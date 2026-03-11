יום רביעי, 11.03.2026 שעה 05:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

10 נקודות לשרף ו-13 לוולף בהפסד הנטס לדטרויט

הישראלים בלטו ב-138:100 של ברוקלין לפסטונס וקיבלו דקות משמעותיות יותר. שרף הוסיף שישה אסיסטים ב-20 דקות, וולף תרם  שמונה ריבאונדים ב-28 דקות

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

דטרויט עצרה הלילה (בין שלישי לרביעי) רצף של ארבעה הפסדים כאשר הביסה 100:138 את ברוקלין, במשחק שבו בן שרף ודני וולף קיבלו דקות משמעותיות והציגו תרומה נאה למרות התבוסה של הנטס.

דני וולף היה הבולט מבין הישראלים. הסנטר קיבל 28 דקות על הפרקט וסיפק משחק יעיל עם 13 נקודות, שמונה ריבאונדים ושני אסיסטים. וולף היה אחד השחקנים הפעילים ביותר בצבע עבור ברוקלין, ניסה להילחם על כל כדור חוזר והראה נוכחות פיזית למרות היתרון הברור של דטרויט לאורך רוב שלבי המשחק.

גם בן שרף קיבל הזדמנות לא מבוטלת ותרם 10 נקודות ב-20 דקות משחק. הגארד הישראלי הוסיף שני ריבאונדים ושישה אסיסטים, והיה בין השחקנים שניסו להניע את משחק ההתקפה של הנטס בזמן שהקבוצה נקלעה לפיגור גדול כבר במחצית הראשונה.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

דטרויט ברחה מוקדם, הישראלים ניסו לצמצם

הפיסטונס שלטו במשחק מהרגע הראשון. ג'יילן דורן הוביל את הקלעים עם 26 נקודות וקייד קנינגהאם רשם משחק מצוין עם 21 נקודות ו-15 אסיסטים, כאשר השניים היו אחראים לפתיחה חזקה של המארחת.

דטרויט קלעה ב-57% מהשדה ברבע הראשון ועלתה ליתרון 27:38. ברבע השני הפער רק גדל כאשר הפיסטונס ניצחו בו 13:35 וירדו להפסקה ביתרון מבטיח של 40:73.

בסיום המשחק דטרויט הציגה אחוזים מרשימים עם 56% מהשדה ו-50% מחוץ לקשת (16 מ-32), בעוד אצל ברוקלין מייקל פורטר ג'וניור הוביל עם 19 נקודות וג'יילן ווילסון הוסיף 14.

למרות ההפסד החד צדדי, דקות המשחק של שרף ושל וולף והתרומה הסטטיסטית שלהם סיפקו נקודת אור מבחינת הישראלים, שממשיכים לקבל הזדמנויות ולהראות ניצוצות בליגה הטובה בעולם.

