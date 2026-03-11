"עשינו הרבה טעויות, נצטרך להשתפר כדי לעלות"

ברצלונה ציפתה למשוכה קלה בשמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, שעוברת עונה מאכזבת בפרמייר ליג, אך גילתה על הדשא אמש (שלישי) שציפיות לחוד ומציאות לחוד. הקטלונים הזיעו בדרך ל-1:1 מול האנגלים, תוצאה שמשאירה את הכל פתוח לקראת הגומלין. כדי להמשיך הלאה במפעל, החבורה של האנזי פליק תהיה חייבת להציג רמה גבוהה בהרבה מזו שהפגינה במפגש הראשון.

בסיום, מאמן ברצלונה, האנזי פליק דיבר: "כפי שראיתם, לא היה קל להניע כדור מאחור וביצענו טעויות רבות. בדרך כלל, כשאנחנו בשליטה ומחזיקים בכדור זה הופך לקל יותר עבורנו, אבל זה לא קרה הרבה היום. זה היה המשחק, אנחנו צריכים לקבל את זה, אבל עלינו להשתפר מאוד לקראת השבוע הבא".

על המצב הפיזי וחזרת הפצועים אמר: "המשחק היום היה תובעני מאוד מבחינה פיזית. חלק מהשחקנים לא שיחקו הרבה משחקים ואחרים חוזרים אחרי זמן רב, כמו מארק ברנאל. לכן הם צריכים להשתפר צעד אחר צעד, והם יעשו זאת, וזה חשוב מאוד עבורנו. הם צריכים להשתפר לאט לאט, וזה מה שאני רוצה לראות".

שחקני ברצלונה חוגגים עם לאמין ימאל (IMAGO)

על היריבה והאווירה במגרש: "זה לא פשוט, כי האווירה כאן הייתה פנטסטית ובנוסף הם שיחקו משחק נהדר. כפי שאמרתי, יש להם המון דינמיות ושחקנים מהירים מאוד, ולא קל להתמודד מולם. צריך תמיד להיות בשיא הריכוז והקשב, ואת זה עשינו טוב מאוד מבחינה הגנתית".

על עומס המשחקים וההתאוששות: "כרגע, אנחנו צריכים לנוח. המשימה של השחקנים היא להירגע ולהתכונן היטב למשחק הבא. יש לנו משחק ביום ראשון, כך שיש לנו כמה ימים להתכונן. אין לנו חופשות, אבל זה נורמלי. כשמשחקים ברמות האלה, בין ליגת האלופות לליגה הספרדית, זה נורמלי שיש משחקים כל שלושה או ארבעה ימים. אנחנו צריכים להסתגל לזה ולעשות את הדברים נכון בתקופה הזו שבין המשחקים".