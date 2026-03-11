"ניצלנו את המגרש החלקלק. אנחנו רגילים לזה"

אתלטיקו מדריד עברה ערב נהדר אמש (שלישי) כשהיא נמצאת רגל וחצי ברבע גמר ליגת האלופות אחרי 2:5 חד צדדי מול טוטנהאם. התוצאה הושגה בזכות מופע התקפי בדקות הפתיחה, כשכבר אחרי 22 דקות (וניצול של טעויות חריגות בהגנת האנגלים) הקולצ’ונרוס הובילו 0:4 במה שסגר את הסיפור בשלב מוקדם.

חוליאן אלברס: “זה היה מהלך מושלם”

חוליאן אלברס, מי שנבחרת לשחקן המשחק, כבש צמד והטריד את הגנת התרנגולים לאורך כל הערב, התייחס לשער השני שלו שהלהיב את הקהל: “זה היה מהלך מושלם. הכל התחיל מהצלה נהדרת של יאן אובלאק, המשיך בקסם של אנטואן גריזמן, ואז הכדור הגיע אליי. המגן שלהם נתן לי שטח להתקדם, וסיימתי את זה היטב”.

החלוץ שם דגש על היכולת של הקבוצה להעניש על חוסר ריכוז: "ידענו לנצל את הטעויות של היריבה כדי להשיג יתרון משמעותי. עכשיו אנחנו יוצאים למשחק הגומלין עם יתרון של שלושה שערים, וזה נותן לנו המון ביטחון”.

חוליאן אלבארס בטירוף, "היתרון נותן לנו המון ביטחון" (רויטרס)

אנטואן גריזמן: “הלחץ שלנו גרם לטעויות שלהם”

גריזמן ניתח את המפתחות לניצחון: "ניצלנו חלק מהטעויות הטכניות שלהם או את המגרש החלקלק, שאנחנו כבר רגילים אליו. זה היה משחק פנטסטי, אם כי חבל על שני השערים שספגנו. אנחנו צריכים לשפר את מה שעשינו בברצלונה כדי לא לחזור על ההופעה ההיא”.

השחקן התייחס גם לקריסה של טוטנהאם תחת הלחץ של אתלטיקו: “רצינו להפעיל הרבה לחץ וקצב גבוה מהפתיחה, וזה בדיוק מה שעשינו. הטעויות שלהם נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו, ואנחנו מאוד שמחים על כך”.

אנטואן גריזמן חוגג, "הטעויות שלהם נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו" (רויטרס)

כשנשאל על כושר ההבקעה של חבריו להתקפה, החמיא גריזמן: “הרמה שחוליאן מציג, וגם סורלות’, החלוצים שלנו מבקיעים שערים ואנחנו עובדים כדי להבקיע אפילו יותר”.

לסיום, שלח מסר מרגיע לאוהדים לגבי עתידו במועדון: “אני מאוד שמח כאן ונהנה. מה שאני עושה על המגרש מדבר בעד עצמו. החלום והמטרה שלי הם להגיע לגמר הגביע ולזכות במשהו גדול”.