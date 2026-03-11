10 נקודות לשרף ו-13 לוולף בהפסד הנטס לדטרויט

דטרויט עצרה הלילה (בין שלישי לרביעי) רצף של ארבעה הפסדים כאשר הביסה 100:138 את ברוקלין, במשחק שבו בן שרף ודני וולף קיבלו דקות משמעותיות והציגו תרומה נאה למרות התבוסה של הנטס.

דני וולף היה הבולט מבין הישראלים. הסנטר קיבל 28 דקות על הפרקט וסיפק משחק יעיל עם 13 נקודות, שמונה ריבאונדים ושני אסיסטים. וולף היה אחד השחקנים הפעילים ביותר בצבע עבור ברוקלין, ניסה להילחם על כל כדור חוזר והראה נוכחות פיזית למרות היתרון הברור של דטרויט לאורך רוב שלבי המשחק.

גם בן שרף קיבל הזדמנות לא מבוטלת ותרם 10 נקודות ב-20 דקות משחק. הגארד הישראלי הוסיף שני ריבאונדים ושישה אסיסטים, והיה בין השחקנים שניסו להניע את משחק ההתקפה של הנטס בזמן שהקבוצה נקלעה לפיגור גדול כבר במחצית הראשונה.

דני וולף (רויטרס)

דטרויט ברחה מוקדם, הישראלים ניסו לצמצם

הפיסטונס שלטו במשחק מהרגע הראשון. ג'יילן דורן הוביל את הקלעים עם 26 נקודות וקייד קנינגהאם רשם משחק מצוין עם 21 נקודות ו-15 אסיסטים, כאשר השניים היו אחראים לפתיחה חזקה של המארחת.

דטרויט קלעה ב-57% מהשדה ברבע הראשון ועלתה ליתרון 27:38. ברבע השני הפער רק גדל כאשר הפיסטונס ניצחו בו 13:35 וירדו להפסקה ביתרון מבטיח של 40:73.

בסיום המשחק דטרויט הציגה אחוזים מרשימים עם 56% מהשדה ו-50% מחוץ לקשת (16 מ-32), בעוד אצל ברוקלין מייקל פורטר ג'וניור הוביל עם 19 נקודות וג'יילן ווילסון הוסיף 14.

למרות ההפסד החד צדדי, דקות המשחק של שרף ושל וולף והתרומה הסטטיסטית שלהם סיפקו נקודת אור מבחינת הישראלים, שממשיכים לקבל הזדמנויות ולהראות ניצוצות בליגה הטובה בעולם.