין) וקווינטין פוסט (כאבים בכף הרגל) לא שיחקו. הווריורס הפסידו משחק שלישי ברציפות, וגם שלישי ברציפות בבית ובסך הכל חמישי מתוך שישה משחקים.

מתיאס בוזליס בפעולה (רויטרס)

אטלנטה – דאלאס 112:124

ניקייל אלכסנדר-ווקר קלע 29 נקודות, ג׳יילן ג׳ונסון הוסיף 27, ואטלנטה הוקס ניצחה את משחקה השביעי ברציפות כשגברה על דאלאס מאבריקס. ההוקס, שמחזיקים ברצף הניצחונות הפעיל הארוך ביותר ב-NBA, הובילו כמעט לאורך כל המשחק, אך לא הצליחו לברוח עד הרבע האחרון. דאלאס השוותה ל-97 עם ג׳אמפ-שוט של כריס מידלטון קצת יותר מתשע דקות לסיום, אך משם אטלנטה השתלטה על המשחק והנחילה לדאלאס הפסד שמיני ברציפות, כשאלכסנדר-ווקר קלע שתי שלשות רצופות בדקות הסיום שסגרו את המשחק.

הרוקי של דאלאס, קופר פלאג, הוגבל ל-14 נקודות ב-6 מ-16 מהשדה, כשדייסון דניאלס, שחקן ההגנה המוביל של אטלנטה, שמר עליו רוב המשחק. דניאלס תרם גם בהתקפה עם 14 נקודות ו-10 אסיסטים והגיע ל-1,000 סלי שדה בקריירה. אונייקה אוקונגוו הוסיף 18 נקודות, 10 ריבאונדים וארבע חסימות. קליי תומפסון הוביל את דאלאס עם 21 נקודות.

אטלנטה פתחה את הלילה כשהיא בפיגור של שניים וחצי משחקים מאורלנדו שבמקום השישי במזרח – המקום האחרון שמבטיח פלייאוף ישיר. ההוקס נמצאים במקום התשיעי, אך מקווים לסיום חזק שימנע השתתפות חמישית ברציפות בטורניר הפליי-אין. זהו רצף הניצחונות הארוך ביותר של ההוקס מאז שני רצפים של שבעה ניצחונות בעונת 2021-22. שישה מהניצחונות ברצף הגיעו בבית, מה שהעלה את מאזן הבית של אטלנטה ל-16:16, לראשונה מאז סוף נובמבר. דאלאס הפסידה כעת 18 מתוך 20 המשחקים האחרונים.

ניקייל אלכסנדר-ווקר קולע (רויטרס)

סקרמנטו – אינדיאנה 109:114

דווין קרטר קלע 22 מתוך שיא הקריירה שלו, 24 נקודות, ברבע הרביעי, והוביל את סקרמנטו קינגס לקאמבק וניצחון על אינדיאנה פייסרס. קרטר קלע 13 נקודות רצופות בדקות הסיום עבור סקרמנטו, שפיגרה עד 20 נקודות והייתה בפיגור של 10 בתחילת הרבע האחרון. הקינגס קלעו ב-46% מהשדה וב-35% משלוש, בעוד הפייסרס קלעו ב-41% מהשדה וב-30% משלוש. קרטר קלע 9 מתוך 13 מהשדה ו-3 מתוך 4 מעבר לקשת. ג׳אמפ-שוט עם עבירה של מקסים ריינו כשנותרו 16 שניות סגר את הניצחון.

ריינו סיים עם דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, הדאבל-דאבל ה-15 שלו העונה כרוקי. ראסל ווסטברוק הוסיף 16 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, ודמאר דרוזן וניק קליפורד קלעו 12 נקודות כל אחד. אינדיאנה הובילה 59-42 במחצית, אך סקרמנטו עלתה ליתרון הראשון שלה מאז הרבע הראשון לאחר שלשה של קרטר כשנותרו 4:16 לסיום.

דווין קרטר קולע (רויטרס)

ארון ניסמית' הוביל את כל הקלעים עם 29 נקודות, 24 מהן במחצית הראשונה. אובי טופין קלע 17 נקודות והוריד חמישה ריבאונדים, וקאם ג׳ונס הוסיף 14 נקודות ותשעה אסיסטים. אינדיאנה האריכה את רצף ההפסדים הארוך ביותר ב-NBA ל-10 משחקים, והמשחק הפגיש בין שתי הקבוצות עם המאזנים הגרועים בליגה. פסקל סיאקם (נקע בברך ימין) ואנדרו נמבהארד (כאבים בגב ובצוואר) לא שיחקו. הם הקלעים הראשון והשלישי של הפייסרס בהתאמה. הקינגס הפסידו בשלושת המפגשים הקודמים מול אינדיאנה, כולל הפסד 116:105 ב-8 בדצמבר באינדיאנפוליס.