אדבאיו: בראיינט היה אומר לי 'תעשה את זה שוב'

משחק היסטורי כמו זה של באם אדבאיו לא נשאר רק על הפרקט. אחרי שהסנטר של מיאמי התפוצץ עם 83 נקודות בניצחון 129:150 על וושינגטון, כל עולם ה-NBA הגיב בהלם ברשתות החברתיות, כאשר שחקנים בעבר ובהווה לא הצליחו להסתיר את ההתלהבות מהתצוגה החריגה.

אדבאיו הפך לשחקן השני בלבד בתולדות הליגה שמגיע ל-83 נקודות במשחק, כאשר רק משחק 100 הנקודות של וילט צ'מברליין מ-1962 נמצא מעליו. בכך הוא עקף את 81 הנקודות של קובי בראיינט מ-2006 ונכנס לאחת הרשימות האקסקלוסיביות בתולדות הכדורסל.

גם המספרים עצמם היו יוצאי דופן. הסנטר של ההיט קלע 20 מ-43 מהשדה, כולל 7 מ-22 מעבר לקשת, והוסיף 36 מ-43 מקו העונשין. מדובר בערב חריג במיוחד לשחקן שבמשך הקריירה נודע בעיקר בזכות היכולת ההגנתית והמשחק הכולל שלו, כאשר עד המשחק עמד הממוצע העונתי שלו על 18.9 נקודות למשחק.

באם אדבאיו (מיאמי)

הוא פתח את הערב בצורה מטורפת עם 31 נקודות כבר ברבע הראשון, המשיך ל-43 נקודות במחצית, ובסיומו של הרבע השלישי כבר עמד על 62 נקודות. שיא הקריירה הקודם שלו עמד על 41 נקודות בלבד, נתון שנקבע במשחק מול ברוקלין בינואר 2021.

עולם ה-NBA בהלם

הרשתות החברתיות התמלאו במהירות בתגובות של שחקני NBA בהווה ובעבר. לברון ג'יימס כתב: "באם באם באם", דירק נוביצקי הגיב בהלם עם "83???", ג'יילן ברונסון צייץ: "אחי, מה?", קארל אנתוני טאונס כתב: "באם השתגע", ואילו וינס קרטר סיכם: "קלע את עצמו להיסטוריה, ברכות בחור צעיר".

גם אדבאיו עצמו התקשה לעכל את ההישג העצום ואת העובדה שעבר את קובי בראיינט ברשימת משחקי הקליעה הגדולים בהיסטוריה. "כדי להגיע ל-83 ולעבור את בראיינט, בראש שלי אני חושב לעצמי מה הוא היה אומר לי, כי תמיד רציתי לנהל איתו שיחה", אמר הסנטר של מיאמי.

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

בהמשך הוסיף: "הוא כנראה היה אומר לי: 'לך תעשה את זה שוב'". אדבאיו גם סיפר עד כמה הרגע הזה מיוחד עבורו מבחינה אישית: "זה רגע סוראליסטי להיות באותה רשימה עם מישהו שהערצתי כשגדלתי".