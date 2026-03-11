יום רביעי, 11.03.2026 שעה 01:19
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ניצלנו את המגרש החלקלק. אנחנו רגילים לזה"

גריזמן הסביר את הסיבות שהובילו לטעויות של טוטנהאם בניצחון של אתלטיקו: "נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו". אלברס: "יוצאים לגומלין עם המון ביטחון"

|
חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן חוגגים (רויטרס)
חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן חוגגים (רויטרס)

אתלטיקו מדריד עברה ערב נהדר אמש (שלישי) כשהיא נמצאת רגל וחצי ברבע גמר ליגת האלופות אחרי 2:5 חד צדדי מול טוטנהאם. התוצאה הושגה בזכות מופע התקפי בדקות הפתיחה, כשכבר אחרי 22 דקות (וניצול של טעויות חריגות בהגנת האנגלים) הקולצ’ונרוס הובילו 0:4 במה שסגר את הסיפור בשלב מוקדם.

חוליאן אלברס: “זה היה מהלך מושלם”

חוליאן אלברס, מי שנבחרת לשחקן המשחק, כבש צמד והטריד את הגנת התרנגולים לאורך כל הערב, התייחס לשער השני שלו שהלהיב את הקהל: “זה היה מהלך מושלם. הכל התחיל מהצלה נהדרת של יאן אובלאק, המשיך בקסם של אנטואן גריזמן, ואז הכדור הגיע אליי. המגן שלהם נתן לי שטח להתקדם, וסיימתי את זה היטב”.

החלוץ שם דגש על היכולת של הקבוצה להעניש על חוסר ריכוז: "ידענו לנצל את הטעויות של היריבה כדי להשיג יתרון משמעותי. עכשיו אנחנו יוצאים למשחק הגומלין עם יתרון של שלושה שערים, וזה נותן לנו המון ביטחון”.

חוליאן אלבארס בטירוף, "היתרון נותן לנו המון ביטחון" (רויטרס)חוליאן אלבארס בטירוף, "היתרון נותן לנו המון ביטחון" (רויטרס)

אנטואן גריזמן: “הלחץ שלנו גרם לטעויות שלהם”

גריזמן ניתח את המפתחות לניצחון: "ניצלנו חלק מהטעויות הטכניות שלהם או את המגרש החלקלק, שאנחנו כבר רגילים אליו. זה היה משחק פנטסטי, אם כי חבל על שני השערים שספגנו. אנחנו צריכים לשפר את מה שעשינו בברצלונה כדי לא לחזור על ההופעה ההיא”.

השחקן התייחס גם לקריסה של טוטנהאם תחת הלחץ של אתלטיקו: “רצינו להפעיל הרבה לחץ וקצב גבוה מהפתיחה, וזה בדיוק מה שעשינו. הטעויות שלהם נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו, ואנחנו מאוד שמחים על כך”.

אנטואן גריזמן חוגג, "הטעויות שלהם נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו" (רויטרס)אנטואן גריזמן חוגג, "הטעויות שלהם נבעו מהלחץ שאנחנו הפעלנו" (רויטרס)

כשנשאל על כושר ההבקעה של חבריו להתקפה, החמיא גריזמן: “הרמה שחוליאן מציג, וגם סורלות’, החלוצים שלנו מבקיעים שערים ואנחנו עובדים כדי להבקיע אפילו יותר”.

לסיום, שלח מסר מרגיע לאוהדים לגבי עתידו במועדון: “אני מאוד שמח כאן ונהנה. מה שאני עושה על המגרש מדבר בעד עצמו. החלום והמטרה שלי הם להגיע לגמר הגביע ולזכות במשהו גדול”.

