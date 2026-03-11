יום רביעי, 11.03.2026 שעה 09:03
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7498-777367שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
59%7614-780366מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
26%7965-732766סקרמנטו קינגס

אדבאיו: בראיינט היה אומר לי 'תעשה את זה שוב'

שחקן מיאמי ששבר את השיא של קובי וקלע 83 נקודות במשחק: "סוראליסטי להיות ברשימה עם מישהו שהערצתי כשגדלתי". לברון ועולם ה-NBA מגיבים להישג הענק

|
באם אדבאיו (רויטרס)
באם אדבאיו (רויטרס)

משחק היסטורי כמו זה של באם אדבאיו לא נשאר רק על הפרקט. אחרי שהסנטר של מיאמי התפוצץ עם 83 נקודות בניצחון 129:150 על וושינגטון, כל עולם ה-NBA הגיב בהלם ברשתות החברתיות, כאשר שחקנים בעבר ובהווה לא הצליחו להסתיר את ההתלהבות מהתצוגה החריגה.

אדבאיו הפך לשחקן השני בלבד בתולדות הליגה שמגיע ל-83 נקודות במשחק, כאשר רק משחק 100 הנקודות של וילט צ'מברליין מ-1962 נמצא מעליו. בכך הוא עקף את 81 הנקודות של קובי בראיינט מ-2006 ונכנס לאחת הרשימות האקסקלוסיביות בתולדות הכדורסל.

גם המספרים עצמם היו יוצאי דופן. הסנטר של ההיט קלע 20 מ-43 מהשדה, כולל 7 מ-22 מעבר לקשת, והוסיף 36 מ-43 מקו העונשין. מדובר בערב חריג במיוחד לשחקן שבמשך הקריירה נודע בעיקר בזכות היכולת ההגנתית והמשחק הכולל שלו, כאשר עד המשחק עמד הממוצע העונתי שלו על 18.9 נקודות למשחק.

באם אדבאיו (מיאמי)באם אדבאיו (מיאמי)

הוא פתח את הערב בצורה מטורפת עם 31 נקודות כבר ברבע הראשון, המשיך ל-43 נקודות במחצית, ובסיומו של הרבע השלישי כבר עמד על 62 נקודות. שיא הקריירה הקודם שלו עמד על 41 נקודות בלבד, נתון שנקבע במשחק מול ברוקלין בינואר 2021.

עולם ה-NBA בהלם

הרשתות החברתיות התמלאו במהירות בתגובות של שחקני NBA בהווה ובעבר. לברון ג'יימס כתב: "באם באם באם", דירק נוביצקי הגיב בהלם עם "83???", ג'יילן ברונסון צייץ: "אחי, מה?", קארל אנתוני טאונס כתב: "באם השתגע", ואילו וינס קרטר סיכם: "קלע את עצמו להיסטוריה, ברכות בחור צעיר".

גם אדבאיו עצמו התקשה לעכל את ההישג העצום ואת העובדה שעבר את קובי בראיינט ברשימת משחקי הקליעה הגדולים בהיסטוריה. "כדי להגיע ל-83 ולעבור את בראיינט, בראש שלי אני חושב לעצמי מה הוא היה אומר לי, כי תמיד רציתי לנהל איתו שיחה", אמר הסנטר של מיאמי.

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

בהמשך הוסיף: "הוא כנראה היה אומר לי: 'לך תעשה את זה שוב'". אדבאיו גם סיפר עד כמה הרגע הזה מיוחד עבורו מבחינה אישית: "זה רגע סוראליסטי להיות באותה רשימה עם מישהו שהערצתי כשגדלתי".

