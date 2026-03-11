יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:44
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

אראוחו: לא מבין את החוקים ואת ההחלטה של השופט

אחרי ה-1:1 באלופות, בלם ברצלונה שסבל מהתכווצות שרירים נשלח החוצה בזמן שערה של ניוקאסל ומחה: "אני יכול להיכנס למגרש בעמידה או אפילו בזחילה"

|
רונאלד אראוחו והשופט (IMAGO)
רונאלד אראוחו והשופט (IMAGO)

ברצלונה יצאה מסנט ג'יימס פארק עם תחושות מעורבות לאחר ה-1:1 הדרמטי מול ניוקאסל בליגת האלופות. מצד אחד, השוויון בדקות הסיום העניק לקטלונים תוצאה חשובה לקראת הגומלין בבית, אך מצד שני גם השחקנים עצמם הודו כי היכולת על המגרש לא הייתה משכנעת. אחד הבולטים שדיברו לאחר המשחק היה רונאלד אראוחו, שהתייחס הן לתוצאה והן לאירוע השנוי במחלוקת במהלך השער של האנגלים.

הבלם האורוגוואי הבהיר כי מבחינתו הקבוצה יכולה להיות מרוצה מהתוצאה, גם אם המשחק עצמו היה רחוק משלמות: "אנחנו שמחים מהתוצאה, מצאנו את השוויון בסוף. לא שיחקנו כמו שרצינו. צריך לזכור את מה שלמדנו בגביע. בליגת האלופות צריך להיות חכמים. עכשיו נשחק בבית עם האוהדים שלנו וזה יהיה משחק גדול".

אראוחו גם הסביר כי ברצלונה התקשתה ליישם את התוכנית ההתקפית שלה במהלך המשחק. "רצינו לאיים יותר קדימה ולהחזיק יותר בכדור. שיחקנו מול יריבה גדולה עם אצטדיון שלם מאחוריה. זה היה משחק קשה. אנחנו יוצאים עם תחושות טובות כי ההכרעה תהיה בבית".

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

אראוחו תוקף את החלטת השופט

הרגע המדובר ביותר מבחינת אראוחו הגיע במהלך השער הראשון של ניוקאסל. הבלם סבל מהתכווצות שרירים והוצא מחוץ למגרש על ידי השופט האיטלקי מרקו גואידה, מה שמנע ממנו לחזור לעמדתו בהגנה בזמן. במהלך אותו מהלך הצליח הארווי בארנס לכבוש את שער היתרון של האנגלים.

לאחר המשחק אראוחו הביע תסכול מההחלטה: "אני לא מבין את החוקים. אם יש לי התכווצות שרירים, אני יכול להיכנס למגרש בעמידה או אפילו בזחילה. אני לא מבין את ההחלטה של השופט". לדבריו, ההחלטה מנעה ממנו להגן על האזור שלו בזמן: "הוא שלח אותי שוב החוצה, ואז לא הצלחתי להגיע לרחבה. אני לא מבין את ההחלטה של השופט".

למרות האירוע המתסכל, אראוחו סיכם את המשחק בטון חיובי יותר והדגיש את החשיבות של משחק הגומלין. בנוסף הודה כי עומס המשחקים השפיע גם על היכולת של הקבוצה: "זה תוצאה של המאמץ במשחקים בעצימות גבוהה".

הבלם גם התייחס לכושרו האישי לאחר שחזר לאחרונה לדקות משחק משמעותיות: "עם יותר דקות משחק אני מרגיש טוב יותר. אני צריך להיות מוכן כשמגיע התור שלי. הרגשתי טוב".

