22 נקודות לדני אבדיה, הפסד דרמטי לפורטלנד

דני אבדיה סיפק עוד משחק טוב הלילה (בין שלישי לרביעי), אך גם הוא לא הצליח למנוע הפסד כואב של פורטלנד, שנכנעה בבית 103:101 להורנטס לאחר שאיבדה יתרון גדול. הישראלי קלע 22 נקודות ב-34 דקות, הוסיף ארבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים והיה מהשחקנים הבולטים של קבוצתו, במיוחד בדקות ההכרעה.

פורטלנד פתחה את המשחק מצוין ואף הובילה כבר ב-19 נקודות בתחילת הרבע השני, כאשר השילוב בין אבדיה לג'רמי גרנט גרם להגנה של שארלוט לבעיות לאורך דקות רבות. גם לקראת סוף המחצית הראשונה אבדיה הראה את יכולת הקלאץ' שלו כשצלף שלשה עמוקה וקשה במיוחד כשנותרו 1.5 שניות על השעון.

בסיום המשחק היה גרנט הקלע הבולט של פורטלנד עם 24 נקודות, כאשר אבדיה היה מיד אחריו עם 22. סקוט הנדרסון תרם 17 נקודות מהספסל, דונובן קלינגן רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-11 ריבאונדים, וטומאני קמארה הוסיף 11 נקודות אך התקשה עם 4 מ-14 מהשדה.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד איבדה יתרון גדול

למרות הפתיחה החזקה, שארלוט החלה לחזור בהדרגה למשחק. עד סוף הרבע השלישי ההורנטס כבר צימקו את הפער לארבע נקודות בלבד, וברבע האחרון השלימו את המהפך כאשר ניצחו בו 19:25 בדרך לניצחון.

ברנדון מילר הוביל את קלעי שארלוט עם 23 נקודות, קון קנופל הוסיף 15, למלו בול קלע 14 ומיילס ברידג'ס סיים עם 11. הסנטר הרוקי ריאן קלקברנר תרם 13 נקודות מהספסל, וסיון ג'יימס קלע 11.

הדקות האחרונות היו דרמטיות במיוחד. כשנותרו מעט יותר מדקה לסיום, ברידג'ס קיבל שתי זריקות עונשין לאחר עבירה של קמארה. לאחר מכן ניסה רוברט וויליאמס למצוא את אבדיה במסירה, אך הכדור נחטף. בהמשך נראה כי וויליאמס ביצע עבירה על זריקה לשלוש של קנופל, אך לאחר בדיקה ארוכה נקבע כדור ביניים שבו זכתה פורטלנד.

קלינגן (רויטרס)

בהתקפה הבאה ג'רמי גרנט חדר לסל, אך קנופל סחט עבירת תוקף. שארלוט נשלחה לקו וברידג'ס דייק פעמיים כדי להעלות את היתרון לשלוש נקודות. לפורטלנד עוד הייתה הזדמנות להשוות, אך מסירת החוץ של קמארה יצאה החוצה והבטיחה את הניצחון להורנטס.

עבור פורטלנד מדובר בהפסד מתסכל במיוחד לאחר שכבר שלטה במשחק, בעוד שאבדיה שוב הראה את יכולתו עם משחק התקפי טוב ונוכחות משמעותית על הפרקט, גם אם הפעם זה לא הספיק לניצחון.

בול מרוצה (רויטרס)

הבלייזרס ינסו להתאושש כבר במשחק הבא כאשר יארחו את הג'אז ביום שישי, בתקווה לשמור על הבית ולחזור למסלול הניצחונות.