סבלנקה ניצחה את אוסקה בדרך לרבע הגמר

המפגש המסקרן והמצופה בין שתי טניסאיות ענק המחזיקות בארבעה תוארי גראנד סלאם כל אחת, הסתיים בניצחון מוחץ של המדורגת ראשונה בעולם. ארינה סבלנקה גברה על נאומי אוסקה 2:6 ו-4:6 תוך 80 דקות בלבד, והבטיחה את מקומה ברבע גמר טורניר אינדיאן וולס היוקרתי.

זהו היה בסך הכל המפגש השני בקריירה בין שתי ענקיות הטניס, והראשון מזה למעלה משבע שנים. הפעם הקודמת שבה הצטלבו דרכיהן הייתה בשמינית גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בשנת 2018. אז, אוסקה ניצחה בשלוש מערכות בדרך לזכייה בתואר הגראנד סלאם הראשון בקריירה שלה. באותם ימים, אף אחת מהן טרם זכתה במייג'ור. הפעם, הן עלו לאצטדיון המרכזי בשעת בוקר מוקדמת כשלכל אחת מהן ארבעה תארים גדולים. מעניין לציין כי בעוד אוסקה זכתה בתארים שלה ברצף בין 2018 ל-2021, סבלנקה עשתה זאת בטווח השנים שבין 2023 ל-2025.

ארינה סבלנקה מגיבה בהתרגשות לאחר הניצחון. (רויטרס)

סבלנקה, אלופת מיאמי ומדריד המכהנת, הציגה משחק כמעט נטול טעויות, כשהיא נשענת על הגשות עוצמתיות ומדויקות. היא פתחה את ההתמודדות עם אייס אדיר במהירות של כ-190 קמ"ש, ובסך הכל ירתה שמונה אייסים (ארבעה בכל מערכה), לא ביצעה אף שגיאה כפולה וזכתה בלמעלה מ-70 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה. מנגד, אוסקה סבלה מחוסר יציבות וביצעה שלוש שגיאות כפולות כבר במשחקון השלישי. המדורגת ראשונה בעולם הצילה את שתי נקודות השבירה מולן התמודדה ושברה את היפנית, המדורגת 16 בטורניר, שלוש פעמים. המערכה השנייה הייתה צמודה יותר עד למצב של 3:3, אז סבלנקה שיגרה ווינר אדיר מכף היד, שברה ל-3:4 ומשם שייטה לניצחון.

"אני סופר שמחה מההופעה שלי היום, מהדרך שבה הבאתי גיוון למגרש וגרמתי לה לנחש ברוב הפעמים, וכמובן שאני מרוצה מההגשות", אמרה סבלנקה בסיום. "ניסיתי לשנות את הקצב ולוודא שהכדור חוזר אליה בגבהים ובמהירויות שונות. אני חושבת שזה היה המפתח למשחק". כשנשאלה אם הרגישה לחץ מיוחד לקראת ההתמודדות, ענתה: "לא ממש. אני פשוט מתרכזת בעצמי ובתוכנית המשחק שלי. למדתי מהניסיון שעדיף להשאיר את רעשי הרקע מחוץ למגרש". הבלארוסית גם התייחסה בהומור לפער השנים העצום מאז המפגש הקודם ביניהן: "אתם יכולים להאמין שבמשך כל כך הרבה שנים בסבב שיחקנו רק פעם אחת? אבל אני מרגישה שהתחלתי לשחק טוב יותר כשהיא נכנסה להריון".

מנגד, אוסקה, שממשיכה את דרכה חזרה לצמרת טניס הנשים לאחר חופשת הלידה שלה, נשמעה חיובית למרות ההדחה. "זה בהחלט היה קשה מאוד, אבל בכנות, הדבר המרכזי שאני לוקחת מהמשחק הזה הוא שמאוד נהניתי", שיתפה הכוכבת היפנית. "עדיין לא יצא לי לשחק באצטדיון מספר 1, ולשחק מול המדורגת ראשונה בעולם היה ממש מגניב".

בעקבות הניצחון, סבלנקה שיפרה את מאזנה העונתי ל-1:14 והבטיחה כאמור את מקומה בשלב שמונה האחרונות, שם תפגוש את המנצחת במפגש בין אמנדה אניסימובה (6), בשחזור אפשרי של גמר אליפות ארה"ב 2025, לבין ויקטוריה אמבוקו (10). הבלארוסית, שנמצאת בפסגת הדירוג העולמי כבר 73 שבועות ברציפות, רשמה ציון דרך היסטורי ומרשים: היא השחקנית הראשונה שמגיעה לרבע הגמר ב-14 טורנירי סבב רצופים מאז עשתה זאת האגדה הבלגית ז'וסטין הנין בין השנים 2006 ל-2008.