דונצ'יץ' נפרד מארוסתו, במאבק משמרות על בנותיו

כוכב לוס אנג'לס לייקרס לוקה דונצ'יץ' עומד בימים אלה במרכז סכסוך אישי מורכב לאחר שנפרד מארוסתו אנאמריה גולס, כאשר על פי גורמים המעורים בפרטים מתנהל גם מאבק משפטי על משמורת שתי בנותיהם.

הגארד הסלובני אישר את הפרידה בהצהרה שמסר ל-ESPN והסביר כי ההחלטה התקבלה לאחר תקופה מתוחה סביב סוגיית הבנות והיכולת להיות איתן במהלך עונת ה-NBA.

"אני אוהב את הבנות שלי יותר מכל דבר אחר ועשיתי כל מה שאני יכול כדי שהן יהיו איתי בארצות הברית במהלך העונה, אבל זה לא היה אפשרי, ולכן לאחרונה קיבלתי את ההחלטה הקשה לסיים את האירוסין", אמר דונצ'יץ'. הוא הוסיף: "כל מה שאני עושה הוא בשביל האושר של הבנות שלי, ואני תמיד אלחם כדי להיות איתן ולתת להן את החיים הטובים ביותר שאני יכול".

אנאמריה והבת שלה ושל דונצ'יץ' (אינסטגרם)

לפי דיווח מוקדם יותר של TMZ, גולס הגישה בקשה לבית המשפט לקבלת דמי מזונות לילדים וכן כיסוי להוצאות משפטיות מדונצ'יץ'. גורמים המכירים את המצב סיפרו כי הבקשה הוגשה בקליפורניה, למרות שאחת מבנותיו של דונצ'יץ' שהתה שם איתו רק שלושה חודשים באביב האחרון ואילו בתו השנייה מעולם לא הייתה במדינה. אותם גורמים טוענים כי דונצ'יץ' כלל לא ידע על הגשת הבקשה.

לדברי מקורות נוספים, דונצ'יץ', שחתם באוגוסט על הארכת חוזה לשלוש שנים בשווי 165 מיליון דולר בלייקרס, תמיד דאג לצורכי משפחתו ומשלם את כל ההוצאות של בנותיו "ללא הגבלה".

לידת הבת והאירוע בבית החולים

דונצ'יץ', בן 27, הציע נישואים לגולס ביולי 2023. השניים הכירו עוד בצעירותם והחלו לצאת ב-2016. בתם הראשונה, גבריאלה, נולדה בנובמבר 2023 בארצות הברית כאשר דונצ'יץ' עדיין שיחק בדאלאס מאבריקס. לאחר המעבר ללייקרס נולדה בתם השנייה, אוליביה, בדצמבר האחרון בסלובניה.

מוקדם יותר העונה נעדר דונצ'יץ' ממשחקי הלייקרס מול טורונטו ובוסטון כדי לטוס לסלובניה ולהיות נוכח בלידת אוליביה. במהלך הביקור ביקש לקחת עמו בחזרה לארצות הברית את גבריאלה כאשר חזר להצטרף לקבוצה למשחק מול פילדלפיה ב-7 בדצמבר.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

על פי גורמים המעורים בפרטים, ויכוח בין דונצ'יץ' לגולס הוביל לכך שהיא הזעיקה את המשטרה לאחר שהכוכב הסלובני עזב את בית החולים. שוטרים הגיעו לבית החולים בקרניי ב-6 בדצמבר ושוחחו עם גולס ולאחר מכן גם עם דונצ'יץ' בביתו. על פי דו"ח המשטרה שנבדק על ידי ESPN, השוטרים "לא מצאו כל סימן לעבירה פלילית או לעבירה כלשהי מצד דונצ'יץ'".

בהמשך אותו יום טס דונצ'יץ' חזרה לארצות הברית, ומאז לא פגש את גולס או את שתי בנותיו. כשנשאל על הנסיעה לסלובניה לאחר המשחק מול פילדלפיה, אמר: "אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה. זה היה הרבה מאוד. הייתי שם ללידה של הבת שלי, וזה אומר עבורי הכול, אבל זה בהחלט היה רכבת הרים רגשית".

המאבק המשפטי והעונה הגדולה בלייקרס

הדרמה מחוץ למגרש התעצמה כאשר בשבוע שעבר מחקה גולס את כל התמונות המשותפות שלה עם דונצ'יץ' מחשבון האינסטגרם שלה, דבר שהוביל לגל שמועות ברשת על מצב הקשר ביניהם.

אישר את הפרידה. דונצ'יץ' (רויטרס)

ב-26 בפברואר הגיש דונצ'יץ' בקשה לצו ביניים בבית המשפט בסלובניה במטרה לקבל גישה מיידית לבנותיו גבריאלה ואוליביה. על פי המקורות, מאז שטס ללוס אנג'לס למחנה האימונים של הלייקרס ב-26 בספטמבר הוא פגש את בנותיו במשך יומיים בלבד.

במקביל לדרמה האישית, דונצ'יץ' מציג עונה אדירה על הפרקט. בעונתו המלאה הראשונה בלייקרס הגארד המתנשא לגובה 2.03 מ' מוביל את הליגה עם ממוצע של 32.5 נקודות למשחק, לצד 8.4 אסיסטים ו-7.8 ריבאונדים. הלייקרס עומדים על מאזן 25:39 וצפויים לארח את מינסוטה למשחק נוסף במסגרת העונה הסדירה.