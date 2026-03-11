יום רביעי, 11.03.2026 שעה 09:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7498-777367שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
59%7614-780366מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
26%7965-732766סקרמנטו קינגס

דונצ'יץ' נפרד מארוסתו, במאבק משמרות על בנותיו

כוכב הלייקרס עומד במרכז סכסוך אישי מורכב לאחר שנפרד מארוסתו אנאמריה, כאשר מאבק משפטי מתנהל על משמורת בנותיהם. הסלובני: "אלחם כדי להיות איתן"

|
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

כוכב לוס אנג'לס לייקרס לוקה דונצ'יץ' עומד בימים אלה במרכז סכסוך אישי מורכב לאחר שנפרד מארוסתו אנאמריה גולס, כאשר על פי גורמים המעורים בפרטים מתנהל גם מאבק משפטי על משמורת שתי בנותיהם.

הגארד הסלובני אישר את הפרידה בהצהרה שמסר ל-ESPN והסביר כי ההחלטה התקבלה לאחר תקופה מתוחה סביב סוגיית הבנות והיכולת להיות איתן במהלך עונת ה-NBA.

"אני אוהב את הבנות שלי יותר מכל דבר אחר ועשיתי כל מה שאני יכול כדי שהן יהיו איתי בארצות הברית במהלך העונה, אבל זה לא היה אפשרי, ולכן לאחרונה קיבלתי את ההחלטה הקשה לסיים את האירוסין", אמר דונצ'יץ'. הוא הוסיף: "כל מה שאני עושה הוא בשביל האושר של הבנות שלי, ואני תמיד אלחם כדי להיות איתן ולתת להן את החיים הטובים ביותר שאני יכול".

אנאמריה והבת שלה ושל דונצאנאמריה והבת שלה ושל דונצ'יץ' (אינסטגרם)

לפי דיווח מוקדם יותר של TMZ, גולס הגישה בקשה לבית המשפט לקבלת דמי מזונות לילדים וכן כיסוי להוצאות משפטיות מדונצ'יץ'. גורמים המכירים את המצב סיפרו כי הבקשה הוגשה בקליפורניה, למרות שאחת מבנותיו של דונצ'יץ' שהתה שם איתו רק שלושה חודשים באביב האחרון ואילו בתו השנייה מעולם לא הייתה במדינה. אותם גורמים טוענים כי דונצ'יץ' כלל לא ידע על הגשת הבקשה.

לדברי מקורות נוספים, דונצ'יץ', שחתם באוגוסט על הארכת חוזה לשלוש שנים בשווי 165 מיליון דולר בלייקרס, תמיד דאג לצורכי משפחתו ומשלם את כל ההוצאות של בנותיו "ללא הגבלה".

לידת הבת והאירוע בבית החולים

דונצ'יץ', בן 27, הציע נישואים לגולס ביולי 2023. השניים הכירו עוד בצעירותם והחלו לצאת ב-2016. בתם הראשונה, גבריאלה, נולדה בנובמבר 2023 בארצות הברית כאשר דונצ'יץ' עדיין שיחק בדאלאס מאבריקס. לאחר המעבר ללייקרס נולדה בתם השנייה, אוליביה, בדצמבר האחרון בסלובניה.

מוקדם יותר העונה נעדר דונצ'יץ' ממשחקי הלייקרס מול טורונטו ובוסטון כדי לטוס לסלובניה ולהיות נוכח בלידת אוליביה. במהלך הביקור ביקש לקחת עמו בחזרה לארצות הברית את גבריאלה כאשר חזר להצטרף לקבוצה למשחק מול פילדלפיה ב-7 בדצמבר.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

על פי גורמים המעורים בפרטים, ויכוח בין דונצ'יץ' לגולס הוביל לכך שהיא הזעיקה את המשטרה לאחר שהכוכב הסלובני עזב את בית החולים. שוטרים הגיעו לבית החולים בקרניי ב-6 בדצמבר ושוחחו עם גולס ולאחר מכן גם עם דונצ'יץ' בביתו. על פי דו"ח המשטרה שנבדק על ידי ESPN, השוטרים "לא מצאו כל סימן לעבירה פלילית או לעבירה כלשהי מצד דונצ'יץ'".

בהמשך אותו יום טס דונצ'יץ' חזרה לארצות הברית, ומאז לא פגש את גולס או את שתי בנותיו. כשנשאל על הנסיעה לסלובניה לאחר המשחק מול פילדלפיה, אמר: "אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה. זה היה הרבה מאוד. הייתי שם ללידה של הבת שלי, וזה אומר עבורי הכול, אבל זה בהחלט היה רכבת הרים רגשית".

המאבק המשפטי והעונה הגדולה בלייקרס

הדרמה מחוץ למגרש התעצמה כאשר בשבוע שעבר מחקה גולס את כל התמונות המשותפות שלה עם דונצ'יץ' מחשבון האינסטגרם שלה, דבר שהוביל לגל שמועות ברשת על מצב הקשר ביניהם.

אישר את הפרידה. דונצאישר את הפרידה. דונצ'יץ' (רויטרס)

ב-26 בפברואר הגיש דונצ'יץ' בקשה לצו ביניים בבית המשפט בסלובניה במטרה לקבל גישה מיידית לבנותיו גבריאלה ואוליביה. על פי המקורות, מאז שטס ללוס אנג'לס למחנה האימונים של הלייקרס ב-26 בספטמבר הוא פגש את בנותיו במשך יומיים בלבד.

במקביל לדרמה האישית, דונצ'יץ' מציג עונה אדירה על הפרקט. בעונתו המלאה הראשונה בלייקרס הגארד המתנשא לגובה 2.03 מ' מוביל את הליגה עם ממוצע של 32.5 נקודות למשחק, לצד 8.4 אסיסטים ו-7.8 ריבאונדים. הלייקרס עומדים על מאזן 25:39 וצפויים לארח את מינסוטה למשחק נוסף במסגרת העונה הסדירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */