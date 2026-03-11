יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:44
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"כאוס קולקטיבי", "ברצלונה הייתה בלתי מזוהה"

בספרד ביקרו את היכולת של הקטלונים: "הופעה נוראית, למעט קוברסי אף אחד לא עמד בציפיות". מחמאות ללואיס הול: "לא נתן ללאמין ימאל רגע של מנוחה"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ברצלונה חילצה 1:1 דרמטי מול ניוקאסל בסנט ג'יימס פארק במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות, כאשר לאמין ימאל כבש בפנדל בדקה ה-95. למרות השער המאוחר, בתקשורת הספרדית לא התרשמו מהיכולת של הקטלונים וביקרו בחריפות את ההופעה של הקבוצה, שלדבריהם נראתה רחוקה מאוד מהרמה הנדרשת במפעל.

ב'מארקה' לא חסכו בביקורת וכתבו: "כאוס קולקטיבי ולא צפוי של ברצלונה איומה". עוד הוסיפו כי הקבוצה הגיעה לאנגליה במטרה להשיג יתרון נוח במאבק על המקום ברבע הגמר, אך בפועל "התקשתה מאוד והציגה הופעה נוראית שבה אף שחקן לא עמד בציפיות, למעט פאו קוברסי". גם לאמין ימאל לא ניצל מהביקורת: "אפילו לא לאמין ימאל, ששער הפנדל שלו במהלך האחרון של המשחק רק קצת הסתיר את ההופעה החלשה שלו". במאמר נכתב עוד כי לברצלונה עדיין יש סיכוי בגומלין, אך "היא תצטרך להשתפר משמעותית אם היא רוצה להגיע לרבע הגמר".

באותו כלי תקשורת גם החמיאו למגן האנגלי לואיס הול על העבודה שעשה מול הכוכב הצעיר של ברצלונה: "איזה משחק פנטסטי נתן המגן השמאלי הצעיר. הוא לא נתן ללאמין ימאל רגע מנוחה. הוא לא הוריד ממנו את העיניים, חנק אותו באחד על אחד, עצר את הפריצות שלו ומנע ממנו להגביה כדורים. הוא היה יותר מהצל שלו". עוד נכתב כי האנגלי "הטריד את שחקן ברצלונה בלי הפסקה וסגר אותו בצורה מושלמת". ימאל ניסה שוב ושוב, אך "הפך מתוסכל ואפילו הסתכן בכרטיס צהוב לאחר עבירה על הול בעקבות איבוד כדור, כתוצאה מהתסכול שלו שלא הצליח לעבור את המגן האנגלי".

לואיס הול מנסה להתחמק מלאמין ימאל ורונאלד אראוחו (רויטרס)לואיס הול מנסה להתחמק מלאמין ימאל ורונאלד אראוחו (רויטרס)

"ברצלונה בלתי מזוהה"

גם ב'אס' מתחו ביקורת חריפה על ההופעה של הקבוצה וכתבו כי ברצלונה ניצלה ברגע האחרון: "ברצלונה בלתי מזוהה הציגה משחק נורא וניצלה בנס בזכות פנדל של לאמין ימאל בדקה ה-95". עוד נטען כי לאחר המאמץ הגדול במשחק הגביע מול אתלטיקו מדריד, נראה כי השחקנים "זקוקים לחופשת ספא, כי הקבוצה לא מסוגלת ליותר מבחינה פיזית או מנטלית". עוד נכתב שהפנדל של ימאל העניק לקטלונים "תיקו לא מוצדק", והוסיפו כי "אם היריבה הייתה ברמה גבוהה יותר מניוקאסל, הקבוצה של פליק הייתה נפגעת קשות".

ב'אס' ציינו גם כי ההרכב המקורי של ברצלונה השתנה ברגע האחרון בעקבות פציעה של אריק גארסיה, שסבל מאי נוחות בשריר. הדבר הוביל לכך שרונאלד אראוחו הוסט לעמדת המגן הימני. למרות האתגר, ציינו כי האורוגוואי "לא היה בין הגרועים ביותר", והוסיפו בציניות: "תארו לעצמכם מה זה אומר על הרמה של שאר הקבוצה".

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

גם ב'ספורט' תיארו את התוצאה כמזל גדול עבור הקטלונים: "זה היה נס קטן". עוד נכתב כי ברצלונה, שסבלה מחיסורים לפני המשחק ובמהלכו, "הייתה קרובה מאוד להיכנע ללחץ של ניוקאסל". הקבוצה נראתה "עצבנית ולא מצאה בשום שלב דרך לשחק כדורגל", והייתה בדרך להפסד עד הרגע האחרון של תוספת הזמן.

העיתון תיאר כיצד המהלך הדרמטי הציל את ברצלונה: "ואז הגיע הפנדל על דני אולמו והשער של לאמין ימאל מ-11 מטרים. למזלנו". עם זאת, גם שם הדגישו כי הקבוצה חייבת להשתפר לקראת הגומלין: "ברצלונה תצטרך להשתפר הרבה כדי להפוך את ההתמודדות בשבוע הבא בקאמפ נואו מול 60 אלף צופים, כי בליגת האלופות לא סולחים".

/* LAST / NEXT ROUNDs */