מופרע: 83 נק' לאדבאיו, שעבר את קובי בראיינט

לילה היסטורי ב-NBA. באם אדבאיו סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) את אחת מתצוגות הקליעה הגדולות שנראו אי פעם בליגה, כאשר קלע 83 נקודות והוביל את מיאמי לניצחון 129:150 על וושינגטון. מדובר בכמות הנקודות השנייה בטיבה בתולדות ה-NBA לשחקן אחד במשחק בודד, כאשר רק ווילט צ'מברליין, שקלע 100 נקודות ב-1962, עומד מעליו ברשימה ההיסטורית.

אדבאיו פתח את המשחק בקצב בלתי נתפס עם 31 נקודות כבר ברבע הראשון. עד ההפסקה הגיע ל־43 נקודות, ובסיומו של הרבע השלישי כבר עמד על 62. גם בהמשך הוא לא נעצר, למרות הגנות כפולות ומשולשות מצד היריבה, וסיים ערב נדיר שהכניס אותו ישירות לספרי ההיסטוריה של הליגה.

מספרים היסטוריים ושבירת שיאים

הסנטר של מיאמי רשם שורת נתונים יוצאת דופן. הוא סיים עם 20 קליעות מ-43 מהשדה, 7 מ-22 לשלוש ובעיקר שלט לחלוטין בקו העונשין עם 36 קליעות מ-43 ניסיונות. שני המספרים הללו קבעו שיאי NBA חדשים למשחק אחד, גם במספר הזריקות וגם במספר הקליעות מהקו.

באם אדבאיו (רויטרס)

השיא הקודם לניסיונות עמד על 39 זריקות, נתון שרשם בעבר דווייט האוורד פעמיים. שיא הקליעות עמד על 28 בלבד, הישג של ווילט צ'מברליין ואדריאן דאנטלי. אדבאיו ניפץ את שני הנתונים הללו בדרך לערב בלתי נשכח.

בנוסף, במהלך הרבע השלישי הוא גם שבר את שיא הנקודות במשחק של מיאמי היט, שעמד על 61 ונקבע על ידי לברון ג'יימס ב-3 במרץ 2014. עוד לפני סוף הרבע כבר עבר את הנתון הזה, ובהמשך המשיך להגדיל את המספר עד ל-83.

עובר את קובי, רק צ'מברליין מעליו

הערב הגדול של אדבאיו העלה אותו למקום השני בטבלת משחקי הקליעה הגדולים בתולדות הליגה, כאשר הוא עוקף את קובי בראיינט, שקלע 81 נקודות במשחק המפורסם שלו ב-2006. בכך נותר רק ווילט צ'מברליין מעליו בדירוג ההיסטורי.

באם אדבאיו (רויטרס)

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, התקשה למצוא מילים לאחר המשחק ואמר: "זה היה ערב סוריאליסטי לחלוטין". גם חבריו לקבוצה נראו המומים מהיכולת של הסנטר, ששלח כמעט כל התקפה לסל או לקו העונשין.

ההיט, שעלו למאזן 29:37, רשמו ניצחון שישי ברציפות למרות שחסרו מספר שחקנים מרכזיים. מנגד, וושינגטון, שקיבלה 28 נקודות מאלכס סאר ו-22 מוויל ריילי, ספגה הפסד תשיעי ברציפות.

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

בסיום המשחק נרשם רגע מרגש כאשר אדבאיו ירד מהמגרש בדמעות וחיבק את אמו, מרילין בלאונט. אחרי ערב כזה, קשה להאשים אותו, לא בכל יום שחקן נכנס לרשימה ההיסטורית של ה-NBA לצד אחד ההישגים הגדולים שנראו בכדורסל.